株式会社村の駅(所在地：静岡県三島市)は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、新東名NEOPASA駿河湾沼津SA14周年を記念した「駿河湾沼津SA開業14周年祭」を2026年4月11日(土)、12日(日)に開催いたします！日頃の感謝を込めて、皆様に笑顔と感動をお届けする特別な2日間です。

まぐろの解体ショー、地元野菜の詰め放題や14円市、お菓子詰め放題、たまごすくい、お米すくい、じゃんけん大会など、見て、食べて、体験できる楽しい企画がいっぱい！ご家族、ご友人と一緒に、春の祭典を存分にお楽しみください！





新東名NEOPASA沼津SA14周年祭





◆大迫力！まぐろの解体ショーで感動体験！

【開催日時】

(1)NEOPASA駿河湾沼津上り線 沼津・村の駅内 4月11日(土)11時開始

(2)NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 4月12日(日)14時開始

駿河湾沼津SAの周年祭を彩る目玉！大迫力の「まぐろの解体ショー」を開催。まぐろが目の前で捌かれる特別な瞬間は必見！解体されたばかりの頭、カマ、中落ちの限定販売に加え、柵販売やできたての絶品海鮮丼もご提供。海の幸を心ゆくまでお楽しみください！









◆14周年の感謝を込めて！14周年限定海鮮丼メニュー販売！

【販売期間】4月8日(水)～4月12日(日)





【フードコートメニュー】

14周年特別メニュー

(1)「14種類のお祝い富士山丼～感謝・感謝～」※毎日限定5食

価格 ：2,354円(税込)

アレルギー：えび・小麦・いか・さけ・いくら・ごま・大豆

(本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかの

混ざる漁法で採取しています)





14種類のお祝い富士山丼～感謝・感謝～





(2)「静岡満喫丼～金目鯛～・生しらす・生桜えび」※毎日限定14食

価格 ：1,555円(税込)

アレルギー：えび

(本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかの

混ざる漁法で採取しています)

販売場所 ：「NEOPASA駿河湾沼津上り線フードコート おさかな丼屋とと丸食堂」





静岡満喫丼～金目鯛～・生しらす・生桜えび





【テイクアウトメニュー】

14周年テイクアウト特別メニュー

(1)「とと丸ぜんぶぜんぶのせ!!」

価格 ：4,254円(税込)

アレルギー：えび・かに・小麦・さけ・いくら・大豆・ごま

(本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかの

混ざる漁法で採取しています)





(2)「駿河とと丸生3色丼」

価格 ：1,998円(税込)

アレルギー：えび・大豆

(本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかの

混ざる漁法で採取しています)

販売場所 ：「NEOPASA駿河湾沼津上り線 沼津・村の駅内 おさかな丼屋とと丸」

「NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 おさかな丼屋とと丸」









◆毎年大人気！お野菜・柑橘詰め放題でいっぱいゲット！

お野菜詰め放題

【開催日時】※各回先着30名様限定

■NEOPASA駿河湾沼津上り線 中央催事場

(1)4月11日(土)10時開始 (お野菜詰め放題)

(2)4月12日(日)11時開始 (お野菜詰め放題)





■NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅前

(1)4月11日(土)11時開始 (お野菜詰め放題)

(2)4月11日(土)14時開始 (柑橘詰め放題)

(3)4月12日(日)13時開始 (お野菜詰め放題)

(4)4月12日(日)15時開始 (柑橘詰め放題)





【参加費】お一人様1回300円(税込)





毎年大人気の「お野菜・柑橘詰め放題(静岡県産ほか)」が登場！地元野菜、柑橘を30秒間で、好きなだけ袋にいっぱい詰め放題！じゃがいも、にんじん、きゅうり、新玉ねぎ、さらに旬の柑橘までご用意。地元野菜、柑橘をいっぱいゲット！お早めに！

※お野菜、柑橘の種類は予告なく変更になる場合がございます。













◆衝撃価格！お野菜14円市で地元の恵みを！

【開催日時】

(1)NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 4月11日(土)9時30分開始

(2)NEOPASA駿河湾沼津上り線 中央催事場 4月12日(日)9時30分開始

※1家族1種類最大5点まで。無くなり次第終了。





14周年を記念して「お野菜14円市(静岡県産ほか)」を開催！驚きの14円(税込)で地元野菜を手に入れる特別なチャンスです。じゃがいも、にんじん、新玉ねぎ、きゅうり、さらに旬の柑橘まで！限定数に達し次第終了なので、お見逃しなく！

※お野菜の種類は予告なく変更になる場合がございます。









◆駿河湾沼津SA限定！特別な福袋が登場！

特別な福袋が登場！

※写真はイメージです。スタッフおすすめ商品がランダムで入っています。

【販売期間】

(1)NEOPASA駿河湾沼津上り線 沼津・村の駅内 4月4日(土)～4月14日(火)

(2)NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 4月4日(土)～4月14日(火)

14周年祭をさらに盛り上げる「限定福袋」が登場！沼津サービスエリアが厳選した人気商品や、当店限定商品などが詰まった、今しか手に入れられない福袋です。数量限定ですので、お早めにお買い求めください。何が入っているかはお楽しみ！





※上り線 期間中1日10個限定

※下り線 各75セット限定









◆NEOPASA駿河湾沼津下り線限定！たまごすくいでチャレンジ！

たまごすくいでチャレンジ

【開催日時】

NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 4月11日(土)15時開始

※先着20名様限定





【参加費】1回100円(税込)

※お一人様1回まで





下り線限定で「たまごすくい」を開催！20秒間おたまですくえたピンポン玉の数だけ、静岡県産たまごをプレゼント！お子様から大人まで楽しめる、ワクワクのチャレンジ！特別なこの機会に、ぜひご参加ください！









◆下り線限定！お米すくいで食卓豊かに！

お米すくい

【開催日時】

NEOPASA駿河湾沼津下り線 伊豆・村の駅内 4月12日(日)11時開始

※先着20名様限定





【参加費】1回500円(税込)

※お一人様1回まで





下り線ではもう一つ、特別企画「お米すくい」を開催！静岡県産米を、30秒間、升の中にすくえた分だけゲット！ 毎日使うお米だからこそ、お得にゲットできるチャンスは嬉しいですよね！ぜひ手に入れてください！









◆上り線限定！夢のお菓子詰め放題！

夢の！お菓子詰め放題！

【開催日時】

NEOPASA駿河湾沼津上り線 中央催事場

(1)4月11日(土)13時開始

(2)4月12日(日)13時開始

※各回先着30名様限定





【参加費】1回300円(税込)

※お一人様1回まで





上り線では「お菓子詰め放題」で甘い夢を！沼津サービスエリア限定の特別なお菓子を、30秒間で好きなだけいっぱい詰め込めます。お子様はもちろん、大人も童心に帰って楽しめること間違いなし！









◆豪華景品が当たる！じゃんけん大会で運試し！

じゃんけん大会で運試し

NEOPASA駿河湾沼津上り線 中央催事場

(1)4月11日(土)15時開始

(2)4月12日(日)15時開始





【参加費】無料





盛り上がること間違いなし！駿河湾沼津上り線で「じゃんけん大会」を開催します。沼津サービスエリア限定の特別な商品をゲットするチャンスです。運試しにぜひご参加ください！ご家族やお友達と力を合わせて、豪華賞品を勝ち取りましょう！





■スタッフおすすめ商品のご紹介

(1)「いくら醤油」

価格 ：1,598円(税込)

アレルギー：小麦・いくら・さけ・さば・大豆





いくら醤油





(2)「かにつゆ」

価格 ：981円(税込)

アレルギー：えび・かに・小麦・大豆





かにつゆ





(3)「桜えびの舞」

価格 ：12枚入り896円(税込)

アレルギー：小麦・卵・えび・大豆





桜えびの舞





(4)「トロとろとろ丼」

価格 ：1,890円(税込)

アレルギー：小麦・いくら・大豆・ごま





トロとろとろ丼





(5)「ころころシューカップ」(駿河湾沼津下り線限定販売)

価格 ：450円(税込)

アレルギー：乳成分、卵、小麦、アーモンド、大豆

(同製造所にてりんごを含む製品を製造しています)





ころころシューカップ





(6)「たまごかけ醤油」(駿河湾沼津上下線限定販売)

価格 ：594円(税込)

アレルギー：小麦・大豆





一滴で、いつものご飯がごちそうに





(7)「静岡おでんカレーせんべい」(駿河湾沼津上り線限定販売)

価格 ：2枚×14袋入り1060円(税込)

アレルギー：乳成分・豚肉・小麦・大豆・えび・牛肉・さば





静岡おでんカレーせんべい





(8)「mini×miniいちご/みかん」(駿河湾沼津上り線限定販売)

価格 ：6個入720円(税込)

アレルギー：卵・小麦・乳成分・大豆





mini×mini





■【店舗情報】

○沼津・村の駅(上り線)

〒410-0309 静岡県沼津市根古屋998-27 NEOPASA駿河湾沼津上り線内

TEL ： 055-946-5131

営業時間 ： 年中無休24時間営業

ウェブサイトURL： https://www.muranoeki.com/shop/numazu_up.html

公式Instagram ： https://www.instagram.com/muranoekinumazu/





○伊豆・村の駅(下り線)

〒410-0309 静岡県沼津市根古屋919-1 NEOPASA駿河湾沼津下り線内

TEL ： 055-946-5181

営業時間 ： 年中無休24間営業

ウェブサイトURL： https://www.muranoeki.com/shop/numazu_down.html

公式Instagram ： https://www.instagram.com/muranoekiizu/









【会社概要】

会社名 ：株式会社村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

電話番号：0120-54-0831

代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ：2006年1月