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合同マンションギャラリー「プライムマンションサロン横浜」をオープン
横浜駅きた東口徒歩３分 利便性の高い立地に誕生
プライムブランドの大切にする「粋」の世界観を体現し，京急らしい上質な暮らしを提案します
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2026年４月11日（土），京急本線横浜駅近接地に「プライムマンションサロン横浜（以下 本サロン）」をグランドオープンいたします。
本サロンは，京急本線・ＪＲ線・東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線「横浜」駅(きた東口)徒歩３分位置する「横浜イーストスクエア」内に位置し，京急グループの統一住宅ブランドである「PRIME（以下 プライム）」の分譲マンションシリーズを複数物件紹介する合同型のマンションギャラリーです。
販売中の一部のプライムシリーズ物件を案内するほか，プライムブランドの大切にする「粋」の世界観や，京急グループで取り組む沿線地域の価値向上の取り組みを発信します。
https://digitalpr.jp/table_img/2357/132237/132237_web_1.png
この度，第１号物件として「プライム横浜」の案内を開始し，今後，京急沿線を中心にプライムシリーズ複数物件の取り扱いを検討してまいります。
１．名称
「プライムマンションサロン横浜」
２．グランドオープン日
2026年４月11日（土）
※プライムマンションサロン横浜のご予約は，対象物件の公式ホームページにて受け付けております。
３．目的
（1）プライムの分譲マンションシリーズの販売案内
（2）プライムブランドの大切にする「粋」の世界観や，京急グループで取り組む沿線地域の価値向上の取り組みの発信
４．所在および最寄り駅
（1）所 在 地 神奈川県横浜市神奈川区金港町１-４ 横浜イーストスクエア６階
（2）アクセス 京急本線・ＪＲ線・東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線「横浜」駅(きた東口)徒歩３分
５．ご案内の物件
・プライム横浜（https://www.prime-keikyu.jp/pr-yokohama/）
※順次ご案内できる物件を追加する予定
６．お問い合わせ先
京急ご案内センター （受付時間 ９:00〜17:00）年末年始は休業
TEL：03-5789-8686 / 045-225-9696
※営業時間は変更となる場合がございます。
参 考
１．プライム横浜について
https://digitalpr.jp/table_img/2357/132237/132237_web_2.png
２．住宅ブランド「PRIME」について
2016年に京急グループの統一住宅ブランドとして誕生。世界でたったひとつの住まいを実現するために。ただ，ひたすらに，まっすぐに。生活者の声に耳を傾け，次代を見据えて，その時代，その土地にあったオンリーワン（オーダーメイド）の価値を提供する。私たちは，そんな想いを胸に「自由」「心地よさ」「安心」の３つの視点ですまいづくり・暮らしづくりと向き合っています。
ＵＲＬ https://www.prime-keikyu.jp/
３．みうらの森林（もり）プロジェクトについて
京急電鉄では，2023年２月から，持続可能な社会を目指し，三浦半島に所有する都市近郊社有林を健全に管理する本プロジェクトを開始しました。
健全な森林の管理を行うことで，森林の有する二酸化炭素吸収機能の一層の発揮を目指し，生物多様性を維持しながら機能豊かな美しい森林を目指します。
森林管理の間伐材の活用や，整備した森を親子の山遊びに活用しているほか，森づくりの方針に共感いただいた法人企業さまに「森林共創パートナー」となっていただき，ともに森・里山づくりに取り組んでいます。
ＵＲＬ https://miuranomori.keikyu.co.jp/
プライムブランドの大切にする「粋」の世界観を体現し，京急らしい上質な暮らしを提案します
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2026年４月11日（土），京急本線横浜駅近接地に「プライムマンションサロン横浜（以下 本サロン）」をグランドオープンいたします。
本サロンは，京急本線・ＪＲ線・東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線「横浜」駅(きた東口)徒歩３分位置する「横浜イーストスクエア」内に位置し，京急グループの統一住宅ブランドである「PRIME（以下 プライム）」の分譲マンションシリーズを複数物件紹介する合同型のマンションギャラリーです。
https://digitalpr.jp/table_img/2357/132237/132237_web_1.png
この度，第１号物件として「プライム横浜」の案内を開始し，今後，京急沿線を中心にプライムシリーズ複数物件の取り扱いを検討してまいります。
「プライムマンションサロン横浜」について
１．名称
「プライムマンションサロン横浜」
２．グランドオープン日
2026年４月11日（土）
※プライムマンションサロン横浜のご予約は，対象物件の公式ホームページにて受け付けております。
３．目的
（1）プライムの分譲マンションシリーズの販売案内
（2）プライムブランドの大切にする「粋」の世界観や，京急グループで取り組む沿線地域の価値向上の取り組みの発信
４．所在および最寄り駅
（1）所 在 地 神奈川県横浜市神奈川区金港町１-４ 横浜イーストスクエア６階
（2）アクセス 京急本線・ＪＲ線・東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線「横浜」駅(きた東口)徒歩３分
５．ご案内の物件
・プライム横浜（https://www.prime-keikyu.jp/pr-yokohama/）
※順次ご案内できる物件を追加する予定
６．お問い合わせ先
京急ご案内センター （受付時間 ９:00〜17:00）年末年始は休業
TEL：03-5789-8686 / 045-225-9696
※営業時間は変更となる場合がございます。
参 考
１．プライム横浜について
https://digitalpr.jp/table_img/2357/132237/132237_web_2.png
２．住宅ブランド「PRIME」について
2016年に京急グループの統一住宅ブランドとして誕生。世界でたったひとつの住まいを実現するために。ただ，ひたすらに，まっすぐに。生活者の声に耳を傾け，次代を見据えて，その時代，その土地にあったオンリーワン（オーダーメイド）の価値を提供する。私たちは，そんな想いを胸に「自由」「心地よさ」「安心」の３つの視点ですまいづくり・暮らしづくりと向き合っています。
ＵＲＬ https://www.prime-keikyu.jp/
３．みうらの森林（もり）プロジェクトについて
京急電鉄では，2023年２月から，持続可能な社会を目指し，三浦半島に所有する都市近郊社有林を健全に管理する本プロジェクトを開始しました。
健全な森林の管理を行うことで，森林の有する二酸化炭素吸収機能の一層の発揮を目指し，生物多様性を維持しながら機能豊かな美しい森林を目指します。
森林管理の間伐材の活用や，整備した森を親子の山遊びに活用しているほか，森づくりの方針に共感いただいた法人企業さまに「森林共創パートナー」となっていただき，ともに森・里山づくりに取り組んでいます。
ＵＲＬ https://miuranomori.keikyu.co.jp/