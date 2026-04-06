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【3サイズ全部買っても1万円以下！】 マトリョーシカ方式で輸送コストを1/3に抑えた税抜1,999円〜「驚安キャリーケース」4月10日（金）より1,000台限定発売
〜驚きの価格で旅をもっと身近に。アピタ・ピアゴのトラベル売場が進化〜
ユニー株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：榊原健、以下「ユニー」）は、市場最安値水準（※自社調べ）を実現したキャリーケースを、2026年4月10日（金）より、アピタ・ピアゴなど80店舗において計1,000台限定で発売いたします。
現在のキャリーケース市場は、原材料や物流費の高騰に加え、多機能・高付加価値化の波により販売価格の上昇が続いています。革新的な利便性を求める声がある一方では、「余計な機能はいらないから、とにかく安く移動したい」「旅先での食事や体験に予算を回したい」という切実なニーズも根強く存在しています。
「驚安キャリーケース」はこのニーズに徹底特化し、あえて機能を必要最低限に絞り込む“引き算の開発”により驚異の価格設定を実現しました。
■ 驚きの価格設定
Sサイズ： 1,999円税抜（2,199円税込）
Mサイズ： 2,999円税抜（3,299円税込）
Lサイズ： 3,999円税抜（4,399円税込）
Sサイズは、ECサイトの格安モデル最安値（約4,000円）と比較しても約45%のコストダウンを実現。すべてのサイズで一般的なキャリーケース相場の半額以下という、当社ならではの“価格の新常識”に挑戦しました。
参考）キャリーケースの市場相場一覧（※税込換算での比較）
https://digitalpr.jp/table_img/2034/132373/132373_web_1.png
※自社調べ
■ 安さの秘密〜“引き算の開発”と「サンキュー」に込めた想い〜
１．輸送の引き算： 輸送コストを1/3にする「マトリョーシカ方式」“運び方”を再定義しました。Lサイズの中にMサイズを、Mサイズの中にSサイズを収納する「マトリョーシカ方式」を採用。1回あたりの輸送効率を3倍に高め、輸送コストを従来の1/3にまで圧縮しました。
２．機能の引き算： キャリーケースも「これでいい」
「国内旅行がメイン」「貴重品は手元に置くから鍵はかけない」というユーザーの声に特化し、あえてTSA ロックは非搭載。また、キャスターストッパーはつけず、構造を極限までシンプルにしました。
３．「サンキュー」の気持ちを込めて
今年2月にドン・キホーテのPB（ピープルブランド）「情熱価格」より発売した税抜999円の「サンキュー ジーンズ」と同じ志のもと、グループ共通の「サンキュー」の想いを価格に反映しています。
■ 商品概要
商品名： 驚安キャリーケース
カ ラ ー： ブラック
ロック： ダイヤルロック搭載
キャスター： 双輪
本体素材： ABS樹脂
サイズ／価格： 3サイズ展開
Sサイズ（容量37ℓ）／1,999円税抜（2,199円税込）
Mサイズ（容量：61ℓ）／2,999円税抜（3,299円税込）
Lサイズ（容量：90ℓ）／3,999円税抜（4,399円税込）
※店舗により価格が異なる場合があります
発売日： 2026年4月10日（金）
販売数量： 3サイズ合計 限定1,000台
販売店舗： アピタ・ピアゴなど80店舗
■ 1,000台限定の理由〜ご存知でしたか？アピタ・ピアゴが「トラベル用品売り場」を大幅拡大中〜
アピタ・ピアゴのみ1,000台限定で「驚安キャリーケース」の販売に踏み切ったのは、グループの強みを活かし、アイテム数を1年前に比べ2.2倍と大幅に拡充させたアピタ・ピアゴの「トラベル用品売り場」を一人でも多くのお客さまに知っていただきたいという想いからです。本商品の“驚き”をきっかけに売り場へ足を運んでいただくことで、「こんなに充実した旅のアイテムが揃っているのか」という“新たな発見”を提供したいと考えています。今後も地域の皆さまの旅の起点となる売り場作りをめざしてまいります。
旅行の準備、全部アピタ・ピアゴで揃います！アピタ・ピアゴで旅の準備“まるっと”完結！特設サイト：https://www.uny.co.jp/uny_brand/travel_prep/?multi_pb_top
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
旅行の準備、全部アピタ・ピアゴで揃います！アピタ・ピアゴで旅の準備“まるっと”完結！特設サイト
https://www.uny.co.jp/uny_brand/travel_prep/?multi_pb_top
ユニー株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：榊原健、以下「ユニー」）は、市場最安値水準（※自社調べ）を実現したキャリーケースを、2026年4月10日（金）より、アピタ・ピアゴなど80店舗において計1,000台限定で発売いたします。
現在のキャリーケース市場は、原材料や物流費の高騰に加え、多機能・高付加価値化の波により販売価格の上昇が続いています。革新的な利便性を求める声がある一方では、「余計な機能はいらないから、とにかく安く移動したい」「旅先での食事や体験に予算を回したい」という切実なニーズも根強く存在しています。
■ 驚きの価格設定
Sサイズ： 1,999円税抜（2,199円税込）
Mサイズ： 2,999円税抜（3,299円税込）
Lサイズ： 3,999円税抜（4,399円税込）
Sサイズは、ECサイトの格安モデル最安値（約4,000円）と比較しても約45%のコストダウンを実現。すべてのサイズで一般的なキャリーケース相場の半額以下という、当社ならではの“価格の新常識”に挑戦しました。
参考）キャリーケースの市場相場一覧（※税込換算での比較）
https://digitalpr.jp/table_img/2034/132373/132373_web_1.png
※自社調べ
■ 安さの秘密〜“引き算の開発”と「サンキュー」に込めた想い〜
１．輸送の引き算： 輸送コストを1/3にする「マトリョーシカ方式」“運び方”を再定義しました。Lサイズの中にMサイズを、Mサイズの中にSサイズを収納する「マトリョーシカ方式」を採用。1回あたりの輸送効率を3倍に高め、輸送コストを従来の1/3にまで圧縮しました。
２．機能の引き算： キャリーケースも「これでいい」
「国内旅行がメイン」「貴重品は手元に置くから鍵はかけない」というユーザーの声に特化し、あえてTSA ロックは非搭載。また、キャスターストッパーはつけず、構造を極限までシンプルにしました。
３．「サンキュー」の気持ちを込めて
今年2月にドン・キホーテのPB（ピープルブランド）「情熱価格」より発売した税抜999円の「サンキュー ジーンズ」と同じ志のもと、グループ共通の「サンキュー」の想いを価格に反映しています。
■ 商品概要
商品名： 驚安キャリーケース
カ ラ ー： ブラック
ロック： ダイヤルロック搭載
キャスター： 双輪
本体素材： ABS樹脂
サイズ／価格： 3サイズ展開
Sサイズ（容量37ℓ）／1,999円税抜（2,199円税込）
Mサイズ（容量：61ℓ）／2,999円税抜（3,299円税込）
Lサイズ（容量：90ℓ）／3,999円税抜（4,399円税込）
※店舗により価格が異なる場合があります
発売日： 2026年4月10日（金）
販売数量： 3サイズ合計 限定1,000台
販売店舗： アピタ・ピアゴなど80店舗
■ 1,000台限定の理由〜ご存知でしたか？アピタ・ピアゴが「トラベル用品売り場」を大幅拡大中〜
アピタ・ピアゴのみ1,000台限定で「驚安キャリーケース」の販売に踏み切ったのは、グループの強みを活かし、アイテム数を1年前に比べ2.2倍と大幅に拡充させたアピタ・ピアゴの「トラベル用品売り場」を一人でも多くのお客さまに知っていただきたいという想いからです。本商品の“驚き”をきっかけに売り場へ足を運んでいただくことで、「こんなに充実した旅のアイテムが揃っているのか」という“新たな発見”を提供したいと考えています。今後も地域の皆さまの旅の起点となる売り場作りをめざしてまいります。
旅行の準備、全部アピタ・ピアゴで揃います！アピタ・ピアゴで旅の準備“まるっと”完結！特設サイト：https://www.uny.co.jp/uny_brand/travel_prep/?multi_pb_top
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
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