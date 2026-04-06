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日本女子大学で女子高校生向けに起業体験授業を実施―「経済学部（仮称）」の学びに触れる実践的ワークショップ―
日本女子大学（東京都文京区、学長：篠原聡子）は、2026年3月28日（土）に特別授業「女性起業家に学ぶ高校生のためのはじめての起業ワークショップ」を開催しました。2027年4月に開設を構想する「経済学部（仮称）」への進学に関心のある高校2年生を中心に約30名が参加し、身近な課題の発見から課題解決の検討、発表までを、参加者同士で意見を交わしながら体験しました。
特別授業では、2026年4 月1日から「経済学部（仮称）」の特別招聘教授に就任された株式会社ヴィリーナジャパン代表取締役CEOの青木愛氏を講師に迎え、起業に至った思いや、女性として直面した課題、リーダーを目指すことで得た学びや可能性について講義が行われました。続くワークショップでは、青木氏の「誰かの困りごとや違和感に対する“共感”から発想が生まれ、その先に感動を届けることが起業に繋がる」というお話をもとに、「両親（身近な人）が困っていること」をテーマとし、自分が共感する課題について参加者同士で話し合いました。さらに、価格設定や収益の仕組みも踏まえ、ビジネスとして提案するプロセスを体験。ビジネス感覚を身近に感じる機会を通じて、経済学部（仮称）の学びへの関心を深めました。
青木氏のヒントをきっかけに起業アイディアを検討する高校生たち
■ワークショップで生まれたアイデアと参加者の声
ワークショップの後半で行われたプレゼンテーションでは「子どもが親の言うことを聞いてくれない」といった悩みから、親子間の約束ごとを可視化し、スタンプなどで進捗を共有できるアプリ「コネペア」というサービスが提案されるなど、高校生ならではの柔軟な発想からたくさんのアイデアが発表されました。
参加者からは、「身の回りのあらゆるところに起業するチャンスがあり、実現にはさらに細かい条件を考えていく必要があることが分かった」「学生のうちには起業やアイデアを形にすることは無理だろうと思っていたが、学生でもアイデアと周りの人の共感があれば実現できる可能性があると感じた」といった声が寄せられました。
「共感」から生まれる起業の発想について語る青木氏
日常の困りごとについて付箋に書き出す高校生たち
グループごとにホワイトボードに起業アイデアを書き出す様子
価格設定や収益の仕組みも踏まえビジネスとして提案する最終発表
進路選択においては「社会で役立つ学び」や「キャリアにつながる学び」が重視されており、実社会とつながる学びへの関心が高まりつつあります。こうした背景を踏まえ、本学では、データ分析力をはじめ、多様なライフキャリアを主体的に設計する力、さらに自らの将来を切り拓くアントレプレナーシップ（起業家精神）を柱とする「経済学部（仮称）」の構想を進めています。
本学は今後も、「経済学部（仮称）」の開設に向けて、経済学を学ぶ意義を発信し、女子大学で経済学を学ぶことへの関心と理解を高める取り組みを進めてまいります。
【経済学部（仮称）について】
経済学および経営学について理論から応用、実践まで幅広く体系的に学ぶことができ、どんな時代や環境においても、自らのキャリアをしなやかに前向きに切り拓くことができるアントレプレナーシップと、現代社会を生き抜くために必須であるデータ分析力、女性が多様なライフキャリアをデザインする能力を身に付けることができます。また、1学年99名というコンパクトな体制を活かした少人数の演習授業、学外での実践的な学びの機会などを提供します。
新学部では経済学の専門知識を活かしながら、論理的思考力・分析力、組織のマネジメント力、アントレプレナーシップを持って挑戦し、持続可能な社会の構築とウェルビーイングの実現に、創造性をもって主体的にかかわることができる人材の養成を目指してまいります。
経済学部スペシャルサイト：https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/economics/
※設置計画は予定であり、内容は変更になる可能性があります。
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
青木氏のヒントをきっかけに起業アイディアを検討する高校生たち
■ワークショップで生まれたアイデアと参加者の声
ワークショップの後半で行われたプレゼンテーションでは「子どもが親の言うことを聞いてくれない」といった悩みから、親子間の約束ごとを可視化し、スタンプなどで進捗を共有できるアプリ「コネペア」というサービスが提案されるなど、高校生ならではの柔軟な発想からたくさんのアイデアが発表されました。
参加者からは、「身の回りのあらゆるところに起業するチャンスがあり、実現にはさらに細かい条件を考えていく必要があることが分かった」「学生のうちには起業やアイデアを形にすることは無理だろうと思っていたが、学生でもアイデアと周りの人の共感があれば実現できる可能性があると感じた」といった声が寄せられました。
「共感」から生まれる起業の発想について語る青木氏
日常の困りごとについて付箋に書き出す高校生たち
グループごとにホワイトボードに起業アイデアを書き出す様子
価格設定や収益の仕組みも踏まえビジネスとして提案する最終発表
進路選択においては「社会で役立つ学び」や「キャリアにつながる学び」が重視されており、実社会とつながる学びへの関心が高まりつつあります。こうした背景を踏まえ、本学では、データ分析力をはじめ、多様なライフキャリアを主体的に設計する力、さらに自らの将来を切り拓くアントレプレナーシップ（起業家精神）を柱とする「経済学部（仮称）」の構想を進めています。
本学は今後も、「経済学部（仮称）」の開設に向けて、経済学を学ぶ意義を発信し、女子大学で経済学を学ぶことへの関心と理解を高める取り組みを進めてまいります。
【経済学部（仮称）について】
経済学および経営学について理論から応用、実践まで幅広く体系的に学ぶことができ、どんな時代や環境においても、自らのキャリアをしなやかに前向きに切り拓くことができるアントレプレナーシップと、現代社会を生き抜くために必須であるデータ分析力、女性が多様なライフキャリアをデザインする能力を身に付けることができます。また、1学年99名というコンパクトな体制を活かした少人数の演習授業、学外での実践的な学びの機会などを提供します。
新学部では経済学の専門知識を活かしながら、論理的思考力・分析力、組織のマネジメント力、アントレプレナーシップを持って挑戦し、持続可能な社会の構築とウェルビーイングの実現に、創造性をもって主体的にかかわることができる人材の養成を目指してまいります。
経済学部スペシャルサイト：https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/economics/
※設置計画は予定であり、内容は変更になる可能性があります。
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。 詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/