28卒向け内定直結型「Goodpatch Summer Internship 2026 事業創造×UXデザインコース」を開催します

株式会社グッドパッチ

内定直結型サマーインターンシップを開催

AIがアウトプットを担えるといわれる時代に、人にしかできないことは何か。グッドパッチが考えるデザインとは、見た目を整えることにとどまらず、「何が本質的な価値なのか」を問い、見出し、最大化させるプロセス全体のことです。それはデザイナーだけの仕事ではなく、ビジネスに関わるすべての人に必要な力だと私たちは考えています。

多くの学生にデザインの面白さを知ってほしい。

そんな思いから、グッドパッチでは今年もサマーインターンシップの開催を決定しました。

市場を分析し、仮説を立て、論理で組み立てる。そのアプローチに納得しつつも、人の感性に訴える“手触り感”のなさや、AIで代替できてしまいそうなアウトプットに違和感を抱いているあなたへ。

複雑なビジネスの課題を、理屈で終わらせず、デザインの力で「感情」や「体験」へと昇華させる。そのプロセスを、グッドパッチで体感しませんか。

【参考動画】

グッドパッチ公式YouTube「あなたがやりたいことはデザインかもしれない」(https://www.youtube.com/watch?v=n8_387ow4iw)

サマーインターンシップのご案内

企業の経営課題とユーザー課題の解決を両立させる事業創造を考える

今回のサマーインターンシップでは、UXデザインのアプローチに基づいたプロセス設計、リサーチ、アイデア創出、体験設計、ビジネスモデル構築を実践します。

向き合うのは、市場の数字やロジックだけでは届かない、「ユーザー体験（UX）起点」でのサービス設計。「クライアントの経営課題」と「ユーザーの本質的なニーズ」を両立するコンセプトメイキングを、最新のAIツールを使いこなしながら、具体的な形へと磨き上げていきます。事業開発・マーケティング・企画・コンサルティングに興味がある方にもおすすめです。

当日は、実際に現場で活躍するグッドパッチのサービスデザイナーがメンターとなるほか、発表会や懇親会など、経営陣とのコミュニケーションの場も用意しています。また、本インターンシップに参加することで、一足早く28卒採用の本選考ステップへ進むことができます。

【開催日】

2026年6月13日（土）、14日（日）

※開催日前に、オンラインでプレキックオフを実施予定です

【開催場所】

グッドパッチ 本社オフィス（東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%81/@35.6542694,139.704025,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8831e8b01951f2ec!8m2!3d35.6542694!4d139.704025?shorturl=1)）

※遠方からお越しの方には、交通費・宿泊費の支給あり

【インターンシップエントリー】

こちら(https://public.n-ats.hrmos.co/goodpatchnewgrads/jobs/2243200139985960960)からエントリーいただけます

参加者の声・在籍校

過去開催したサマーインターンシップ参加者の声と在籍校を一部ご紹介します。

【参加者の声】

- これまで参加してきたインターンの中で、間違いなく最も充実した時間でした。抽象度の高い仕事の進め方や考え方はもちろん、業界の面白さや現場のリアルまで、全力で吸収できた2日間。いつまでも記憶に残るインターンになりました- 今回のインターンを通して、課題の可視化で終わらずに、体験として明確に落とし込むことこそがUXの真髄だと学びました。ただ課題を解決するアイデアを考えるだけでなく、ユーザーが実際にその体験をしたときの動きや感情まで設計することの重要性を実感しました- メンターの方々は、論理的思考力が高く、常に全体を見渡した視点でフィードバックをくださいました。こちらの質問に対しても解像度の高い言葉で的確に返していただき、非常に学びが多かったです。真剣に向き合いながら、楽しさや情熱も忘れない温かい空気感がとても印象的でした- 一緒に参加した学生のレベルが、本当に高かった。問題の解釈の深さと、そこから答えを出すスピード。他のインターンとは明らかに違う。自分にはまだないものを持っている人たちに囲まれて、純粋に刺激しかなかったです

【参加者の在籍校（一部）】

東京大学、一橋大学、京都大学大学院、大阪大学、慶應義塾大学、早稲田大学、名古屋大学、東北大学、九州大学、横浜国立大学、千葉工業大学大学院、芝浦工業大学、京都芸術大学、長岡造形大学など

インターンシップ参加までの流れ- インターン事前説明会に参加- 本エントリー＆書類選考（各書類提出）- 面接（1回）- 適性検査SPI受検（性格検査のみ）- インターンシップ参加参考情報- Goodpatch Blog「サービスデザインのプロセスを1日で体感！グッドパッチUXデザイン1Dayインターンシップ2025レポート」(https://goodpatch.com/blog/2025-12-internship-1day)（2025年12月22日）- Goodpatch Blog「コンセプト設計からUIデザインまで！未来のデザイナーが挑んだ3日間──Goodpatch Summer Internship 2025 レポート」(https://goodpatch.com/blog/2025-09-summerintern)（2025年9月26日）- YouTube グッドパッチの「よはく」「【密着】グッドパッチのサマーインターンシップを大公開！テーマは『新しいユーザー体験を提案せよ』」(https://youtu.be/ZYb_w-3yfgk?si=qsmeWVJws0Ps6-tZ)（2025年10月24日公開）- Wantedly「総合大学から新卒UXデザイナーに。プロのデザイナーとしてビジネスの第一線で挑戦する面白さ」(https://www.wantedly.com/companies/goodpatch/post_articles/882540)（2024年1月26日）- GLOBIS学び放題×知見録「グッドパッチ土屋尚史氏が語る、プロトタイプが変えるビジネスの未来」(https://globis.jp/article/cpxmr2dq4/)（2024年7月31日）本件に関するお問い合わせ

サマーインターンシップに関するお問い合わせは、コーポレートサイトのお問い合わせフォーム(https://goodpatch.com/contact)より承ります。

※お問い合わせ種別＞「採用についてのお問い合わせ」をご選択ください

採用、選考に関するより詳しい情報は新卒採用情報サイト(https://newgrads.goodpatch.com/)をご覧ください。

株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

・株式会社グッドパッチ(https://goodpatch.com/)

・デザインパートナー事業(https://design-partnership.goodpatch.com/)

・フルリモートデザイン組織「Goodpatch Anywhere」(https://anywhere.goodpatch.com/)

・デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」(https://redesigner.jp/)

・デザイナーを目指す学生向け就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」(https://student.redesigner.jp/)

・オンラインホワイトボード「Strap」(https://product.strap.app/)

・AIデザインツール「Layermate」(https://www.layermate.ai/ja)

・採用AIエージェント「HRmony AI」(https://hrmony-ai.jp/)

<グループ会社>

・株式会社スタジオディテイルズ(https://www.details.co.jp/)

・株式会社Muture(https://muture.jp/)

・株式会社ピープルアンドデザイン(https://pand.design/)

・株式会社Layermate