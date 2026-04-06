マネーフォワードｉ、新サービス『Admina AIヘルプデスク※1』を2026年5月より提供開始予定

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードｉ株式会社は、IT部門のヘルプデスク業務をAIが代行する新サービス『Admina AIヘルプデスク』を2026年5月より提供開始します。本サービスは、AIが従業員からの問い合わせに自動回答し、作業を代行するほか、対応内容を自律的に学習し回答や実行の精度を向上させます。これにより、高精度なヘルプデスク体制を構築し、IT部門の担当者がコア業務に注力できる環境づくりを支援します。

本サービスは、IT部門のヘルプデスク業務を代行するAIエージェントです。従来のAIチャットボットと異なり、従業員からの問い合わせに対して登録済みの手順書などの社内ナレッジを元に回答し、アカウント発行などの作業を実行※2します。

加えて、AIがユーザーへの対応内容を自律的に学習し、マニュアルなどの社内ナレッジの改善提案を行うことで、ヘルプデスクの精度が向上します。そのため、IT部門の担当者は問い合わせ対応やマニュアル更新の手間から解放されます。また、社内マニュアルが常に最新かつ最適に保たれ、必要なサポートを円滑に受けられるため、従業員側の体験も向上します。これにより、『マネーフォワード Admina』のユーザーだけでなく、これからIT部門の自動化を目指す企業も、本サービスを導入することでヘルプデスクを入り口としたAXを推進できます。

本サービスは、2026年5月の提供に向けて、先行受付を開始します。また、新サービス提供を記念した特別キャンペーンとして、4月中に初回商談を実施した企業を対象に、導入支援などの特典を提供します。詳細は下記URLをご覧ください。

URL：https://admina.moneyforward.com/jp/features/ai-helpdesk

※1 『Admina AIヘルプデスク』について、当社は特許の出願手続きを済ませております。

※2 本機能の利用には、別途『マネーフォワード Admina』のご契約が必要となります。

■『Admina AIヘルプデスク』の特長

・ユーザーに寄り添う対話を行い、解決まで伴走

従来型の単なる回答提示に留まらず、問い合わせ内容が解決するまでAIチャットボットが伴走します。高度な対話エンジンによって質問者の意図を正確に汲み取り、聞き直す手間やストレスを抑え、回答精度と利用体験の向上を実現します。

・社内ナレッジを自己学習し、運用ごとに精度が向上

ヘルプデスク運用において最も負担となる、マニュアルなどの社内ナレッジの更新をAIがサポートします。日々の対話データから情報の過不足や矛盾を自動で検知し、ナレッジの更新を管理者に提案することで、最新かつ最適な状態になるようアシストします。これにより、情報の陳腐化を防ぎ、管理者の工数を削減しながら回答品質を向上し続けます。

・依頼内容をAIエージェントが実行

AIが具体的な業務アクションまで実行します。パスワードのリセットや各種申請、アカウント発行といった定型的な依頼作業を、AIがユーザーとの対話を通じてそのまま完結させる※2ことで、担当者の実務負担を解消し、組織全体の生産性を引き上げます。

■提供の背景

AIの活用が進み、企業のバックオフィス業務はDX（デジタルトランスフォーメーション）から、AIが実務を担うAX（AIトランスフォーメーション）へと進化しています。

IT部門のヘルプデスク業務は、アカウント発行やパスワードリセットといった実作業や、IT資産管理台帳を都度確認して回答するなど、定型的かつ細切れな作業が多く発生しています。その結果、担当者は常に対応に追われ、依頼する従業員の業務も滞るといった課題がありました。本サービスは、AIエージェントが自律的にヘルプデスク業務の実行や学習を担うことで、大幅に業務を自動化し、これらの課題を解決します。IT部門担当者の業務負荷を軽減するだけでなく、依頼する従業員の業務滞留も解消します。

当社はこれまで、SaaSやデバイスの一元管理を担う『マネーフォワード Admina』、デバイスキッティングの代行やエキスパート人材の活用を支援する『Admina Digital Workforce』を通じ、IT部門がコア業務に集中できる環境構築を支援してきました。今後はヘルプデスク業務の自動化を通じて、さらに付加価値の高いIT部門への進化を支援してまいります。

■情シス向け業務OS『マネーフォワード Admina』について

『マネーフォワード Admina』は、SaaSとデバイスの情報を従業員情報と紐付けて管理することで、IT資産を可視化し、入退社に伴う作業の業務効率化を行う“SaaS×デバイス管理OS”です。シャドーITの検出、内部不正による情報の持ち出し対策などのセキュリティ強化や、SaaSの適切な選定や契約・管理を提案し、ITコストの削減にも寄与します。また、ITデバイスに関する割当・在庫管理も可能にします。

URL: https://admina.moneyforward.com/jp

■マネーフォワードｉ株式会社について

名称 ：マネーフォワードｉ株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 今井義人

事業開始：2021年2月

事業内容：『マネーフォワード Admina』(https://admina.moneyforward.com/jp）の開発・提供

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。