「LINEギフト」に新規出店

アサヒビール株式会社

エノテカ株式会社（本社：東京都港区、社長：堀 慎二）は、LINEヤフー株式会社が運営する「LINEギフト」に出店し、4月6日から相手の住所を知らなくてもワインを気軽に贈れるサービスを開始します。

ワインはお祝いや贈り物として年間を通じて需要が高く、シャンパーニュや赤ワインなど幅広い種類が選ばれています。このようなワインのギフト需要を背景に、当社は「LINE」を通じて友だちにプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」に新規出店します。贈り主が配送先を指定して送る方法に加え、贈られる側が自身で住所を入力して受け取ることもできます。

本サービスでは、当社が取り扱うラインアップの中から、ギフトとして利用しやすい価格帯（税抜1,000円台～4,000円台中心）や味わいのバランスを考慮し、エノテカ・オンライン売上上位の約25種類の商品を展開します。

近年、親しい友人や遠方の家族、職場の同僚などに対し、思い立った時にメッセージとともにワインを贈りたいというニーズが目立っています。こうした背景のもと、ワイン専門企業の知見を生かし、ワインをより気軽に贈ることができる新たな機会を提供していきます。

■LINEギフト「ワイン通販エノテカ」公式ショップ 取り扱い商品（一例）

１. プロジェクト・クワトロ・カヴァ/クロ・モンブラン

スペインのカタルーニャ州で造られたスパークリングワインです。クールな見た目とキレのある飲み口が特長で、シーフードのパエリヤやグリル料理、ハモンイベリコなどの生ハムと好相性です。

２. セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン/シレーニ

爽やかな味わいの白ワインです。毎日飲んでも飲み飽きない味わいに加え、柑橘を思わせるフレッシュな香りとすっきりとした飲み口が特長です。刺身などの和食ともよく合います。

３. モンテス・アルファ カベルネ・ソーヴィニヨン/モンテス

チリのワイナリー「モンテス」を代表するワインです。2026年4月からラベルデザインと味わいをリニューアルし、よりエレガントで洗練されたスタイルを楽しめます。芳醇な果実味と滑らかなタンニンのバランスに優れています。

４. コンコルディア・ブリュット[ボックス付]/シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャイルド

名門ロスチャイルド一族が、これまでの功績と精神的価値を象徴するブランドとして立ち上げたメゾンが造るシャンパーニュです。シャルドネのフレッシュで繊細な風味とピノ・ノワールの複雑な味わいが調和したバランスの良い味わいがお楽しみいただけます。

◆LINEギフトとは

「LINEギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、さまざまなシーンで利用できます。

※上記は送料込の価格となり、ワインショップ・エノテカ、エノテカ・オンラインでの販売価格とは異なります。

※容量は全て750mlです。

※本サービスは20歳以上のお客さまが対象です。

※ワインのラインアップは今後変更となる可能性があります。

※ご利用条件や注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください。

【LINEギフト「ワイン通販エノテカ」公式ショップ】

URL：https://mall.line.me/sb/enoteca-shop