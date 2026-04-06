かっぴーさんの人気マンガ「左ききのエレン」待望のTVアニメ化。2026年4月7日（火）よりテレ東系列ほかにて放送開始

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マンガ家・かっぴーさんの人気マンガ「左ききのエレン」が待望のTVアニメ化を果たし、2026年4月7日（火）深夜24時よりテレ東系列ほかにて放送開始となります。

アニメの公式サイト：https://eren-anime.com/

本連載の原点は、2015年にnote上で開催されたコンテストで、かっぴーさんが入賞したことにさかのぼります。noteから生まれたひとつの作品が、多くの読者やファン、制作にかかわるみなさんの力によって、アニメとして世界に届くことになりました。

「左ききのエレン」がアニメになるまで

2015年にnoteでのコンテスト入賞を機に、マンガ家としてデビューしたかっぴーさんは、2016年から原作版「左ききのエレン」の連載を開始。2017年には、集英社「少年ジャンプ＋」にて作画にnifuni氏をむかえたリメイク版の連載が始まり、累計約2億5千万PV、コミックス約410万部を記録する大ヒットとなりました。その後、実写ドラマ、舞台とさまざまなメディア展開がされ、今回が初のアニメ化です。

TVアニメ「左ききのエレン」作品概要

(C)︎かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

原作

かっぴー「左ききのエレン」

https://note.com/nora_ito/membership

放送情報

4月7日（火）深夜24時～テレ東系列ほかにて放送開始

テレ東系列 4月7日（火）から毎週火曜深夜24時

AT-X 4月10日（金）から毎週金曜夜9時 リピート放送：毎週火曜朝9時／毎週木曜午後3時

※放送日時は変更になる場合があります

配信情報

Prime Videoにて、4月7日（火）より毎週火曜 深夜24時30分～見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、4月12日（日）より毎週日曜 深夜24時30分～順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

スタッフ

原作：かっぴー「左ききのエレン」

監督：鈴木利正

シリーズ構成：岸本卓

アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸

キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね

音楽：パソコン音楽クラブ

アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G

製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会

キャスト

朝倉光一：千葉翔也／山岸エレン：内山夕実 ほか

主題歌

オープニングテーマ：ALI「FUNKIN' BEAUTIFUL feat. ZORN」

エンディングテーマ：紫 今「New Walk」

公式情報

公式HP：https://eren-anime.com/

公式X：https://x.com/eren_anime_PR

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@eren_anime_pr

※詳細・最新情報は公式サイトをご確認ください。

かっぴーさんコメント

すべての始まりはnoteでした。10年前、会社員時代に趣味で描いた漫画をnoteに公開しました。会社の同僚に見せて楽しんでいた小規模な創作活動です。漫画家になるなんて夢にも思っていなかったので、アカウント名もあだ名の「かっぴー」で。会社を退職する同僚のために描いた読切「左ききのエレン」が、noteで賞を頂き連載に。そこから、本当に漫画みたいな展開の連続で気付けばアニメになりました。noteがあって良かったな。note、ありがとう。

かっぴーさんプロフィール

1985年神奈川県生まれ。株式会社なつやすみ代表。

武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン学科卒。

東急エージェンシーでアートディレクターを務めた後、面白法人カヤックでプランナーを務める。会社員時代に描いた漫画「フェイスブックポリス」が話題となり、2016年に漫画家として独立した。現在は「左ききのエレン」（noteで原作版／ジャンプ＋でリメイク版）、

「大人大戦」（ジャンプ＋／集英社）を週刊連載中。

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noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約6956万件の作品が誕生。会員数は1114万人（2025年11月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

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設立日：2011年12月8日 代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp



