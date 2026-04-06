“魚バカ”の名に恥じない刺し身の盛り合わせが登場！毎日店内捌きの鮮魚を10点揃えた豪華な一皿【魚バカ一代　新橋店】

株式会社Globridge本マグロや有頭エビ、光物や白身魚に加えて旬の鮮魚も！※春：ホタルイカ

株式会社Globridge（グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大塚 誠）が運営する、魚バカ一代新橋本店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13163129/)(東京都港区)は、2026年4月より、これまでの刺し身盛り合わせをバージョンアップした「刺し身盛り合わせ10点盛り」の提供を開始しております。

当店の名物・注文率95％以上の刺し身盛り合わせが、5種盛りから10種盛りに種類を増やし新登場。これまでも「コスパが良すぎる」とご好評いただいておりましたが、より満足いただける内容となっております。

・お刺し身の5点盛り合わせ 一人前 1,428円(税込)

・お刺し身の10点盛り合わせ 一人前 1,978円(税込)

当店で使用する食材は信頼している卸業者さまより毎日入荷しているため鮮度も抜群。本マグロや有頭エビ・白身魚に加えて旬の鮮魚もシーズンによって盛り合わせに加わります。“魚バカ”の名に恥じない、大ボリュームの盛り合わせをぜひご利用ください。

魚バカのお刺し身盛り合わせ

・5点盛り合わせ 一人前 1,428円(税込)

・10点盛り合わせ 一人前 1,978円(税込)

※ご注文は二人前より承ります

※盛り合わせの内容は季節・入荷状況によって変動します

名物・お刺し身盛り合わせをお得に楽しむコースも！

豪華なお刺し身10点盛り合わせを楽しめるコースもご用意しております。別途飲み放題プランの追加も可能ですので、会食や宴会などにご活用ください。

名物！お刺し身盛り合わせコース おひとり様 5,500円(税込)

◆前菜2種盛合せ

◆日替わりサラダ

◆本日の揚げ物

◆豪華刺身 10点盛り合わせ

◆本日の魚料理

◆蛤の出汁ラーメン

＋1,500円／スタンダード飲み放題

＋2,000円／プレミアム飲み放題（スタンダード飲み放題＋日本酒１２種類）

＋2,500円／厳選日本酒飲み放題（スタンダード飲み放題＋日本酒３０種類）

魚好きによる、魚好きのための、魚バカ一代

魚バカ一代 新橋本店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13163129/)は、「お客様満足のため、魚の美味しさを追求し続け季節を味わう素晴らしさを届けする」ことを理念に、日本の四季を取り入れた魚料理と日本酒をメインに提供しております。

広々としたテーブル席や、お座敷の半個室などもご用意しておりますので、デートや少人数でのお集まり、会社の忘新年会などどんなシーンでもご利用いただけます。新橋駅より徒歩5分とアクセスも良いため、お仕事帰りや休日のショッピング帰りなど、いつでもお立ち寄りください。

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<店舗情報>

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-4 ル・グランシエルBLDG.14 1F

■電話番号 ： 03-6809-2929

■営業時間 ： 月～金 17:00～23:00（L.O22:00）

土・日・祝 16:00～23:00（L.O22:00）

※日により変更あり。

■定休日 ： 不定休あり

■席数 ： 54席

■食べログ ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13163129/

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＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

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〈 お問い合わせ 〉

株式会社Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726