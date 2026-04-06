AIGLE、「SolarPack（ソーラーパック）」2026年春夏コレクションを展開
1853年創業のフランス発ウェザープロテクションブランドAIGLE（エーグル）は、紫外線対策と快適性を両立したライン「SolarPack（ソーラーパック）」の2026年春夏コレクションを展開します。
有害な紫外線を過度に浴びることなく、太陽の下で過ごすこと。
肌を危険にさらすことなく、自由に呼吸すること。
光の中にいながら、日陰をまとうこと。
本コレクションは、このコンセプトのもと、強い日差しの下でも快適に過ごせる機能性ウェアを提案します。
すべてのウェアとアクセサリーにUV-C(R)テクノロジーを採用し、UPF50+相当の紫外線防護性能を実現。約98％の紫外線をカットし、日焼けによるダメージを軽減します。
また、通気性と撥水性を兼ね備え、気温の上昇や天候の変化にも対応。クールタッチテクノロジーとドライファースト機能により、衣服内の熱や湿気をコントロールし、快適な着心地を保ちます。
コレクションの中心となるジャケットは、軽量でパッカブル仕様。UVプロテクション、通気性、撥水性を備え、気温差のある環境でも活躍する機能的なレイヤーです。
ラインアップには、ジャケット、Tシャツ、ジップパンツ、パーカ、ショーツなど、リラックス感のあるシルエットのアイテムを展開。アウトドアと都市生活をシームレスにつなぐスタイルを提案します。
カラーパレットには、アボカ、ダークリラ、ローシェンナなど自然を想起させる色合いに加え、夕焼けのように移ろうグラデーションカラーも登場します。
「ソーラーパック」は、機能性とデザインを両立し、強い日差しと変化する気候に対応するコレクションです。
【アイテム詳細】
ローシェンナ
グラデーションプリント ジャケット
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）撥水、パッカブル
価格：46,200円
ユニセックス
品番：ZBHBR71
ローシェンナ
プリントTシャツ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
接触冷感
価格：17,600円
レディース
品番：ZTFBT13
フーデッドジャケット
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率96.4％）、撥水、パッカブル
価格：38,500円
ユニセックス
カラー：全３色
品番：ZBHBR66
トメット
アボカ
マルドグレープ
テックTシャツ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
吸水速乾、接触冷感
価格：12,100円
レディース
カラー：全２色
品番：ZTFBT12
シャドウ
ダークリラ
サイドジップパンツ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
吸水速乾、接触冷感
価格：25,300円
レディース
カラー：全２色
品番：ZHFBP78
シャドウ
ダークリラ
パーカ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
吸水速乾、接触冷感
価格：22,000円
メンズ
カラー：全２色
品番：ZSHBT21
ローシェンナ
シャドウ
テックショーツ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
吸水速乾、接触冷感
価格：19,800円
メンズ
カラー：全２色
品番：ZFHBR84
ローシェンナ
シャドウ
ネックガード付きキャップ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
撥水
価格：9,900円
カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）
品番：ZRKBS17
ドローストリングハット
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
撥水
価格：10,450円
カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）
品番：ZRKBS18
アームスリーブ
UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）
吸水速乾
価格：８,800円
カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）
品番： ZRGBS19
ローシェンナ
ダークリラ
シャドウ
「ソーラーパック」シリーズは、4月15日（水）より、AIGLE各店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)にて発売予定です。
■商品のお問い合わせ先
エーグル カスタマーサービス
0120-810-378
■公式オンラインショップ
https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)
■公式SNS
IG @aiglejapan
X @aiglejp
LINE @aigle_jp
AIGLEについて
AIGLE（エーグル）は、1853年にアメリカ人実業家ヒラム・ハッチンソンによって、フランス・ロワール地方で創業したフランスブランドです。ブランド名はフランス語で「鷲（イーグル）」を意味し、アメリカを象徴する鳥に由来しています。
農業用として誕生したラバーブーツは、防水性と耐久性に優れ、乗馬や狩猟といった分野でも活躍してきました。やがて、街での雨の日に理想的なレインブーツとしても評価され、世界中で支持を集めています。現在も一部のブーツは、170年前と変わらない伝統的な手仕事により、フランスの工房で丁寧に作られています。
こうしたクラフツマンシップは、ブーツにとどまらず、ウェアやアクセサリーにも受け継がれており、実用性と快適性を重視したものづくりに活かされています。雨・雪・風といったあらゆる天候から人々を守りながら、フランスブランドならではの洗練されたデザインを融合。機能性とエレガンスを兼ね備えた“全天候型のクラフツマンシップ”こそが、AIGLEが170年以上にわたり愛され続けている理由です。