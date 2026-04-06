AIGLE、「SolarPack（ソーラーパック）」2026年春夏コレクションを展開

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株式会社ラコステジャパン



1853年創業のフランス発ウェザープロテクションブランドAIGLE（エーグル）は、紫外線対策と快適性を両立したライン「SolarPack（ソーラーパック）」の2026年春夏コレクションを展開します。



有害な紫外線を過度に浴びることなく、太陽の下で過ごすこと。


肌を危険にさらすことなく、自由に呼吸すること。


光の中にいながら、日陰をまとうこと。



本コレクションは、このコンセプトのもと、強い日差しの下でも快適に過ごせる機能性ウェアを提案します。



すべてのウェアとアクセサリーにUV-C(R)テクノロジーを採用し、UPF50+相当の紫外線防護性能を実現。約98％の紫外線をカットし、日焼けによるダメージを軽減します。



また、通気性と撥水性を兼ね備え、気温の上昇や天候の変化にも対応。クールタッチテクノロジーとドライファースト機能により、衣服内の熱や湿気をコントロールし、快適な着心地を保ちます。



コレクションの中心となるジャケットは、軽量でパッカブル仕様。UVプロテクション、通気性、撥水性を備え、気温差のある環境でも活躍する機能的なレイヤーです。



ラインアップには、ジャケット、Tシャツ、ジップパンツ、パーカ、ショーツなど、リラックス感のあるシルエットのアイテムを展開。アウトドアと都市生活をシームレスにつなぐスタイルを提案します。



カラーパレットには、アボカ、ダークリラ、ローシェンナなど自然を想起させる色合いに加え、夕焼けのように移ろうグラデーションカラーも登場します。



「ソーラーパック」は、機能性とデザインを両立し、強い日差しと変化する気候に対応するコレクションです。



【アイテム詳細】



ローシェンナ

グラデーションプリント ジャケット


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）撥水、パッカブル


価格：46,200円


ユニセックス


品番：ZBHBR71






ローシェンナ

プリントTシャツ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


接触冷感


価格：17,600円


レディース


品番：ZTFBT13






フーデッドジャケット


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率96.4％）、撥水、パッカブル


価格：38,500円


ユニセックス


カラー：全３色


品番：ZBHBR66



トメット

アボカ

マルドグレープ


テックTシャツ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


吸水速乾、接触冷感


価格：12,100円


レディース


カラー：全２色


品番：ZTFBT12



シャドウ

ダークリラ


サイドジップパンツ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


吸水速乾、接触冷感


価格：25,300円


レディース


カラー：全２色


品番：ZHFBP78



シャドウ

ダークリラ


パーカ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


吸水速乾、接触冷感


価格：22,000円


メンズ


カラー：全２色


品番：ZSHBT21



ローシェンナ

シャドウ


テックショーツ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


吸水速乾、接触冷感


価格：19,800円


メンズ


カラー：全２色


品番：ZFHBR84



ローシェンナ

シャドウ


ネックガード付きキャップ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


撥水


価格：9,900円


カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）


品番：ZRKBS17



ドローストリングハット


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


撥水


価格：10,450円


カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）


品番：ZRKBS18　



アームスリーブ


UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）


吸水速乾


価格：８,800円


カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）


品番： ZRGBS19



ローシェンナ

ダークリラ

シャドウ



「ソーラーパック」シリーズは、4月15日（水）より、AIGLE各店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)にて発売予定です。



■商品のお問い合わせ先


エーグル カスタマーサービス


0120-810-378



■公式オンラインショップ


https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)



■公式SNS


IG @aiglejapan


X @aiglejp


LINE @aigle_jp



AIGLEについて


AIGLE（エーグル）は、1853年にアメリカ人実業家ヒラム・ハッチンソンによって、フランス・ロワール地方で創業したフランスブランドです。ブランド名はフランス語で「鷲（イーグル）」を意味し、アメリカを象徴する鳥に由来しています。


農業用として誕生したラバーブーツは、防水性と耐久性に優れ、乗馬や狩猟といった分野でも活躍してきました。やがて、街での雨の日に理想的なレインブーツとしても評価され、世界中で支持を集めています。現在も一部のブーツは、170年前と変わらない伝統的な手仕事により、フランスの工房で丁寧に作られています。


こうしたクラフツマンシップは、ブーツにとどまらず、ウェアやアクセサリーにも受け継がれており、実用性と快適性を重視したものづくりに活かされています。雨・雪・風といったあらゆる天候から人々を守りながら、フランスブランドならではの洗練されたデザインを融合。機能性とエレガンスを兼ね備えた“全天候型のクラフツマンシップ”こそが、AIGLEが170年以上にわたり愛され続けている理由です。