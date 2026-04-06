AIGLE、「SolarPack（ソーラーパック）」2026年春夏コレクションを展開

株式会社ラコステジャパン

1853年創業のフランス発ウェザープロテクションブランドAIGLE（エーグル）は、紫外線対策と快適性を両立したライン「SolarPack（ソーラーパック）」の2026年春夏コレクションを展開します。

有害な紫外線を過度に浴びることなく、太陽の下で過ごすこと。

肌を危険にさらすことなく、自由に呼吸すること。

光の中にいながら、日陰をまとうこと。

本コレクションは、このコンセプトのもと、強い日差しの下でも快適に過ごせる機能性ウェアを提案します。

すべてのウェアとアクセサリーにUV-C(R)テクノロジーを採用し、UPF50+相当の紫外線防護性能を実現。約98％の紫外線をカットし、日焼けによるダメージを軽減します。

また、通気性と撥水性を兼ね備え、気温の上昇や天候の変化にも対応。クールタッチテクノロジーとドライファースト機能により、衣服内の熱や湿気をコントロールし、快適な着心地を保ちます。

コレクションの中心となるジャケットは、軽量でパッカブル仕様。UVプロテクション、通気性、撥水性を備え、気温差のある環境でも活躍する機能的なレイヤーです。

ラインアップには、ジャケット、Tシャツ、ジップパンツ、パーカ、ショーツなど、リラックス感のあるシルエットのアイテムを展開。アウトドアと都市生活をシームレスにつなぐスタイルを提案します。

カラーパレットには、アボカ、ダークリラ、ローシェンナなど自然を想起させる色合いに加え、夕焼けのように移ろうグラデーションカラーも登場します。

「ソーラーパック」は、機能性とデザインを両立し、強い日差しと変化する気候に対応するコレクションです。

【アイテム詳細】

ローシェンナ

グラデーションプリント ジャケット

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）撥水、パッカブル

価格：46,200円

ユニセックス

品番：ZBHBR71

ローシェンナ

プリントTシャツ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

接触冷感

価格：17,600円

レディース

品番：ZTFBT13

フーデッドジャケット

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率96.4％）、撥水、パッカブル

価格：38,500円

ユニセックス

カラー：全３色

品番：ZBHBR66

トメットアボカマルドグレープ

テックTシャツ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

吸水速乾、接触冷感

価格：12,100円

レディース

カラー：全２色

品番：ZTFBT12

シャドウダークリラ

サイドジップパンツ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

吸水速乾、接触冷感

価格：25,300円

レディース

カラー：全２色

品番：ZHFBP78

シャドウダークリラ

パーカ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

吸水速乾、接触冷感

価格：22,000円

メンズ

カラー：全２色

品番：ZSHBT21

ローシェンナシャドウ

テックショーツ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

吸水速乾、接触冷感

価格：19,800円

メンズ

カラー：全２色

品番：ZFHBR84

ローシェンナシャドウ

ネックガード付きキャップ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

撥水

価格：9,900円

カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）

品番：ZRKBS17

ドローストリングハット

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

撥水

価格：10,450円

カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）

品番：ZRKBS18

アームスリーブ

UVカット（UPF50＋、紫外線カット率98％以上）

吸水速乾

価格：８,800円

カラー：全３色（ローシェンナ/ダークリラ/シャドウ）

品番： ZRGBS19

ローシェンナダークリラシャドウ

「ソーラーパック」シリーズは、4月15日（水）より、AIGLE各店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)にて発売予定です。

■商品のお問い合わせ先

エーグル カスタマーサービス

0120-810-378

■公式オンラインショップ

https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)

■公式SNS

IG @aiglejapan

X @aiglejp

LINE @aigle_jp

AIGLEについて

AIGLE（エーグル）は、1853年にアメリカ人実業家ヒラム・ハッチンソンによって、フランス・ロワール地方で創業したフランスブランドです。ブランド名はフランス語で「鷲（イーグル）」を意味し、アメリカを象徴する鳥に由来しています。

農業用として誕生したラバーブーツは、防水性と耐久性に優れ、乗馬や狩猟といった分野でも活躍してきました。やがて、街での雨の日に理想的なレインブーツとしても評価され、世界中で支持を集めています。現在も一部のブーツは、170年前と変わらない伝統的な手仕事により、フランスの工房で丁寧に作られています。

こうしたクラフツマンシップは、ブーツにとどまらず、ウェアやアクセサリーにも受け継がれており、実用性と快適性を重視したものづくりに活かされています。雨・雪・風といったあらゆる天候から人々を守りながら、フランスブランドならではの洗練されたデザインを融合。機能性とエレガンスを兼ね備えた“全天候型のクラフツマンシップ”こそが、AIGLEが170年以上にわたり愛され続けている理由です。