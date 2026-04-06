『勝利の女神：NIKKE』、まもなく3.5周年へ！特別生放送「希望の星が再び輝く刻」4月18日配信決定＆観覧募集スタート

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、まもなく迎える3.5周年に向けた各種施策を公開いたしました。

本作はサービス開始以降、重厚なストーリーと魅力的なキャラクター、そして継続的なアップデートにより、多くの指揮官の皆さまに支えられてまいりました。3.5周年という節目に向け、さらなる盛り上がりをお届けしてまいります。

■3.5周年記念特別生放送「希望の星が再び輝く刻」配信決定

『勝利の女神：NIKKE』3.5周年を記念した特別生放送「希望の星が再び輝く刻」が、2026年4月18日（土）に配信決定いたしました。本放送は、第1部・第2部の2部構成でお届けするスペシャルプログラムとなっており、最新情報の公開や多彩な企画を通じて、3.5周年を彩る特別なひとときをお届けします。オンライン配信に加え、オフライン会場での同時開催も予定されており、会場ならではの臨場感あふれる体験にもご期待ください。

【配信日時】

2026年4月18日（土）

第1部：16:30開演（※開演前にカウントダウン配信あり）

第2部：19:00開演

【配信プラットフォーム】

YouTube Live／Mirrativ／公式TikTok／公式X（旧Twitter）同時配信予定

▼視聴予約はこちら

・YouTube

https://www.youtube.com/live/Pz8Jbk2ZtyY

・X

https://x.com/i/broadcasts/1DGleEMvdMjJL

■生放送オフライン観覧応募受付中

本生放送では、オンライン配信に加え、現地会場での観覧参加者を募集しております。会場でしか味わえない熱気と一体感の中で、特別な瞬間を体験できる貴重な機会となっています。応募は専用フォームより受け付けており、応募締切は2026年4月10日（金）11:59までとなります。ご参加を希望される方は、注意事項をご確認のうえ、ぜひご応募ください。

▼観覧応募フォーム

https://forms.gle/yc6Ks5Uh8fnNsxMY8

※当選者は第1部・第2部両方へのご参加が必須となります。

■豪華ゲスト＆特典など続報も順次公開予定

本生放送では、豪華ゲストの出演に加え、視聴特典やプレゼント企画など、さまざまなコンテンツを予定しております。詳細は近日中に順次公開予定ですので、続報をお楽しみにお待ちください。

今後も『勝利の女神：NIKKE』は、ゲーム内外で多彩な展開を通じて、指揮官の皆さまに新たな体験と感動をお届けしてまいります。3.5周年に向けたさらなる情報にも、ぜひご注目ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。