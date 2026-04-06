サーキットナビゲーター「クレインズ」2026年メンバー決定！織戸茉彩さん「まあやチェカ」として新たにチェカレンジャーに就任！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイは、2026年の富士スピードウェイサーキットナビゲーター「クレインズ」に、香月まひろ、嘉島 菜々花、桃瀬 いちかを起用します。

今年で第21期を迎えるクレインズは、富士スピードウェイの「サーキットナビゲーター」として、サーキットの魅力やモータースポーツの醍醐味を多くの方々に伝える役割を担っています。

レースや各種イベントの期間中には、場内放送やステージ出演をはじめ、決勝レース直前のタイミングボード掲出、表彰式のサポートなど、多岐にわたる活動を展開。サーキット全体を華やかに演出し、来場者の皆様により一層の感動と高揚感をお届けします。

クレインズは、富士スピードウェイで開催されるレース・イベントの魅力を発信し、その特別な時間を彩る存在として活躍しています。

■香月 まひろ（こうづき まひろ）

誕生日： 4月10日

身長： 160cm

趣味： カラオケ、アニメ聖地巡り

特技： ダンス、バッティング、柔軟

皆さんこんにちは、香月まひろです。

気づけば4年目のシーズン。今年も大好きな富士スピードウェイに立てることが、本当に嬉しくてたまりません！

進化し続ける富士スピードウェイで、また皆さんと同じ時間を過ごせるのが楽しみです。

今期はフレッシュなお二人と一緒に、これまでとは少し違うクレインズをお見せします！

皆さんにお会いできるのを楽しみにしています♪

■嘉島 菜々花（かしま ななか）

誕生日： 11月11日

身長： 156cm

趣味： 岩盤浴・温泉に行く、映画・舞台鑑賞、

フェイスパック集め

特技： すぐ人と仲良くなる、相対音感、長時間睡眠

皆さん、はじめまして！嘉島菜々花です！

今年1年、クレインズとして活動できることに今からワクワクしています！

サーキットでのお仕事は初めてですが、富士スピードウェイやモータースポーツの魅力を沢山お伝えしていけるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします★

富士スピードウェイで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています♪

■桃瀬 いちか（ももせ いちか）

身長： 166cm

誕生日： 5月6日

趣味： カラオケ、アニメ、お菓子作り、マンホールカード集め

特技： 猫の声真似、琉球舞踊

はじめまして、桃瀬いちかです！

今年度クレインズのメンバーとなり、今から楽しみでいっぱいです！

この富士スピードウェイでしか味わえない“特別な時間”を、皆さんにしっかりお届けしていきます♪

皆さんとお会いできることを楽しみにしております☆

1年間、皆さんと一緒に富士スピードウェイを盛り上げていきたいと思います。

応援よろしくお願いします！

■織戸茉彩(おりど まあや)さん 「まあやチェカ」として新たにチェカレンジャーに就任！

3月末に卒業を迎えたろにチェカと次チェカ。二人の想いを引き継ぎ、新たにまあやチェカがチェカレンジャーに加わりました。

今年からは、平チェカ、山チェカ、まあやチェカの新生チェカレンジャー3名で、富士スピードウェイをさらに盛り上げます！

●織戸茉彩さんプロフィール

誕生日： 5月9日

趣味・特技： ドライブ、音楽

今年参戦予定のレース：

2026 ALL JAPAN EV-GP SERIES

Japan Cup

1番よく通っているサーキットである富士スピードウェイのチェカレンジャーの一員に加えていただき、とても嬉しく思います。

モータースポーツの魅力はもちろん、サーキットでのイベントの楽しさや、これまでレースをあまり見たことがない方にも興味を持っていただき、富士スピードウェイに足を運んでいただけるよう、精一杯頑張ります。