あなたの推しを見つけて！名探偵コナンのチャーム付シークレットハンドクリームとリップクリームが新登場！

BEENOS株式会社

世代を超えて愛される人気キャラクターとコラボレーションした大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)ギフトコスメシリーズ」は、名探偵コナンとコラボレーションした『Lovisia 名探偵コナンシークレットハンドクリーム』(全12種)と『Lovisia 名探偵コナンシークレットリップクリーム』(全12種)を新発売いたします。

今回発売される新アイテムは、Lovisia初となるブラインドアイテムです。ハンドクリーム、リップクリームそれぞれで江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透の他、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場する萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平11キャラクターとシークレットが加わった全12アイテムが展開されます。

“Pop Comic Collection”をテーマにしたカラフルでキュートなデザインで、つなげて楽しめるチャームもついた、コレクション性抜群のアイテムです。

『Lovisia 名探偵コナンシークレットハンドクリーム』(全12種)と『Lovisia 名探偵コナンシークレットリップクリーム』(全12種)は、2026年4月10日(金)より全国のバラエティショップで順次発売を開始します。また、同日10：00からLovisiaオンラインショップでも発売を開始いたします。

●特設サイト https://lovisia-shop.jp/lp/conan_08(https://lovisia-shop.jp/lp/conan_08)

※詳細については、こちらをご確認ください。

※画像はイメージです

『Lovisia名探偵コナンシークレットハンドクリーム』

Lovisiaの人気シリーズ『名探偵コナン』の新作アイテム『Lovisia名探偵コナンシークレットハンドクリーム』は、Lovisia初のブラインドコレクションです。カラフルなコミック風の色使い、ポップにデフォルメされた可愛らしいキャラクターが魅力的な”Pop Comic Collection”をテーマにしたLovisiaオリジナルデザインです。蝶ネクタイのついたロゴや、パッケージもコマ割り風デザインになっており、細部にもこだわったアイテムです。

今回のラインアップは、江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透の他、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場する萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平にシークレット1種をプラス。全12種類のアイテムから、1種類が当たります。また、 全アイテムに”Pop Comic Collection”らしい吹き出しをモチーフにした「つながるチャーム」が付属しています。「つながるチャーム」は同日発売の『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』に付属のチャームともつなげることができ、ハンドクリームとしての使用後もコレクションとして楽しめます。

フレッシュフルーツの香りでうるおい成分としてブドウ葉エキス※1、レモン果実エキス※2、シアバター※3、ビタミンC誘導体※4を配合。デザイン、香り、うるおい成分ともに、春にピッタリなポップでフレッシュなハンドケアアイテムとなっています。

※1、2：保湿成分 ※3：シア脂(保湿成分) ※4：3ーOーエチルアスコルビン酸(整肌成分)

全12種類のデザイン

江戸川コナン毛利蘭怪盗キッド灰原哀赤井秀一安室透世良真純萩原千速横溝重悟萩原研二松田陣平シークレット

＜商品概要＞

■商 品 名： Lovisia名探偵コナンシークレットハンドクリーム

■価 格：各880円（税込）

■サイズ ：W50 × D40 × Ｈ135mm

■販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

■販売開始：2026年4月10日（金）全国のバラエティショップ等で順次販売開始。

■発 売 元：BeeCruise株式会社

『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』

『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』は、 『Lovisia名探偵コナンシークレットハンドクリーム』と同様にLovisiaオリジナルの”Pop Comic Collection”を採用したポップでキュートなリップケアアイテムです。江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透、世良真純、萩原千速、横溝重悟、萩原研二、松田陣平の11キャラクターにシークレット1種の全12アイテムが展開されます。ハンドクリームと異なる絵柄を採用し、キャラクター達の違う表情が楽しめます。

『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』にも吹き出しモチーフの「つながるチャーム」が付属。こちらはボールチェーン使用となっており、キーホルダーやバッグチャームのようにもお楽しみいただけるほか、ハンドクリームに付属のチャームと合わせてつなげて楽しむことも可能です。

うるおい成分としてモモ葉エキス※1、グレープフルーツ果実エキス※2、シアバター※3、ビタミンC誘導体※4を配合。また、様々なフルーツをイメージしたフルーツポンチの甘い香りが、キュートなキャラクター達の中から誰が当たるかを楽しむワクワク感を演出します。

※1、2：保湿成分 ※3：シア脂(保湿成分) ※4：パルミチン酸アスコルビル(整肌成分)

全12種類のデザイン

江戸川コナン毛利蘭怪盗キッド灰原哀赤井秀一安室透世良真純萩原千速横溝重悟萩原研二松田陣平シークレット

＜商品概要＞

■商 品 名： Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム

■価 格：各880円（税込）

■サイズ ：W50 × D30 × Ｈ125mm

■販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

■販売開始：2026年4月10日（金）全国のバラエティショップ等で順次販売開始。

■発 売 元：BeeCruise株式会社

商品イメージ

『Lovisia名探偵コナンシークレットハンドクリーム』チャーム

『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』チャーム

＜販売実績＞

2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、現時点で累計出荷数が520万個にのぼっています。プレゼントにもピッタリなデザインで、WEBやSNSでも話題となりました。

＜クレジット表記のご案内＞

BeeCruise株式会社

東京都品川区西五反田八丁目4番13号

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社 名 : BeeCruise株式会社

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太

(3)本 店 所 在 地 :東京都品川区西五反田8-4-13

(4)設 立 年 月 : 2017年10月

(5)資 本 金 : 100百万円