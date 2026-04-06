ワーキングペアレンツERGが社内ウェビナーを開催。多様な世代・背景の他者と「対等な関係性」を築くソフトスキルを実装。

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、「ワーキングペアレンツERG（従業員リソースグループ）」の主導により、従業員のコンサルタント能力と組織のレジリエンスを高めるための実践セッションを開催いたします。本セッションは、オランダ発の「対等な関係性（バディ）」の概念を、変化する労働市場における「公平性」と「共感」を具現化するためのビジネススキルとして再定義し実施するものです。

企業の98%が認める、生産性を向上させる「世代の多様性」と「深い洞察力」

急速に変容する労働市場において、人材コンサルタントには異なる背景を持つ他者への深い洞察力が求められています。ランスタッドが実施した最新の働く意識調査によると、働き手の62%（世界：78%)が他者の意見を取り入れると生産性が向上する、企業の98%（世界：95%）が世代の多様性が生産性向上の手段であると回答しています。同調査レポートではベテランの経験値と若手のデジタル感覚を融合するなど「5世代」でのコラボレーションに継続的に注力することを不確実な時代への処方箋として提案しています。

オランダ発「対話・自律・寛容」で築く、真の「対等なパートナーシップ」

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社を目指しています。本ウェビナーを通じて、子どもの幸福度が高いオランダの文化に根差した「対話・自律・寛容」の精神を学び、属性に縛られない「対等なパートナーシップ（バディ）」の構築プロセスを習得します。これにより、クライアント企業の多様な課題解決を支援するとともに、求職者に対しても「人材に寄り添う真のパートナー」としての役割をさらに強固に担えるようになることを目指します。

多様な視点が力になる。ERGが橋渡しする「対等な関係性」のビジネス実装

今回の取り組みを牽引したワーキングペアレンツERGは、単なる従業員同士の相互扶助の場に留まらず、多様な視点をビジネス競争力へと転換する役割を果たしています。育児経験などで日常的に培われた柔軟な対話スキルは、全社的な「専門スキル」として昇華され、従業員一人ひとりの意識改革や能力向上につながっています。こうしたERG主導の活動は、ランスタッドが推進する「公平性」を文化として根付かせ、変化に強くしなやかな組織文化を醸成する一助となっています。

■ ランスタッド社内イベント「オランダ発の教育プログラムから学ぶ、立場や世代の異なる他者との「対等な関係性」の築き方」

【日時】 2026年4月14日（火） 12:00 ～ 12:50

【形式】 オンライン開催

【登壇者】

加藤 愛梨 （一般社団法人We are Buddies 代表理事）

久保田 恵理 （同 元大人バディ・人事コンサルタント）

平原 千歳 （ランスタッド株式会社 人事本部 タレントアトラクションヘッド）

【主催】 ランスタッド ワーキングペアレンツERG

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/