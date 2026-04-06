安達勇人デビュー20周年 × 笠間市20周年記念ホールワンマンライブ開催決定

株式会社ADACHI HOUSE

株式会社ADACHI HOUSEは、所属アーティスト・安達勇人のデビュー20周年、ならびに茨城県笠間市の市制施行20周年を記念し、2026年8月30日（日）に「安達勇人ホールワンマンLIVE2026～WE LOVE KASAMA～」を笠間公民館大ホールにて開催いたします。

本公演は、20年の歩みへの感謝と、地域とともに歩む未来への想いを込めた、記念すべきスペシャルライブです。安達勇人のキャリアの集大成となるワンマンステージに加え、笠間市ゆかりの「笠間特別観光大使」ゲストが出演し、ジャンルを越えた一夜限りのコラボレーションを展開いたします。

さらに本公演はチャリティーイベントとして実施され、売上の一部は笠間市へ寄付されます。音楽を通じて地域の未来へ貢献する、新たな文化発信の場としても注目されます。



■ 公演の見どころ

・デビュー20周年を迎える安達勇人によるホールワンマンライブ

・笠間市20周年と連動した地域密着型の記念公演

・笠間特別観光大使ゲストとのスペシャルコラボレーション

・この日限りの演出・構成によるプレミアムステージ

・チャリティー形式による地域貢献型イベント



■ 出演者

安達勇人(いばらき大使・笠間特別観光大使)

【笠間特別観光大使ゲスト】

ZANPA

川嶋志乃舞

Brother Beats

笠間のいな吉

※出演者全員によるコラボパフォーマンスも予定しております。



■ 開催概要

公演名：安達勇人ホールワンマンLIVE2026～WE LOVE KASAMA～

開催日：2026年8月30日（日）

開場：13:00 ／ 開演：14:00

会場：笠間公民館大ホール（茨城県笠間市石井2068-1）





■ チケット情報

・ファンクラブ先行（ACHI HOUSEプレミアムファンクラブ）

2026年4月20日（月）19:00 ～ 4月24日（金）23:59

・一般手売り先行（ポレポレ）

2026年5月10日（日）※1日のみ

・全国一般販売（LivePocket）

2026年5月16日（土）21:00～

※URL後日公開／予定枚数に達し次第終了

＜入場方法：整理番号順入場＞

（１.ファンクラブ先行 → ２.手売り先行 → ３.一般販売）

※座席指定ではなく、整理番号順に前方からご案内いたします



■ 本件のポイント

・アーティストと自治体、双方の「20周年」を軸にした話題性の高い記念企画

・地方創生・観光PR・文化振興を融合した新しいライブモデル

・チャリティーを通じた社会貢献型エンターテインメント

・地域ゆかりのアーティストによるコラボレーションで広がる発信力

・地方都市から全国へ発信される音楽文化イベント



■ 主催・後援

主催：株式会社ADACHI HOUSE

後援：笠間市 ／ 一般社団法人笠間観光協会





■ 取材またはお問い合わせ

ADACHI HOUSEお問い合わせフォームへ

https://adachiyuto.com/mailform

◼️SNS

オフィシャルサイト https://adachiyuto.com/

安達勇人公式Xアカウント https://x.com/yutoadachi

安達勇人公式インスタ https://www.instagram.com/yuto_adachi_official/?hl=ja



本公演は、音楽・地域・人がつながる特別な一日として、多くの皆様にご注目いただきたいイベントです。

安達勇人(いばらき大使/笠間特別観光大使)ZANPA川嶋志乃舞Brother Beats笠間のいな吉