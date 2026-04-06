Aoba-BBTのアタッカーズ・ビジネススクール、台湾トップMBA校と共同で「日台国際共創プログラム」を初開催

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）が運営するアタッカーズ・ビジネススクール（以下「ABS」）は、台湾のMBAプログラムである中信金融管理学院（CTBC Business School、以下「CTBC」）との共同企画として、日本と台湾の社会人学生が混成チームで企業の実課題に取り組む「Japan × Taiwan 国際共創プログラム」を、2026年5月14日（木）～16日（土）の3日間にわたり東京都内にて初開催いたします。

- アタッカーズ・ビジネススクール：https://attackers-school.com/(https://attackers-school.com/)

ABSが日本側の企画・運営を主導し、CTBCが台湾側の学生派遣・プログラム共同設計を担います。台湾から約19名、日本から最大10名の社会人学生が参加し、ABS卒業生が創業し東証グロース市場に上場した株式会社ハッチ・ワーク（証券コード：148A）への企業訪問を起点に、現地調査・課題分析・ビジネス提案までを3日間で実践します。

■ 企画の狙い

ABSは、大前研一が創設した起業家養成プログラムとして、これまで多くの起業家・経営者を輩出してきました。本プログラムは、ABSの教育資産を国際共創の場へ展開する初の取り組みです。

ABS卒業生ネットワークを活用し、卒業生の大竹弘氏が創業した東証グロース上場企業・株式会社ハッチ・ワークを訪問先に設定。卒業生企業に対しては日台双方の社会人学生による多角的なビジネス提案が新たな事業示唆を提供し、ABSにとっては卒業後の関係性強化とコミュニティ価値の向上につながります。教育と実務を接続する循環型の仕組みとして、ABSの長期的な競争優位の源泉となる取り組みです。

■ Aoba-BBTにとっての事業上の意義

- 教育事業の国際連携モデルの構築CTBCの実戦プログラムではBBTのオンラインコンテンツが教材として活用されており、両校は既に教育面でのパートナーシップを有しています。本プログラムを通じ、コンテンツ提供にとどまらない「共同プログラム運営」へとパートナーシップを深化させ、アジア圏のMBA市場における事業展開の基盤を構築します。- ABS卒業生ネットワークの事業価値化ABS卒業生が経営する株式会社ハッチ・ワークを訪問先とすることで、卒業生コミュニティが教育プログラムの実践フィールドとして機能します。教育→起業→教育還元という循環モデルは、ABSの独自性を強化し、受講生募集や企業研修事業への波及効果が期待されます。- 継続的な国際プログラムへの発展可能性今回の初開催を起点に、日台間での定期的な共同プログラム実施や、他のアジア圏教育機関との連携拡大を視野に入れています。単発イベントではなく、Aoba-BBTの国際教育ネットワーク拡大とブランド価値向上に寄与する継続的な取り組みとして位置づけています。

■ プログラム概要

- 名称：Japan × Taiwan 国際共創プログラム- 日程：2026年5月14日（木）～ 5月16日（土） 3日間- 会場：東京都内（麹町エリア予定）- 企画・運営：株式会社Aoba-BBT アタッカーズ・ビジネススクール（ABS）事務局- 共同パートナー：中信金融管理学院（CTBC Business School）- 訪問先企業：株式会社ハッチ・ワーク（東証グロース：148A）- 参加者：- - 台湾側：CTBC Business School 受講生 約19名- - 日本側：BBT大学・大学院 在学生・卒業生 最大10名- 参加費：無料（参加者の交通費のみ各自負担）

■ 3日間のプログラム構成

【Day 1：5月14日（木）】

- 午前：オリエンテーション・日台混成チーム編成（3チーム）- 午後：訪問先企業にて事業紹介・課題テーマ共有・初期ディスカッション（約2時間）

【Day 2：5月15日（金）】

- 終日：チーム主体による現地調査・情報収集・仮説構築・戦略立案

【Day 3：5月16日（土）】

- 午前：企画立案・プレゼン資料作成- 午後：最終プレゼンテーション・訪問先企業／ABS／CTBCによるフィードバック・表彰式- 夜：懇親会

■ プログラムの特徴

- 実在する上場企業の課題に取り組む「実戦型」の設計訪問先企業はABS卒業生の大竹弘氏が創業し東証グロース市場に上場した株式会社ハッチ・ワークです。月極駐車場DXという成長市場を切り拓く同社のリアルな経営課題に対して、日台混成チームがビジネス提案を行います。参加者の多くは実務経験を有する社会人であるため、提案は現実性を伴うものとなります。訪問先企業にとっても、日台双方の視点から自社課題を再認識する機会となります。- 没入型の学習体験「入社式」による一体感の醸成プログラム初日には、CTBCが教育目的で設立した架空企業への入社式を実施。参加者全員に社員証・辞令書・バッジ等を配布し、初対面の日台学生が「同じ会社の仲間」として心理的ハードルを下げ、即座にチームとして機能する仕組みを設計しています。- 通訳配置による言語障壁の解消各チームにCTBCから通訳が1名配置されるため、企業訪問・ディスカッション・プレゼンテーションのすべての場面で言語面の障壁なくプログラムに参加できます。

■ 訪問先企業：株式会社ハッチ・ワーク（東証グロース：148A）について

株式会社ハッチ・ワーク（所在地：東京都港区南青山、取締役会長：大竹弘、代表取締役社長：増田知平）は、2000年に創業し、2024年3月に東京証券取引所グロース市場への上場を果たした不動産テック企業です。「CREATE FUTURE BASE」をミッションに掲げ、月極駐車場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する「月極イノベーション事業」と、貸し会議室・コミュニティオフィス等を展開する「ビルディングイノベーション事業」の2事業を柱としています。

主力サービスである月極駐車場オンライン管理システム「アットパーキングクラウド」は、月極駐車場の検索・申込・契約・決済までをオンラインで完結できるクラウドサービスであり、登録台数は37万台を超えるまでに成長。2024年12月期には過去最高売上を更新するなど、業績は拡大基調にあります。従来オンライン化が遅れていた月極駐車場市場において、上場企業としては初となるビジネスモデルで市場を開拓しています。

創業者の大竹弘会長はABS卒業生であり、ABSで培った起業家精神と経営ノウハウを活かして同社を成長軌道に乗せました。本プログラムでは、同社が直面するリアルな経営課題をテーマに日台混成チームがビジネス提案に取り組みます。不動産テック×DXという成長分野の最前線で、参加者は実践的な学びを得ることができます。

■ 共同パートナー：中信金融管理学院（CTBC Business School）について

中信金融管理学院は、台湾最大級の民間金融グループ「中國信託金融ホールディングス」が母体となるビジネススクールです。同グループは、中核企業である中國信託商業銀行（CTBC Bank）が2014年に東京スター銀行を買収しており、日本では東京スター銀行の親会社グループとしても知られています。台北市南港区のCTBC本社ビルに拠点を置き、2019年から社会人向けMBAプログラムを運営。BBTのオンラインコンテンツを教材として活用するなど、Aoba-BBTとは教育面でのパートナーシップを有しています。これまでに200名以上の修了生を輩出し、受講生は金融・IT・メーカーなど多様な業種の社会人が中心です。

ABSについて

アタッカーズ・ビジネススクール(ＡＢＳ)は、世界的経営コンサルタント大前研一が1996年に設立した起業家育成スクールです。

開講以来20年以上の歴史を積み重ね、アルムナイは6,525名以上、起業社数は810社、上場企業16社（内、東京証券取引所マザーズ市場上場会社数１２社）という実績を残し日本最大級の起業家養成スクールとして成長してきました。

https://attackers-school.com/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com