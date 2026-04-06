【トランスコスモス】AI活用で加速する営業支援DXを5月14日（木）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、セミナーAI活用で加速する営業支援DX市場動向と成功事例から学ぶ最新の営業支援DX戦略を5月14日（木）に開催します。

AI活用による営業支援DXの最新トレンドを具体事例を交えて解説するセミナーを開催いたします。

第一部では、セールスマーカー社がBtoB営業支援DX市場の動向と支援事例を紹介し、AI活用がもたらす変革のポイントを整理。続く第二部では、トランスコスモスのチャネル横断による営業支援DXサービスや、BtoB・BtoC1社ずつ具体的な取り組み事例をご紹介し、現場で成果を出すための実践的なヒントをお伝えします。併せて先着10社様限定で「営業支援DX推進に向けたVOC取得/活用」の無料サービスをご案内します。

セミナーハイライト

●営業現場でのAI活用動向

●チャネル横断の営業支援DX支援事例

●営業支援DX推進に向けた「VOC取得/活用サービス」のご紹介

このような方が対象です

●営業企画・推進、マーケティングご担当者様

●DX推進部門ご担当者様

●デジタル施策を通じたリード拡大を行いたい

●セミナー概要

日時： 2026年5月14日（木）16:00～17:30

会場： グランフロント大阪北館タワーC8階ナレッジキャピタルカンファレンスルーム

タワーC RoomC04

お申込み締切： 5月11日（月）17：00まで

参加費： 無料(事前登録制)

共催： トランスコスモス株式会社、株式会社Sales Marker

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260514.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

16：00～16：05 開会のご挨拶

トランスコスモス株式会社CX事業統括 CX事業推進本部 副本部長 山田 真士

16：05～16：35 AI活用による営業支援DXの最前線事例

株式会社Sales Marker山口 大介 氏

16：35～16：50 トランスコスモスのチャネル横断による営業支援DX

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括 サービス開発本部

新規事業企画部 事業企画課 仲 翼

16：50～17：15 チャネル横断による営業支援DX支援事例

「営業支援DX推進に向けたVOC取得/活用サービス」のご紹介

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 CX事業推進本部 CXPR1部

課長 佐藤 広宣

17：15～17：30 よくあるご質問

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp