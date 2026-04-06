【サンフレッチェ広島／超熱狂キッズ大万博開催】大好評の泡フェスと縁日ブースが今年も登場！GWの締めくくりはエディオンピースウイング広島にお出かけしよう。

株式会社サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島は、5月6日（水・振休）に開催する明治安田J1百年構想リーグ ホームゲーム vs.ヴィッセル神戸において、今シーズン全ホームゲームを彩る一大エンターテインメント企画「超熱狂大万博-CHO NEKKYO EXPO-」のスペシャルイベントを開催することをお知らせいたします。

ゴールデンウィーク最終日となるこの日、エディオンピースウイング広島は、子どもから大人まで家族みんなで一日中楽しめる"お祭りスタジアム"に変身。サッカーはもちろん、スタジアムを丸ごと使い倒す圧倒的なエンターテインメントコンテンツで、最高の休日の締めくくりをお届けします。

GWは最後まで全身で遊びつくして、最高のエナジーチャージをしよう！

なお、チケットは4月8日（水）正午12:00よりプレミアム会員先行発売を開始します。完売必死のイベントのチケットを是非お早めにお求めください。

対象試合

チケット購入はこちら :https://ticket.sanfrecce.co.jp/

2026年5月6日（水・振休）15:00キックオフ

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WESTグループ 第15節

vs. ヴィッセル神戸 @エディオンピースウイング広島

イベント内容

超泡フェス開催

昨年大好評を博した「泡フェス」が今年も帰ってきた！スタジアムの特設エリアでマスコットのサンチェ・フレッチェと一緒に大量の泡に包まれながら踊り、叫ぶ、忘れられない体験を。GW最後の思い出に、全身で超熱狂しよう！

※エリア・タイミングなどの詳細は後日発表予定

縁日＆ワークショップブース開催

輪投げ、射的、スーパーボールすくいなど、おなじみの縁日コンテンツと大人気オリジナルワッペン作りワークショップブースが大集合！

昨年は多くのご家族にお楽しみいただき、大好評だったコーナーが今年もスタジアムに登場します。試合前からスタジアムグルメ片手に、お祭り気分をたっぷりご堪能ください。

※実際に登場するコンテンツは変更となる場合がございます。詳細は後日お知らせします

エア遊具（ふわふわドーム）がGWも登場！

サンチェのふわふわドームがこの試合でも登場！元気いっぱい体を動かして、スタジアムを思いっきり楽しもう！

チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125961/table/95_1_8ebab0173043a18aca18a085ad344b94.jpg?v=202604060251 ]チケット購入はこちら :https://ticket.sanfrecce.co.jp/