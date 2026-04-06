住宅の顔となるファサードを演出するエクステリア商品の新シリーズを設定「オルフェス ポストユニット」発売

YKK AP株式会社

YKK AP株式会社（本社：東京都千代田区、社長：魚津 彰）は、エクステリア商品シリーズに「オルフェス (allFACE)」を新たに設定しました。「オルフェス」は住宅の顔となるシンプルなデザインのファサード（※1）を演出する商品シリーズです。シリーズの第一弾として、水平・垂直基調のスクエアなフォルムと洗練されたディテールを実現した、郵便ポスト・宅配ボックス一体型機能ポール「オルフェス ポストユニット」を6月1日から発売します。

2026年3月末に総合物流施策大綱（2026年度～30年度）が閣議決定され、置き配など多様な受取方法の利用率を2030年度に約50％へ引き上げる計画が発表されました。YKK APは宅配ボックスを含む関連商品の普及を通じて、強くてしなやかな物流の構築、および持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

「オルフェス ポストユニット」（左：イメージカット、右：施工イメージ）

現在の新築住宅のトレンドは水平・垂直ラインによるフラットかつシンプルな外観です。このような直線的な住宅デザインは同じく直線的なデザインのカーポートや機能ポールなどとの親和性が高く、住まいの顔となるエクステリアの存在感が高まっています。これらの市場背景を踏まえて、エクステリア商品がより一層建物の外観デザインの一部として選ばれるように、シンプルデザインのファサードを演出する「オルフェス（allFace）」シリーズを新たに設定しました。どの角度から見ても（all）美しく整った住宅の顔（Face）となるシリーズとして、１.水平・垂直基調でバランスの良いプロポーション２.余計な線や凹凸のない美しいディテール３.質感の高いカラー・仕上げを共通のコンセプトにしています。

シリーズ第一弾となるポストユニットは住宅のエントランスに設置する、表札・インターホン、郵便ポスト・宅配ボックス、照明などを一体化した機能ポールです。必要な機能を一つの柱にまとめることで省スペース化や外観の統一感、利便性、防犯性の向上等の様々なメリットがあります。近年の住宅はオープン外構とシンプルな外観デザインの増加により、住まいの利便性とトレンドを同時に叶える需要が高まっています。そこで住宅のエントランスに必要な機能を集約しながらトレンドである水平・垂直基調のフォルム、洗練されたディテールで住宅に調和するアイテムとして「オルフェス ポストユニット」をラインアップしました。

今後、「オルフェス」シリーズは、住宅の顔となるシンプルデザインのファサードを演出する商品シリーズとして、エクステリアのエントランス商品を展開予定です。YKK APはデザイン性と機能性を両立した商品の拡充により、日々の暮らしをより豊かに彩る住まいの空間創造に貢献していきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6735/table/799_1_b41d1500dcc418312d7ee9d9b0333a7b.jpg?v=202604060251 ]

【商品特長】

■シンプルを追求し、単独でも美しく、住宅と調和するデザイン

水平・垂直基調のスクエアなフォルムが映える、シンプルでスリムなデザインのポストユニットです。建築基準寸法（モジュール）に倣った幅150mm 、高さ1,500mmのプロポーションにより、住宅とエクステリアに一体感と洗練された印象を与えます。

幅150mmのスリムさが際立つシンプルな佇まい

■どの角度から見てもフラットな形を活かし、様々な敷地構成に柔軟に対応

360度どの角度から見ても整った形により、ポストユニットの側面（長辺）を住宅の正面に向けて配置することもでき、狭小地や様々なアプローチ構成にも柔軟に対応できます。地面から外扉の下までの高さを約270mmに設定し、玄関ポーチの階段脇への設置にも配慮しています。

ポストユニット側面を正面にした使用が可能

■ポスト・宅配ボックスの「二重扉構造」により防犯に配慮

ポスト・宅配ボックスの操作部が外側に露出しないよう、フラットで美しい「二重扉構造」を採用。ポストユニット機能とシンプルな外観のデザイン性を両立させました。ポスト・宅配ボックスを外扉で覆うことで荷受け状況を敷地外から確認されることを防ぎ、防犯にも配慮しています。宅配ボックスは受取頻度が高いとされるネットショッピングなどの小型荷物を想定し、80サイズ（幅・高さ・奥行の3辺の合計が約80cm）まで対応できるサイズ設計です。

二重扉構造でデザイン性を保ちながら防犯にも配慮

■住宅を演出する3色のモノトーンカラー

トレンドのグレー色を基調に3色のモノトーンカラーを設定。表面は高級感のある、指紋や汚れが目立ちにくいマットな粉体塗装で仕上げました。YKK APの玄関ドア「ヴェナート D30」や、カーポート「PLAIN ROOF（プレーンルーフ）」と色調を合わせた、住宅と外構のトータルコーディネイトが可能です。

左から ライトグレー、ダークグレー、ブラック

■シンプルなデザインに調和するLED照明表札

シンプルなポストユニット本体のデザインと調和する照明一体型の表札を新たに設定。照明が夜間の視認性を高めながら不審者の侵入を抑止して、防犯性も向上します。テイストの異なる4デザインを展開し、玄関まわりの安全性を確保しながらナイトシーンを演出する表札灯の需要の高まりに対応します。

左：4デザインのLED照明表札をラインナップ右：設置イメージ

【商品概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6735/table/799_2_afe14636385beac8ada5f4b4d8f6a6f6.jpg?v=202604060251 ]

【参考】宅配ボックス受取可能物の例（※4）

ゆうパケットプラス、宅急便コンパクト、その他日用品などの小型荷物

※1：建物正面を指す建築用語。一般的には道路や広場に面した建物の顔となる外観デザインで、建物の雰囲気や景観を決める重要な要素です。※2：ポストユニットの外形寸法にあわせた幅・高さ・奥行の表記としています。※3：参考価格は、部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費等は含まれません。※4：日用品の梱包サイズは一例であり、販売元によって異なりますのでご注意ください。