中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金（共同輸配送や帰り荷確保等のための物流データ連携促進支援事業）の募集開始

株式会社日本能率協会コンサルティング

株式会社日本能率協会コンサルティング（本社：東京都港区・代表取締役社長：大谷羊平、以下JMAC）は、国土交通省「中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金（共同輸配送や帰り荷確保等のための物流データ連携促進支援事業）」の執行団体に採択されております。

このほど、「物流情報標準ガイドライン」を活用して共同輸配送や帰り荷の確保、保管・輸送経路の最適化等の物流効率化を図るために、複数の荷主・物流事業者間、物流ソリューション（物流マッチングサービス等）提供者等が連携して「物流・商流情報のオープンプラットフォーム」の構築や運営を行う事業に要する経費の一部を補助する、「中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金（共同輸配送や帰り荷確保等のための物流データ連携促進支援事業）」の募集を開始いたしました。

1. 事業概要・申請様式等について

中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金（共同輸配送や帰り荷確保等のための物流データ連携促進支援事業）

「物流情報標準ガイドライン」を活用して共同輸配送や帰り荷の確保、保管・輸送経路の最適化等の物流効率化を図るために、複数の荷主・物流事業者間、物流ソリューション（物流マッチングサービス等）提供者等が連携して「物流・商流情報のオープンプラットフォーム」の構築や運営を行う事業に要する経費の一部を補助する事業。詳細については、特設Webサイト（下記URL）に掲載の公募要領等をご確認ください。

2. スケジュール

特設Webサイト :https://meet.jmac.co.jp/datarenkei-r8

公募期間

令和８年４月６日（金）１４時～６月５日（金）１７時まで（必着）

※補助対象事業者への交付決定は７月上旬頃を予定

事業期間：交付決定日～令和９年２月１９日（金）

3. 問い合わせ先

物流データ連携促進支援事務局（執行団体）：株式会社日本能率協会コンサルティング

E-mail： datarenkei-jigyo2026@jmac.co.jp

《株式会社日本能率協会コンサルティング 概要》

日本能率協会コンサルティング日本能率協会コンサルティング （JMAC）

所在地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22

日本能率協会ビル7階

TEL: 03-4531-4300（代表） FAX: 03-4531-4301

https://www.jmac.co.jp

創 立 ：1980年4月1日（創業1942年）

資本金 ：2億5千万

社員数 ：約370名

経営コンサルティング業。戦略、マーケティング＆セールス、R＆D、生産、TPM、サプライチェーン、組織・人事、BPR、ITビジネスなど、クロスファンクショナルなコンサルティングサービスを展開。