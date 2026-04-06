世界36の国・地域出身のメンバーが集うZenGroup、4月29日（水・祝）に第2回会社説明会「1day体験会」を開催

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪市中央区）は、2026年4月29日（水・祝）に、求職者向け会社説明会「1day体験会」を開催します。

本説明会では「多様性」をテーマに、日本語・英語の二部制で実施します。会社紹介に加え、オフィスツアー、社員によるパネルディスカッション、募集職種の案内などを通じて、ZenGroupならではの職場環境やカルチャーを直接体感いただける機会を提供します。

■会社説明会開催の背景

ZenGroupは、越境ECを通じて日本と世界をつなぐ事業を展開しており、36の国・地域出身のメンバーが在籍する、多様な文化と才能が響き合うチームです。社内公用語は日本語と英語で、国籍や言語、価値観の違いを越えて協働する環境が、大きな特長です。

当社では、ZenGroupらしい働き方やカルチャーを現場で体感いただく場として、昨年10月に初となる会社説明会を開催しました。実際にオフィスを見学し、「社員の話を直接聞けたことで、ZenGroupで働くイメージがより具体的になった」という声が寄せられました。前回の参加者のなかには、本説明会をきっかけの一つとして当社への理解を深め、入社に至った方もいます。

こうした反響を受け、このたび第2回となる会社説明会「1day体験会」を実施します。現場で働く社員の声や空気感に触れることで、「多様性」の中身を具体的に知っていただく場として企画しました。国籍、性別、ライフスタイルなど、さまざまな違いを越えて、自分らしく働ける環境のリアルを感じていただけたら幸いです。

【採用チーム コメント】

これまで合同企業説明会などを通じて、多くの方に当社へ関心をお寄せいただいていることを実感してまいりました。一方で、限られた時間のなかでは、業務内容の概要をお伝えするにとどまり、実際の職場環境や社員一人ひとりの働き方まで十分にお伝えすることは難しいと感じていました。

本イベントは、候補者の皆さまに現役社員と直接交流していただくことで、ZenGroupの働き方やカルチャーへの理解を深めていただくことを目的に企画したものです。前回の開催では好意的な反響が寄せられ、当社への理解をより深めていただく機会となりました。

こうした反響を受け、このたび第2回会社説明会を開催するに至りました。ご参加いただく皆さまに、ZenGroupらしい「多様性」のあり方をより具体的に感じていただければ幸いです。

■会社説明会「1day体験会」について

当日は、午前中に日本語セッション、午後に英語セッションを実施します。

会社紹介、動画上映、現役社員によるパネルディスカッション、募集ポジションの説明、オフィスツアー、質疑応答などを通じて、当社の雰囲気や仕事内容をより具体的に知っていただけるプログラムをご用意しています。

【開催概要】

開催日時：2026年4月29日（水・祝）

日本語セッション 10:00～11:30（受付開始 9:45）

英語セッション 14:00～15:30（受付開始 13:45）

※いずれかのセッションを選択

会場：ZenGroup株式会社 本社（大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー）

プログラム：会社紹介、動画上映、LGBTQ+レクチャー、パネルディスカッション、募集ポジションの説明、オフィスツアー、質疑応答

参加対象：転職を検討している方

申込方法：会社説明会イベントページ内の申込フォームより事前申込

会社説明会イベントページ：https://careers.zen.group/ja/info-session-202604(https://careers.zen.group/ja/info-session-202604)

申込フォーム：https://forms.gle/AvkokMeqUw6wqmPQ6

採用ページ：https://careers.zen.group/ja(https://careers.zen.group/ja)

■ZenGroupについて

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに掲げ、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行サービス

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPlus：越境ECモール

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ1,050万点以上の商品を発送しています。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

【会社概要】

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group