江戸切子のペット用食器ブランド「粋碗（SUIWAN）」誕生。職人の手仕事が、愛犬の食卓に届く

■ 背景 ── ペット用食器市場に存在しなかった「本物の美しさ」

株式会社パラドックスAI

近年、ペットを家族の一員として迎える「ペットの家族化」が進み、国内のペット関連市場は拡大を続けています。食事・医療・ファッションにおいて高品質な選択肢を求めるペットオーナーは増加している一方、「本物の伝統工芸品」を素材にしたペット用食器は、国内外を問わずほとんど存在していませんでした。

江戸時代から受け継がれる日本の伝統工芸・江戸切子は、職人による精緻なカットガラス技術と、光を受けて輝く幾何学模様で世界的に高い評価を受けています。しかし、ペット用品への応用は今日まで誰も試みてきませんでした。

「粋碗」は、この二つの世界を初めて結びつけることで、唯一無二のポジションに挑みます。

■ 製品紹介 ── 粋碗（SUIWAN）

「愛するペットにも、本物を。」

粋碗は、職人が一点一点手仕事でカットを施した江戸切子のペット用食器です。木枠や樹脂などの副素材を一切使わず、江戸切子そのものの美しさを最大限に活かした設計としました。ガラスの透明感と職人カットが織りなす光彩が、愛犬の食卓に凛とした存在感をもたらします。

製品の特長

１. 江戸切子・単体仕様 木枠や樹脂を加えることなく、江戸切子そのものを食器として仕上げました。工芸品としての美しさを損なわず、インテリアの一部として空間に溶け込みます。

２. 倒れにくい安全設計 食事中にペットが動かしても安定する形状を追求。美しさと実用性を高次元で両立しています。

３. 赤・ルリの2色展開 江戸切子を代表する赤とルリの2色でスタート。それぞれ異なる表情を持ち、インテリアや好みに合わせてお選びいただけます。

４. 一生もの・ギフト需要にも 量産品にはない職人の手仕事ならではの存在感。大切な方のペットへの贈り物や、愛するペットへの特別な一品として、長く使い続けていただける品です。

■ 製品仕様

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ルリ[表: https://prtimes.jp/data/corp/152121/table/3_1_a63011cf4cdda4ed68929bfa1f61ef92.jpg?v=202604060751 ]購入ページへ :https://suiwan.jp/products/%E7%B2%8Biki?variant=45840469622983&utm_source=google&utm_medium=pr&utm_campaign=prtimes&utm_id=prtimes

■ こんな方へ

- 和モダンなインテリアにこだわりのある、愛犬オーナー- 伝統工芸品・日本製の本物志向を持つペットオーナー- ペットへの特別なギフトを探しているご家族・ご友人- 日本の職人文化・江戸切子に関心をお持ちの国内外の方

■ 販売・お問い合わせ

公式サイト：https://suiwan.jp/

お問い合わせ：info@suiwan.jp