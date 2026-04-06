2026年４月開設の開志創造大学 情報デザイン学部【通信教育課程】第１期生の入学式を完全オンラインで挙行

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの開志創造大学情報デザイン学部（所在地：新潟県新潟市、理事長：池田 弘）は、「2026年度 春学期入学式」を、2026年4月4日（土）10時より開催いたしました。

本学部は多様な学生に新しい学びの形を提供するため、本日の入学式におきましても完全オンラインの動画配信にて挙行いたしました 。全国40都道府県から集まった第1期生たちがそれぞれの場所からオンラインで式典に参加し、新たな学生生活のスタートを切りました。

■ 入学式 概要

日時: 2026年4月4日（土） 10:00～

開催形式: 完全オンライン（動画配信）

対象: 2026年度 開志創造大学 情報デザイン学部【通信教育課程】 新入生

式典では、嶋津恵子学部長より新入生へ入学許可が言い渡された後 、黒田達也学長よりこれからの学びに向けた激励の式辞が述べられました。

嶋津恵子 情報デザイン学部学部長黒田達也 開志創造大学学長

また、新入生を代表して戸田歩夢さんが決意表明を行い 、新たな学びへの意気込みを力強く語りました。なお、閉式後には引き続きオンライン上で教員紹介が行われました。

開志創造大学 情報デザイン学部【通信教育課程】は、これからの情報社会を牽引する人材の育成に向け、充実した教育環境を提供してまいります。

開志創造大学 情報デザイン学部

HP：https://kaishi.ac.jp/info-d/

法人名：学校法人新潟総合学園

代表者名：池田 弘

所在地：新潟市中央区米山3-1-46

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

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