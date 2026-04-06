4月10日『辛ラーメンの日』記念！富士急ハイランドコラボSNSキャンペーンを開催！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、4月10日の『辛ラーメンの日』を記念して、富士急ハイランドとのコラボレーションSNSキャンペーンを開催します。4月6日（月）から4月12日（日）の期間中にX・Instagramから応募していただいた方の中から抽選で合計40名様に「富士急ハイランド ワンデイパス（ペア）」や「辛ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」が当たります。

また、「札幌PARCO」と新大久保の「韓国広場」でも、『辛ラーメンの日』を盛り上げる各種イベントの開催が決定。4月10日に向けて、各地で “ホットな企画” で辛ラーメンの日を盛り上げていきます。

“ホットな日” 4月10日は『⾟ラーメンの日』！

「⾟ラーメンの日」は、⾟ラーメンの特徴でもある「⾟さ＝HOT（ホット）」を「4（フォー）」と「10（トウ）」でホットと読むことから、4月10日に制定した記念日です。1986年に誕生した「⾟ラーメン」は、様々なラインナップを取りそろえ、製品の特長でもある旨⾟さや、様々なアレンジレシピがSNSを中心に人気を博しています。

また辛ラーメンは、ブランドのグローバルスローガンである「Spicy Happiness In Noodles（SHIN=辛）」、すなわち「“辛さ（Spicy）”がもたらす、“たのしみ（Happiness）”を、“一杯の麺（In Noodles）”に込め、辛ラーメンの辛さが特別な時間になるように」という想いを皆さまにお届けすることを大切にしています。このメッセージのもと、国境を超えてともにたのしむラーメンとして、世界の人々の日常をスパイスでおいしく満たしていきます。

⾟ラーメンシリーズラインナップ︓https://www.nongshim.co.jp/lineup/index.html#sect01

今年の『辛ラーメンの日』は、富士急ハイランド ワンデイパスが当たる！

『辛ラーメンの日』を記念し、富士急ハイランドとのコラボレーションSNSキャンペーンを開催。X・Instagramで指定のアカウントをフォローして、キャンペーン投稿をリポスト（X）・いいね（Instagram）すると、抽選で合計10組20名様に「富士急ハイランドワンデイパス（ペア）」をプレゼント。さらにWチャンスで、外れた方の中から抽選で合計20 名様に「⾟ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」が当たります。

◆応募期間

2026年4月6日（月）12:00～4月12日（日）23:59

◆賞品・当選者数

・「富士急ハイランドワンデイパス（ペア）」（10組20名様 ※各SNSで5組10名様ずつ）

・「⾟ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」（上記賞品が外れた方の中からWチャンスで20名様 ※各SNSで10名様ずつ）

※賞品のお届けは4月下旬を予定しています。

※当選者にはキャンペーン終了後に辛ラーメン公式X・Instagramアカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。当選発表はこちらをもってかえさせていただきます。

◆応募方法

＜X＞

(1)農心ジャパン公式X（@nongshimjapan）と富士急ハイランド公式X（@fujikyunow）の両アカウントをフォローする

・農心ジャパン公式X：https://x.com/nongshimjapan

・富士急ハイランド公式X：https://x.com/fujikyunow

(2)農心ジャパン公式Xのキャンペーン投稿（4/6[月] 12:00投稿予定）をリポストする