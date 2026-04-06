4月10日『辛ラーメンの日』記念！富士急ハイランドコラボSNSキャンペーンを開催！
株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、4月10日の『辛ラーメンの日』を記念して、富士急ハイランドとのコラボレーションSNSキャンペーンを開催します。4月6日（月）から4月12日（日）の期間中にX・Instagramから応募していただいた方の中から抽選で合計40名様に「富士急ハイランド ワンデイパス（ペア）」や「辛ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」が当たります。
また、「札幌PARCO」と新大久保の「韓国広場」でも、『辛ラーメンの日』を盛り上げる各種イベントの開催が決定。4月10日に向けて、各地で “ホットな企画” で辛ラーメンの日を盛り上げていきます。
“ホットな日” 4月10日は『⾟ラーメンの日』！
「⾟ラーメンの日」は、⾟ラーメンの特徴でもある「⾟さ＝HOT（ホット）」を「4（フォー）」と「10（トウ）」でホットと読むことから、4月10日に制定した記念日です。1986年に誕生した「⾟ラーメン」は、様々なラインナップを取りそろえ、製品の特長でもある旨⾟さや、様々なアレンジレシピがSNSを中心に人気を博しています。
また辛ラーメンは、ブランドのグローバルスローガンである「Spicy Happiness In Noodles（SHIN=辛）」、すなわち「“辛さ（Spicy）”がもたらす、“たのしみ（Happiness）”を、“一杯の麺（In Noodles）”に込め、辛ラーメンの辛さが特別な時間になるように」という想いを皆さまにお届けすることを大切にしています。このメッセージのもと、国境を超えてともにたのしむラーメンとして、世界の人々の日常をスパイスでおいしく満たしていきます。
⾟ラーメンシリーズラインナップ︓https://www.nongshim.co.jp/lineup/index.html#sect01
今年の『辛ラーメンの日』は、富士急ハイランド ワンデイパスが当たる！
『辛ラーメンの日』を記念し、富士急ハイランドとのコラボレーションSNSキャンペーンを開催。X・Instagramで指定のアカウントをフォローして、キャンペーン投稿をリポスト（X）・いいね（Instagram）すると、抽選で合計10組20名様に「富士急ハイランドワンデイパス（ペア）」をプレゼント。さらにWチャンスで、外れた方の中から抽選で合計20 名様に「⾟ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」が当たります。
◆応募期間
2026年4月6日（月）12:00～4月12日（日）23:59
◆賞品・当選者数
・「富士急ハイランドワンデイパス（ペア）」（10組20名様 ※各SNSで5組10名様ずつ）
・「⾟ラーメンシリーズ製品詰め合わせ」（上記賞品が外れた方の中からWチャンスで20名様 ※各SNSで10名様ずつ）
※賞品のお届けは4月下旬を予定しています。
※当選者にはキャンペーン終了後に辛ラーメン公式X・Instagramアカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。当選発表はこちらをもってかえさせていただきます。
◆応募方法
＜X＞
(1)農心ジャパン公式X（@nongshimjapan）と富士急ハイランド公式X（@fujikyunow）の両アカウントをフォローする
・農心ジャパン公式X：https://x.com/nongshimjapan
・富士急ハイランド公式X：https://x.com/fujikyunow
(2)農心ジャパン公式Xのキャンペーン投稿（4/6[月] 12:00投稿予定）をリポストする
(1)農心ジャパン公式Instagram（@nongshimjapan）をフォローする ・農心ジャパン公式Instagram︓https://www.instagram.com/nongshimjapan/ (2)農心ジャパン公式Instagram のキャンペーン投稿（4/6[月] 12:00投稿予定）にいいねする ◆抽選対象者 以下全ての条件を満たしている方 ・応募アカウント（X・Instagram）を公開設定にしている方 ・上記の応募方法をご実施いただいている方 ※抽選対象は抽選時点でのフォロワー様に限ります。 その他、本キャンペーンの応募規約・注意事項等、詳細についてはキャンペーン投稿をご確認ください。 ＜富士急ハイランド内でのコラボイベントも好評開催中！＞ 現在、富士急ハイランドでは期間限定イベント「辛ラーメンパーク ～富士急にノグリくんがやってきた！～」を5月10日（日）まで開催中です。ここでしか食べられないオリジナルコラボメニューや、クレーンゲームが楽しめる特設スペースを用意しています。 イベントの詳細は、以下のプレスリリースをご確認ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000099515.html 【札幌PARCO】 韓国トレンドが集結する「WINK SEOUL（ウィンクソウル）」企画と辛ラーメンが、期間限定イベントを開催。館内で1,500円（税込）以上購入のレシート提示でお好きな辛ラーメンを1点プレゼント（各日先着200名）するほか、農心ジャパン公式SNSのフォローで豪華景品が当たるガラポン抽選会も実施します。 ・期間：2026年4月10日（金）～ 4月12日（日） ・会場：札幌PARCO 1F 正面入口 特設会場 ・特設サイト：https://sapporo.parco.jp/page/winkseoul/ 【韓国広場（新大久保）】 韓国の生活文化をサポートする日本一の韓国スーパー「韓国広場」では、“辛ラーメン誕生40周年”を記念し、特別コラボイベントを開催します。期間中は、店舗が40周年限定デザインで彩られ、ブランドの世界観を存分に体感できる特設POP-UPコーナーや装飾で、店内を華やかに盛り上げます。また、対象商品を1個ご購入ごとに「辛ラーメン（120g／袋）」が1個もらえるプレゼント企画や期間限定の特別割引セールも実施予定です。さらに、抽選で40名様に「辛ラーメントゥーンバオリジナルルームウェア」と「辛ラーメンの詰め合わせセット」が当たるSNSキャンペーンも同時開催し、記念すべき節目をたのしく演出します。 ・期間：2026年4月9日（木）～ 4月26日（日） ・開催店舗 ‣韓国広場 本店／東京都新宿区歌舞伎町2-31-11 ‣韓国広場PLUS 新大久保店／東京都新宿区百人町1-8-10 ・SNSキャンペーン詳細：4月9日（木）に下記アカウントから公開されるキャンペーン投稿をご覧ください。 ‣韓国広場公式Instagram（@kankokuhiroba）：https://www.instagram.com/kankokuhiroba/ ‣韓国広場PLUS公式Instagram（@kankokuhiroba_plus）：https://www.instagram.com/kankokuhiroba_plus/ ‣韓国広場PLUS 大阪ミナミ店公式Instagram（@hiroba_osaka）：https://www.instagram.com/hiroba_osaka/ 韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位(※1)の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国でたのしまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。 製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。 ※Nielsen IQ Korea 2024年調べ 【会社概要】 社名：株式会社農心ジャパン 所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階 代表取締役社長：金大廈 創設：2002年1月8日 事業内容：韓国食品の輸入販売 会社HP：https://www.nongshim.co.jp/
各地で『辛ラーメンの日』記念イベントを開催！
「辛ラーメン」について
株式会社農心ジャパンについて
(1)農心ジャパン公式Instagram（@nongshimjapan）をフォローする
・農心ジャパン公式Instagram︓https://www.instagram.com/nongshimjapan/
(2)農心ジャパン公式Instagram のキャンペーン投稿（4/6[月] 12:00投稿予定）にいいねする
◆抽選対象者
以下全ての条件を満たしている方
・応募アカウント（X・Instagram）を公開設定にしている方
・上記の応募方法をご実施いただいている方
※抽選対象は抽選時点でのフォロワー様に限ります。
その他、本キャンペーンの応募規約・注意事項等、詳細についてはキャンペーン投稿をご確認ください。
＜富士急ハイランド内でのコラボイベントも好評開催中！＞
現在、富士急ハイランドでは期間限定イベント「辛ラーメンパーク ～富士急にノグリくんがやってきた！～」を5月10日（日）まで開催中です。ここでしか食べられないオリジナルコラボメニューや、クレーンゲームが楽しめる特設スペースを用意しています。
イベントの詳細は、以下のプレスリリースをご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000099515.html
【札幌PARCO】
韓国トレンドが集結する「WINK SEOUL（ウィンクソウル）」企画と辛ラーメンが、期間限定イベントを開催。館内で1,500円（税込）以上購入のレシート提示でお好きな辛ラーメンを1点プレゼント（各日先着200名）するほか、農心ジャパン公式SNSのフォローで豪華景品が当たるガラポン抽選会も実施します。
・期間：2026年4月10日（金）～ 4月12日（日）
・会場：札幌PARCO 1F 正面入口 特設会場
・特設サイト：https://sapporo.parco.jp/page/winkseoul/
【韓国広場（新大久保）】
韓国の生活文化をサポートする日本一の韓国スーパー「韓国広場」では、“辛ラーメン誕生40周年”を記念し、特別コラボイベントを開催します。期間中は、店舗が40周年限定デザインで彩られ、ブランドの世界観を存分に体感できる特設POP-UPコーナーや装飾で、店内を華やかに盛り上げます。また、対象商品を1個ご購入ごとに「辛ラーメン（120g／袋）」が1個もらえるプレゼント企画や期間限定の特別割引セールも実施予定です。さらに、抽選で40名様に「辛ラーメントゥーンバオリジナルルームウェア」と「辛ラーメンの詰め合わせセット」が当たるSNSキャンペーンも同時開催し、記念すべき節目をたのしく演出します。
・期間：2026年4月9日（木）～ 4月26日（日）
・開催店舗
‣韓国広場 本店／東京都新宿区歌舞伎町2-31-11
‣韓国広場PLUS 新大久保店／東京都新宿区百人町1-8-10
・SNSキャンペーン詳細：4月9日（木）に下記アカウントから公開されるキャンペーン投稿をご覧ください。
‣韓国広場公式Instagram（@kankokuhiroba）：https://www.instagram.com/kankokuhiroba/
‣韓国広場PLUS公式Instagram（@kankokuhiroba_plus）：https://www.instagram.com/kankokuhiroba_plus/
‣韓国広場PLUS 大阪ミナミ店公式Instagram（@hiroba_osaka）：https://www.instagram.com/hiroba_osaka/
韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位(※1)の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国でたのしまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。
製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。
※Nielsen IQ Korea 2024年調べ
【会社概要】
社名：株式会社農心ジャパン
所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階
代表取締役社長：金大廈
創設：2002年1月8日
事業内容：韓国食品の輸入販売
会社HP：https://www.nongshim.co.jp/