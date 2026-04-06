OBC、株式会社東北銀行とビジネスマッチング契約を締結し、地域の活性化への取り組みに向けた DX 推進を開始

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、株式会社東北銀行（取締役頭取：佐藤 健志／本店：岩手県盛岡市／以下東北銀行）と、岩手県を中心とした東北地域のお客様の生産性向上とDX支援を通じた地域経済の発展に向け、ビジネスマッチング契約を締結しました。

■協業の背景

現在、日本全体で労働人口の減少が深刻な課題となっており、特に地域経済においては業務のデジタル化による生産性向上と付加価値の創造が急務となっています。

地域に深く根差し、お客様の経営課題に寄り添う東北銀行と、デジタル・AI技術を駆使した『奉行クラウド』を提供するOBCが協業することで、地域企業のバックオフィス業務におけるDXを強力にサポートし、持続可能な地域社会の実現を目指します。

■取り組み内容と協業体制

岩手県を中心とする東北地域の中堅・中小企業様へ、業務クラウドサービスを通じたDX実現の体制・仕組みの構築を提案します。また、法改正（育児・介護休業法や電帳法等）やIT化ニーズに対応するため、共催セミナー等を通じて最新の情報を発信し、お客様の経営基盤の強化を支援してまいります。

●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

所在地︓東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29 階

資本金︓105 億 1,900 万円

代表者︓代表取締役社長 和田 成史

事業内容︓企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューションテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供

会社 HP︓ https://www.obc.co.jp

●株式会社東北銀行について

所在地︓岩手県盛岡市内丸3番1号

資本金︓132億33百万円

代表者︓取締役頭取 佐藤 健志

事業内容︓銀行業務