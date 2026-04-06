参加無料イベント「見つけよう　みんなのへいわ」武蔵野市で5月5日（火祝）

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部：東京都新宿区、理事長：渋澤温之）と核兵器をなくす日本キャンペーン（本部：同豊島区、田中煕巳代表理事）は2026年5月5日（火祝）13時から16時まで、武蔵野市の武蔵野プレイスで平和の大切さを考えるイベント「見つけよう みんなのへいわ」を開催します。原爆被害のVR体験やフェアトレードバナナ（※）の試食など9ブースを設けるほか、当事者が被爆経験を語る講演や多世代が参加するトークセッションなどのステージを予定します。

（※）フェアトレード：発展途上国などの生産者から原料や製品を適正な価格で継続的に購入し、現地の自立と生活向上を支援する仕組み。

GWに平和を感じよう

イベントは、戦争の悲惨さや核兵器の非人道性を伝え、平和を身近に考えるきっかけづくりを目指し開催します。会場は武蔵野プレイス(https://www.musashino.or.jp/place/1001617/1001943.html)（東京都武蔵野市）の1階ギャラリーと4階フォーラムです。

会場には、ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）が2017年に授与されたノーベル平和賞メダルのレプリカや人道危機が深刻化するパレスチナの子どもたちの状況を伝える絵本、被爆者が描いた絵やパネルなどを展示します。平和への思いを記入して貼り付ける「メッセージツリー」も設置し、争いのない世界への願いを分かち合います。

ワークショップブースには、原爆被害を疑似体験するVRコーナーや身近な材料で作るマスコット「せんそうほうき」やミサンガづくりなどが並びます。フェアトレードバナナの試食コーナーでは、公正な取引による収入の安定が、貧困を原因とする社会的不安や紛争の解消につながり、人権尊重や平和な社会実現に貢献することを伝えます。

会場内ではスタンプラリーも実施し、参加者全員に「キャロっとさんミニ にんじんくだものジュース 100ml」をプレゼントします。スタンプを全て集めた先着200人には「産直オリーブオイルのマルセイユ石けん（試用見本サンプル）」ももらえます。

「平和・核廃絶フォーラムvol.4「見つけよう みんなのへいわ」」開催概要

■日時：2026年5月5日（火）13：00～16：00

■会場：武蔵野プレイス（東京都武蔵野市境南町2-3-18）

■参加費：無料

■主催：一般社団法人核兵器をなくす日本キャンペーン、パルシステム生活協同組合連合会

■賛同団体：NPO法人WakuWakuの家、NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC)、一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク（SDGsジャパン）、一般社団法人オリーブ協会、一般社団法人かたわら、茨城県生活協同組合連合会、茨城県ユニセフ協会、エナガの会、柏市こども食堂連絡会、学校法人 自由学園、協同組合ネットいばらき、公益財団法人 神奈川ゆめ社会福祉財団、千葉県原爆被害者友愛会、千葉県生活協同組合連合会、千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会、とうかつ草の根フードバンク、東京都生活協同組合連合会、特定非営利活動法人Annakaひだまりマルシェ、特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川、特定非営利活動法人ANT-Hiroshima、習志野子ども食堂ネットワーク、日本生活協同組合連合会、認定NPO法人ちばこどもおうえんだん、ピースボート、東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1141-5a24498ba6f9b2ea6f6dacab61b1a301.pdf

4階フォーラムでは、当事者が被爆経験を腹話術で伝えるステージや、平和な社会実現に向けて活動する3人が登壇するトークセッションを行います。イベントの締めくくりには、「へいわ」について「感じる、考える、行動したこと」を表現した作品を募集した「わたしの小さなPEACE アワード」の受賞作品を発表します。会場では「最もへいわが感じられた作品」への投票を呼びかけ、会場賞を選出します。

「わたしの小さなPEACEアワード」詳細はこちら(https://information.pal-system.co.jp/press/260302-peaceforum/)

＜メインプログラム＞

13：00～13：10 開会挨拶

13：10～13：40 メインプログラム１ 腹話術による被爆証言

小谷孝子さん

13：40～14：20 メインプログラム２ 平和に関するトークセッション

浅野英男さん（一般社団法人核兵器をなくす日本キャンペーン）

渡辺里香さん（ピースボート）

木場笑里さん（一般社団法人核兵器をなくす日本キャンペーンインターン）

15：45～15：55 「わたしの小さなPEACEアワード」紹介

15：55～16：00 閉会挨拶

パルシステムグループはこれからも、平和の尊さを呼びかけ、利用者とともに一人ひとりができることを考えます。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/