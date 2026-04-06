DHL、重量貨物の新たな輸送選択肢を提案する「重量貨物キャンペーン」を4月6日より開始

DHLジャパン株式会社

国際エクスプレスのリーディングカンパニー、DHLジャパン株式会社（代表取締役社長：トニー カーン 本社：東京都品川区）は、重量貨物輸送における新たな選択肢として国際エクスプレスサービスの活用を提案する「重量物発送 乗り換えキャンペーン」(https://www.dhl.com/discover/ja-jp/heavyweight-campaign?mkt_tok=MDc4LUVSVC01MjIAAAGg8BhGlgCcRmYE24LcZmZeD42H0UGheYUG6pxUj60DyX4883UcbWLT_Xbk0nmb6sf5glrOhnzTFo7pY87Qjh4r)を、2026年4月6日（月）より開始します。

「DHL重量物発送 乗り換えキャンペーン」のキービジュアル

近年、地政学リスクの高まりやサプライチェーンの複雑化を背景に、企業にとって「確実に、迅速に届ける」輸送体制の重要性が一層高まっています。従来、重量貨物はフォワーダーによる輸送が主流とされてきましたが、近年ではサプライチェーン全体の最適化の観点から、納期や運用効率、セキュリティ対応などをふまえた多様な輸送手段の活用が検討されています。

こうした環境の中で、DHLが提供する国際エクスプレス輸送は、ドアツードアでの一貫輸送、輸送状況の可視化、高い信頼性を特長とし、最短24～72時間で世界各地への配送を可能にします。これにより、医療機器や精密機械、自動車関連部品、半導体製造装置、越境EC商材、展示会用資材など、高付加価値かつ時間制約の厳しい重量貨物においても、有効な輸送手段の一つとして活用が期待されます。

また、2026年1月より厳格化された航空貨物保安対策への対応を背景に、輸送品質やセキュリティ、コスト最適化に対する関心が一層高まっています。こうした環境の変化を受け、輸送プロセスの透明性や一貫性、確実性を重視したサービスの重要性が改めて認識されており、用途や要件に応じた輸送手段の適切な選択が、企業のサプライチェーン運営においてより一層求められています。

本キャンペーンは、重量貨物における国際エクスプレスの特長や利便性を実際に体験いただく機会として実施するものです。

キャンペーン概要

本キャンペーンでは、対象期間中に50kg以上の貨物を発送されたお客様の中から抽選で150名様に、スイーツ詰め合わせなどの賞品を進呈します。

名称：DHL「重量物発送 乗り換えキャンペーン」

応募期間：2026年4月6日（月）～2026年7月6日（月）23:59

対象期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）発送分

対象貨物：実重量または容積重量で1運送状あたり50kg以上の日本払いの輸出入貨物（三国間輸送、メディカルエクスプレスを含む）。対象サービスは下記。

- DHL Express Time Definite International（TDI）- DHL Express Worldwide- DHL Express 12:00- DHL Express 9:00/10:30- DHL Express Worldwide Import- DHL Express 12:00 Import

応募方法：キャンペーン専用サイト(https://www.dhl.com/discover/ja-jp/heavyweight-campaign?mkt_tok=MDc4LUVSVC01MjIAAAGg8BhGlgCcRmYE24LcZmZeD42H0UGheYUG6pxUj60DyX4883UcbWLT_Xbk0nmb6sf5glrOhnzTFo7pY87Qjh4r)にて、必要事項を全て入力し応募された方。対象期間中の利用実績に基づき抽選を実施。

賞品内容

ゴールド賞（各25名様）

- カヌレの宝石箱「アフタヌーンティーBOX」60個入（10種各6個）- パティスリーGIN NO MORI「森の恵みクッキー プティボワ」 180サイズ＋150サイズ- 銀座ブールミッシュ「ギフトセット26個入」＆「グランリュクス35個入」

シルバー賞（各25名様）

- 店舗限定販売「N.Y.キャラメルサンド」 30個入- アンリ・シャルパンティエ「フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ 」2種33個入- パティスリーキハチの「焼菓子ギフト」10種30個入

その他詳細は、キャンペーン専用サイト(https://www.dhl.com/discover/ja-jp/heavyweight-campaign?mkt_tok=MDc4LUVSVC01MjIAAAGg8BhGlgCcRmYE24LcZmZeD42H0UGheYUG6pxUj60DyX4883UcbWLT_Xbk0nmb6sf5glrOhnzTFo7pY87Qjh4r)にてご覧ください。

DHLは今後も、変化するグローバルサプライチェーン環境に対応し、多様化する輸送ニーズに応えるソリューションの提供を通じて、お客様の業務効率化およびビジネスの持続的成長を支援してまいります。