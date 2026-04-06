外部システムとLinyを直接連携できる「API連携機能」をリリース

ソーシャルデータバンク株式会社

ソーシャルデータバンク株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 俊輝）は、LINEマーケティングツール『Liny（リニー）』において、外部サービスとの連携を可能にする「API連携機能」をリリースしました。

API連携機能について

Linyの「API連携機能」は、自社システムやECサイト、CRM、AIといった外部システムとLinyを連携し、Linyの友だち一覧・タグ・対応マークなどのデータ操作や、各種アクションの自動実行を可能にする機能です。

これにより、顧客データや行動履歴と連動した高度なコミュニケーション設計が可能となり、よりパーソナライズされた顧客体験の提供とマーケティング施策の自動化を実現します。

主な連携先（例）

活用シーン例

- スプレッドシート- AIサービス：ChatGPT、Google Gemini、Claude、NanoBanana- ECシステム：Shopifyなど- CRM：Salesforce、HubSpotなど

EC・通販：商品ページ閲覧から購入完了までの行動を計測し、カゴ落ちや離脱ポイントの把握・改善に活用

美容・サロン：予約ページ遷移から予約完了までを計測し、配信内容と導線の最適化を支援

スクール・教育：申し込みフォーム到達から送信完了までを計測し、集客施策の効果検証を実現

BtoBサービス：資料請求や問い合わせの獲得経路を可視化し、リード獲得施策の高度化に貢献

導入のご相談・お問い合わせ

「API連携機能」に関するご質問・ご相談は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせ :https://line-sm.com/contact/?inflow_code=pt■Linyについて

『Liny』はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能を備えた機能拡張ツールです。『Liny』を用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせた1to1のマーケティングを実現することができます。都道府県自治体や省庁、教育機関や士業・金融・人材業界など幅広く導入実績がございます。

■ソーシャルデータバンク株式会社について

「テクノロジーを、ボーダーレスに。」という理念のもと、LINE公式アカウントを運用する多くの企業が利用しているツール『Liny』を開発・提供。 LINEを使った企業の業務効率化や、顧客との理想的なコミュニケーションを可能にするためのマーケティングノウハウ支援を行っています。またLINEヤフー株式会社が認定する「Technology Partner」「Govtech Partner」であり、2025年度は「LINEヤフーPartner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されており、LINE公式アカウントの活用支援に長けた企業であるとの評価をいただいております。

■会社概要

会社名 ：ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ11階

代表者 ：代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容：マーケティングツールの開発と運用

コーポレートサイト ：https://social-db.co.jp

サービスサイト ：https://line-sm.com(https://line-sm.com/?inflow_code=pt)

オウンドメディア ：https://line-sm.com/blog/(https://line-sm.com/blog/?inflow_code=pt)