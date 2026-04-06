機能性抗体のAI創薬プラットフォームを開発するMetaphore Biotechnologies, Inc.へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営するTOHO Venturesは、機能性抗体のAI創薬プラットフォームを開発するMetaphore Biotechnologies, Inc.（本社：米国 / 以下、Metaphore）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

Metaphoreは、米国Flagship Pioneeringにより創設された次世代抗体創薬企業です。同社が開発する『MIMIC(TM)』は、従来のタンパク質の立体構造に依存する創薬とは異なり、生体内の「機能」を起点に抗体を設計する独自のAI創薬プラットフォームを構築しています。本プラットフォームは、生細胞から取得した大規模な機能データと、動的なタンパク質相互作用情報をAIで統合解析することで、立体構造情報のみでは設計が困難であったアゴニスト抗体や多機能抗体などの創出が可能です。特に、分子最適化のスピードと、高いポテンシーを引き出す設計力を強みとしており、現在はアンメットメディカルニーズの高い複数の疾患領域を対象としたパイプラインを推進することで、次世代抗体医薬の創出を目指しています。

グローバル・ブレインは、機能起点の創薬アプローチという新たな設計思想と高度なAI技術を融合させたMetaphoreの創薬基盤、ならびに実績豊かな科学者と経営陣のチームを高く評価し、出資を決定いたしました。今後は東邦ホールディングス株式会社との連携のもと、Metaphoreの中長期的な成長を支援してまいります。

■Metaphoreについて

会社名 Metaphore Biotechnologies, Inc.

所在地 米国マサチューセッツ州ケンブリッジ

代表者 Angela Hwang

設立日 2021年

事業内容 機能性抗体医薬品および創薬プラットフォームの開発

URL https://metaphorebio.com/

■TOHO Venturesについて

登記上の名称 TOHO-GB Global Life Science Fund, L.P.

運用総額 100億円

運用期間 10年間

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 東邦ホールディングス株式会社

投資領域 創薬、医療機器等

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com