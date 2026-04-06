“こどもぼうけんきっぷ”ご利用者限定特典！のって！あつめて！ぼうけんトレカプレゼント！！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州大分支社では、「こどもぼうけんきっぷ」をご利用の皆さま限定のオリジナル特典「のって！あつめて！ぼうけんトレカ」を数量限定・先着順にてプレゼントします。全10種のうち３種類はシークレット。ここでしか手に入らない特別なカードを手に入れて、思い出に残る鉄道の旅へお出かけください！

【カード表面 例1】【カード表面 例2】【カード裏面】

★全１０種類のうち３種類はシークレット扱いです。コンプリートを目指そう！

電 車：８８３系/８８３系３０周年/７８７系/８１５系（４種類）

気動車：キハ１８５形/キハ１２５形/キハ２００形（３種類）＋ シークレット３種類

１.配布期間

2026年4月25日（土）～5月6日（水）※各駅の営業時間内に限ります。

２.配布場所

中津駅／別府駅／大分駅／佐伯駅／由布院駅／豊後竹田駅

３.配布数量

各駅とも数量限定・先着順で、なくなり次第終了いたします。

４.プレゼント条件と注意事項 ～必ずご確認ください～

（１）お渡し条件（以下の １.・２. の条件を満たした方にお渡しいたします。）

１.「こどもぼうけんきっぷ」ご購入後、そのきっぷを駅係員へご提示ください。

２.きっぷをご提示いただく際は、利用対象となるご本人さまが必ずその場にお越しください。

（２）お渡し枚数

・「こどもぼうけんきっぷ」1枚につき、カードを1枚お渡しいたします。

・カードの種類はお選びいただけません（袋入りのため、受取前に中身はご確認いただけません）。

（３）きっぷへの押印

・カードのお渡し時に、「こどもぼうけんきっぷ」の券面へ「交付済」印を押印いたします。

５.その他

（１）カードの返品・交換はできません。

（２）駅の混雑状況により、お渡しに時間を要する場合があります。余裕を持ってお越しください。

※ 配布期間内であれば、きっぷの有効期限に関わらずカードを受け取ることができます。