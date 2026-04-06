“こどもぼうけんきっぷ”ご利用者限定特典！のって！あつめて！ぼうけんトレカプレゼント！！

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九州旅客鉄道株式会社


JR九州大分支社では、「こどもぼうけんきっぷ」をご利用の皆さま限定のオリジナル特典「のって！あつめて！ぼうけんトレカ」を数量限定・先着順にてプレゼントします。全10種のうち３種類はシークレット。ここでしか手に入らない特別なカードを手に入れて、思い出に残る鉄道の旅へお出かけください！



【カード表面 例1】

【カード表面 例2】

【カード裏面】

★全１０種類のうち３種類はシークレット扱いです。コンプリートを目指そう！


電　車：８８３系/８８３系３０周年/７８７系/８１５系（４種類）


　気動車：キハ１８５形/キハ１２５形/キハ２００形（３種類）＋ シークレット３種類





１.配布期間


　　2026年4月25日（土）～5月6日（水）※各駅の営業時間内に限ります。



２.配布場所


　　中津駅／別府駅／大分駅／佐伯駅／由布院駅／豊後竹田駅



３.配布数量


　　各駅とも数量限定・先着順で、なくなり次第終了いたします。



４.プレゼント条件と注意事項　～必ずご確認ください～


（１）お渡し条件（以下の １.・２. の条件を満たした方にお渡しいたします。）


　１.「こどもぼうけんきっぷ」ご購入後、そのきっぷを駅係員へご提示ください。


　２.きっぷをご提示いただく際は、利用対象となるご本人さまが必ずその場にお越しください。


（２）お渡し枚数


・「こどもぼうけんきっぷ」1枚につき、カードを1枚お渡しいたします。


・カードの種類はお選びいただけません（袋入りのため、受取前に中身はご確認いただけません）。


（３）きっぷへの押印


・カードのお渡し時に、「こどもぼうけんきっぷ」の券面へ「交付済」印を押印いたします。



５.その他


（１）カードの返品・交換はできません。


（２）駅の混雑状況により、お渡しに時間を要する場合があります。余裕を持ってお越しください。


※　配布期間内であれば、きっぷの有効期限に関わらずカードを受け取ることができます。