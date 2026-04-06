地上約300ｍの屋外空間で絶景を見ながら手ぶらでBBQ！「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ」4月29日（水・祝）スタート！

近鉄不動産株式会社

あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、2026年4月29日（水・祝）から10月18日（日）まで、58階の屋外空間「天空庭園」にて「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ」を開催します。

地上約300ｍから眼下に広がるパノラマビューと、澄み渡る空気を味わいながら、都会の真ん中で

「手ぶら」でBBQをお楽しみいただける本イベントは、例年、国内外問わず多くのお客様からご好評をいただいております。

本年は、「たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン」、「厚切りカルビ&牛ハラミの4種

盛りスタンダードBBQプラン」、「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」の3種類のプランを

ご用意しました。

初登場の「たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン」は、たっぷりの新鮮野菜を仔牛のタンや牛ミスジなどの希少な赤身肉で包んで楽しむヘルシーなプランで、女子会にもピッタリです。また厚切りカルビや牛ハラミなどをお楽しみいただけるボリューム満点の「厚切りカルビ&牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」に加え、黒毛和牛ステーキを贅沢に味わう至高の「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」も取り揃えております。3種類のプラン全てに「牛すじカレー」（食べ放題）が含まれ、圧倒的な開放感の中で心ゆくまでお肉の旨味をご堪能いただけます。

今年も、地上約300ｍの絶景と空気を感じながら、ご家族やご友人、大切な方と、開放感あふれる

「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ」をぜひお楽しみください。

開催期間やメニューなどの詳細につきましては、別紙をご参照ください。

【たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン】【厚切りカルビ&牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン】【黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン】

別紙はこちら：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-100-66d2b71493ac39ee04b531b43dddb9fd.pdf