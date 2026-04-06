株式会社Kiviaq 日本在住・訪日外国人向けオンライン調剤＋配送サービスを開始

株式会社Kiviaq

「すべての医療体験を圧倒的に」をビジョンに掲げる株式会社Kiviaq（以下、キビヤック）は、2026年4月より訪日外国人（インバウンド）および日本在住の外国人を対象とした、多言語対応オンライン調剤・配送サービスを開始しました。処方せん受付からオンライン服薬指導・配送まで、すべてをスマートフォンで完結。外国というユーザーの特殊環境下において安心して処方薬の受け取れるサービスを構築しました。

サービス開始の背景 - 外国人にとって日本の薬局は「見えない壁」だった

年間数千万人が訪れる日本において、訪日・在住外国人が処方薬を受け取るには「言語の壁」「移動の負担」「長い待ち時間」という三重の困難がありました。日本語対応が前提の薬局窓口では、薬の説明を十分に理解できないまま持ち帰るケースも少なくありません。キビヤックは「薬局に行かなくていい薬局」を理念に、2025年11月より国内向けLINEサービスを開始。このたび、そのインフラをインバウンド・在住外国人にも開放し、国籍や言語を問わず誰もが安心して薬を受け取れる体験を提供します。

サービス概要 - スマートフォンで完結する、新しい薬局体験

１. 多言語でのオンライン服薬指導

英語をはじめとする複数言語（＊）で、調剤業務を対応。副作用・用法・飲み合わせなどのお薬に関わる説明を受けられるだけではなく、懸念なども薬剤師に相談可能。日本語が話せなくても、安心して薬を受け取れます。

＊英語以外の言語は随時追加予定

２.様々なコミュニケーションツールに対応

LINEなどのチャットサービスだけではなく、WhatsApp、Eメールなど、様々なコミュニケーションツールに対応。

３. 調剤後最短30分でお薬をお届け

東京都内一部（＊）では、調剤後最短30分で滞在中のホテル・自宅・職場などご希望の場所へ配送。年中無休・平日21時、土日祝18時まで営業しており、旅行日程や生活スタイルに合わせて柔軟に利用できます。

＊調剤後最短30分でお届けエリア：港区、千代田区、中央区

当日お届けエリア：台東区、豊島区、文京区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、品川区、大田区

翌日以降お届けエリア：全国に向けて発送

キビヤック（株式会社Kiviaq）／キビヤックファーマシーについて

Kiviaqは「すべての医療体験を圧倒的に」をビジョンに掲げ、サプライチェーンマネジメントとテックの力で医療アクセスを再設計し、「必要な薬が、必要な時に、手軽に届く」ことを当たり前にしていく企業です。体調が悪い日でも、忙しい日でも、移動が難しい日でも、患者さまが“薬のことで困らない世界”を実装していきます。

■会社概要

会社名：株式会社Kiviaq（キビヤック）

所在地：東京都港区芝大門1丁目4番4号 ノア芝大門101

代表者：岡田 俊（Founder／代表取締役CEO）

事業内容：医薬品SCM事業・調剤薬局事業

設立年：2025年5月2日

ホームページ：https://www.kiviaq.com/

LINE：https://lin.ee/UlSylXM

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

info@kiviaq.com