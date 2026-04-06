ライブコマース専門事務所「トキバナ」運営のCellest、ライブコマーサー向けオンライン会社説明会を4月14日に初開催

株式会社Cellest

ライブコマース専門事務所「トキバナ」を運営する株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下 当社）は、ライブコマーサー（配信者）の採用強化に伴い、2026年4月14日（火）にオンライン会社説明会を初開催いたします。

本説明会には、人事職からライブコマーサーへキャリアチェンジした、ライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」に所属するMisaki（相良実咲）が登壇し、ライブコマーサーという職種の裏側や、2026年2月に移転完了したライブコマーススタジオ併設の新オフィスを紹介します。

またMisakiは2026年4月6日（月）から4月13日（月）にかけて、キャリアSNS「YOUTRUST」が展開するプロモーション企画「#ユートラストはじめました」における表参道駅構内のOOH広告にも登場します。

■オンライン会社説明会概要

▼ 当日のプログラム

▼ Misakiプロフィール

- イベント名：ライブコマーサー≪Misaki≫によるCellestオンラインオフィスツアー- 日時：2026年4月14日（火）19:00～20:00予定（延長の可能性あり）- 参加方法：TikTokライブ配信（トキバナ公式アカウント） https://www.tiktok.com/@tokibana_official- 参加費：無料- おすすめの方：キャリアチェンジを検討している方 / SNSやライブ配信を仕事にしたい方 / 成果が売上として可視化される仕事に興味がある方- 19:00 ライブコマーサー／Cellestの説明- 19:30 質疑応答- 19:40 オフィスツアー- 20:00 終了予定（延長の可能性あり）

新卒で航空業界に入社後、人材業界へ転身。

東京拠点の採用チーム立ち上げや、全国新卒採用責任者として年間330名の採用を達成。

その後、採用広報部門の創設や社長室での新規プロジェクト推進など、組織づくりと事業成長を担う。

株式会社Cellestに人事として参画後、ライブコマーサー（配信者）へキャリアチェンジ。

現在は、日本最大級のライブコマース事務所「トキバナ／ぞうねこちゃんねる」にて活動中。

【Misaki SNSアカウント】

■プロモーション企画「#ユートラストはじめました」における表参道駅構内のOOH広告

- Instagram（@misaki_zouneko）：https://www.instagram.com/misaki_zouneko/

Misakiが出演する「#ユートラストはじめました」は、多様なキャリアの選択肢や新たな挑戦のきっかけを発信するYOUTRUSTのプロジェクトです。本企画の一環で、2026年4月6日（月）から4月12日（日）にかけて表参道駅構内に掲示されるOOH広告に、Misakiが登場しています。

▼「#ユートラストはじめました」特設LPサイト

https://youtrust.jp/lp/sns/100people

▼当社企画の紹介URL

https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_cellest_online

▼「#ユートラストはじめました」OOH広告概要

- 掲載期間： 2026年4月6日（月）～4月12日（日）- 掲載場所： 東京メトロ表参道駅構内

※注意事項：本件について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■「ライブコマーサー」とは？

ライブコマースは、リアルタイムで視聴者とコミュニケーションをとりながら商品を紹介し、販売する新しい購買体験です。2025年は「ライブコマース元年」とも呼ばれ、大手企業の参入や「TikTok Shop」の登場により、「ライブ配信を楽しみながら商品を買う」体験が急速に広がりました。こうした市場の拡大とともに、配信を通じて商品を販売する「ライブコマーサー（配信者）」という仕事も注目されています。

タレント・インフルエンサーとしての活動経験がなくても、コミュニケーション力・商品知識・カリスマ性といった要素によって成果を創出できる点がライブコマーサーの特徴です。

■「トキバナ」のライブコマーサー育成の取り組み

「トキバナ」では、ライブコマーサーに必要なコミュニケーション力・商品知識・カリスマ性といった要素を体系化した教育を行っております。

デビュー前には約3か月の研修期間を設け、商品理解やコメント対応、配信の進行などライブコマースの基礎を学びながら、実際の配信現場にもスタッフとして参加し経験を積みます。デビュー後は、商品選定や配信構成、カスタマー対応などを運営チームが担い、配信結果のレポートやデータ分析をもとに改善を重ねながら活動を行います。

ライブコマーサーは配信に専念できる環境のもと、デビューから1年以内に個人月間GMV3,000万円の達成を一つの目標として活動しており、航空業界出身者（CA）・デザイナー・人事・主婦など異なるキャリアの人材が未経験からライブコマーサーとして活躍する実績を残しています。

■採用情報

現在、当社では事業拡大に伴い、ライブコマーサーを中心に複数職種で通年採用を行っています。

ライブコマースは配信者に限らず、配信の企画立案から当日の配信サポート、物流対応、マーケティング施策まで、多様な役割が連携することで成り立つ事業です。当社では、各部署が専門性を発揮しながら連携し、ライブコマース事業の成長を支えています。

スタートアップならではのスピード感と裁量の大きさを活かしながら、ライブコマースの未来を共につくる仲間を募集していますので、ご興味をお持ちの方はぜひ以下の採用情報をご覧ください。

■ライブコマース専門事務所「トキバナ」とは

- 採用情報：https://cellest.co.jp/career/

「トキバナ」はライブコマーサーをプロデュース・マネジメントするライブコマース専門事務所です。

ライブコマーサーをエンターテイナーとして育成し、その才能を最大限に引き出すことで、ライブコマースというステージで活躍できる存在へと導くことを目指しています。



【トキバナSNSアカウント】

■「ぞうねこちゃんねる」とは

- TikTok（@tokibana_official） https://www.tiktok.com/@tokibana_official- TikTok Shop https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）- Instagram（@tokibana_official） https://www.instagram.com/tokibana_official/

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は97万人を超え、一回の配信で1億円以上を販売、月間売上は2億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

【「ぞうねこちゃんねる」SNSアカウント】

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___- Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab