「アサヒGINON」オリジナル阪神タイガース応援ドリンク「トラピカルサワー」阪神甲子園球場で4月7日販売開始

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、阪神タイガースを応援するオリジナルサワー「トラピカルサワー」を阪神甲子園球場で4月7日から展開します。

「トラピカルサワー」は『アサヒGINONレモン 40度 ペットボトル1800ml』を炭酸飲料「オレンジスカッシュ」で割り、シークワーサーシロップを加えたオリジナルサワーです。無糖でレモン果実の風味が際立つ「アサヒGINONレモン」を使用することで、オレンジ由来の甘みを引き締め、爽快で飲みやすい味わいに仕上げています。

商品名は阪神タイガースの象徴である“トラ”に、オレンジをはじめとした南国果実を想起させる“トロピカル”のイメージを重ねるとともに、“トラが光る(活躍する)”という意味を込めて「トラピカルサワー」としました。販売するカップのアイコンには、阪神タイガースと「アサヒGINON」のロゴをあしらい、「トラピカルサワー」の頭文字にバットをイメージしたデザインを採用しています。ヤシの木やトラ柄をモチーフに黄金色に輝くビジュアルとすることで、阪神甲子園球場の熱気と南国の解放感を表現しました。

阪神甲子園球場の「日本一の串かつ 横綱」内野店と外野店、外野レフト1階16号門通路ワゴンの計3カ所で、1杯850円(税込)で販売されます。※

現在、阪神甲子園球場では「アサヒGINONレモン」を提供しており、「ジンのすっきりとした味わいと爽快な飲み口で飲みやすい」と好評です。こうした反響を受け、球場ならではの新たな楽しみ方を提案するため「GINON」をベースとしたオリジナルサワーを開発しました。

今後は、近畿圏内の飲食店に向けても「トラピカルサワー」を展開していく予定です。阪神タイガースのオフィシャルスポンサーであるアサヒビールは、当社商品の強みを生かして新たな楽しみ方を提案することで、阪神タイガースと応援するファンの方々の盛り上がりを後押ししていきます。

※：一部の催事では販売しない場合あり