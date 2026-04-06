5月の箱根の風物詩、フェア期間の庭園見学料を今年も無料に　　　“小田急 山のホテル”で 「つつじ・しゃくなげフェア2026」開催

株式会社 小田急リゾーツ

箱根・芦ノ湖畔に佇む“小田急 山のホテル”(https://www.hakone-hoteldeyama.jp/)では、5月になると一年で最も華やかな季節を迎えます。富士山と芦ノ湖を望む広大な庭園では、84種類約3,000株のツツジと、42種類約300株のシャクナゲが次々に見頃となり、色とりどりの花景色が広がります。これらのツツジ・シャクナゲは、「日本植物園協会ナショナルコレクション(http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/nc/)」において「後世に残すべき植物遺産」として認定されています。

そして、4月下旬からは「つつじ・しゃくなげフェア2026(https://www.hakone-hoteldeyama.jp/tsutsuji_shakunage/)」を開催します。この地は、かつて三菱財閥４代目総帥である岩崎小彌太男爵の別邸があった場所で、岩崎男爵の『より多くのお客様に庭園を楽しんでいただく』という精神のもと、昨年に続いて今年もフェア期間中は庭園見学料を無料で開放し、どなたでも庭園をご覧いただけます。

さらにホテルでは、艶やかな庭園をイメージしたスイーツの提供をはじめ、多彩なイベントの開催も予定しており、美しい花の景色とともに特別なひとときをお楽しみいただけます。

◆◆◆ 「つつじ・しゃくなげフェア2026」概要 ◆◆◆

＜開催期間＞ 4月下旬～5月中旬（ツツジの開花状況により、開催期間が変更となる場合があります）

＜見学時間＞ 9:00～16:00（一般開放最終入場）

＜見学料＞ 無料（ツツジ・シャクナゲ開花中も無料）

＜URL＞ https://www.hakone-hoteldeyama.jp/tsutsuji_shakunage/（※順次公開）

＜駐車場＞ 大型バス 1台 5,000円／一般車 無料

※元箱根港からは、ホテル無料送迎バス有。

※愛犬同伴可（小型犬のみ）。ホテル本館ラウンジテラス及び“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ” 2階のみ愛犬同伴での飲食可。

●見頃予想 ツツジ：4月下旬～5月中旬 シャクナゲ：5月上旬～下旬

●種類・株数 ツツジ：84種類・約3,000株 シャクナゲ：42種類・約300株

希少なツツジ・シャクナゲを未来へつなぐ庭園プロジェクト、第2フェーズへ

新潟で育てられている苗木ホテル庭園にある圃場

2014年、箱根での記録的な大雪により、ホテル庭園は一面が雪に覆われ、多くのツツジの枝が折れるなどの被害を受けました。この出来事をきっかけに翌年スタートしたのが、ツツジ・シャクナゲの維持・再生を目指す取り組みである「男爵の100年ツツジ 100年先への挑戦」と命名したプロジェクトです。

この活動では、男爵別邸時代から庭園とともに受け継がれてきたツツジ・シャクナゲのDNAを残すためにそれぞれの穂木を活用し、ツツジは挿し木、シャクナゲは接ぎ木によって、新潟の花卉農家で育成。育った苗木はホテルへ戻され、圃場（ほじょう：植物を育てるための場所）で管理された後、再び庭園へと数株植え替えられました。さらに、ツツジ・シャクナゲの研究者である倉重祐二氏による品種調査も実施。庭園のツツジとシャクナゲの樹木をデータベース化して管理し、貴重な品種を次世代へつなげる取り組みも進めています。

こうした活動により、庭園には非常に貴重な品種が存在することが明らかになり、「生きた文化財」として高く評価され、2022年に「庭園のツツジ(http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/nc/dl_files/nc_press_release_220401.pdf)」が、2023年には「庭園のシャクナゲ(http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/nc/dl_files/nc_press_release_230401.pdf)」が「日本植物園協会ナショナルコレクション」に認定されました。

そして2025年からは、庭園プロジェクトの第２フェーズとして他園との連携の準備を開始しています。ホテルが守り育ててきた希少なツツジ・シャクナゲを絶滅の危機から守るため、プロジェクトに賛同する他の庭園や施設に苗木を預け、それぞれの環境で育ててもらう取り組みを進めていきます。あわせて、ホテルのツツジ・シャクナゲと同様に江戸時代に作出され全国へ広まった古品種の穂木を収集し、庭園に迎え入れて育てていくことも計画しています。失われつつある品種を未来へつなぐ、新たな挑戦でもあります。

今後は、苗木の育成に適した環境や方法を探りながら絶滅のおそれのある品種を守る体制づくりを進めるとともに、近い将来にはホテルの敷地内で、ツツジやシャクナゲの苗木を育てられる設備の整備も目指します。

さらに庭園のリニューアルも視野に入れ、100年先を見据えながら、より多くのお客様にツツジ・シャクナゲの魅力を楽しんでいただける庭園づくりを続けていきます。

ホテル庭園で見られる貴重なツツジ・シャクナゲ4選

■ツツジ貴重品種（例）

（左）「手牡丹（てぼたん）」 江戸時代の園芸書にも登場するツツジの古品種。紅紫色の八重咲きで、雄しべが花弁に変異した珍しい花姿が特徴。露地植えで残る株は少ない貴重品種で、ホテル庭園で1株のみ見ることができる。

（右）「鳳凰殿（ほうおうでん）」 明治末期から大正初期に作出された品種。紅ピンクの花に白い縁取りと濃紅紫色の斑点が入り、がくが花弁に変異した「二重咲き」が特徴。現在は園芸的生産がほとんどない希少品種。

■シャクナゲ貴重品種（例）

（左）「ステラ・ウォータラー」 1865年以前にイギリスで作出された西洋シャクナゲの一品種。やや紫がかったピンクの花に濃い斑点が入る中輪の花が特徴。現在は栽培例が少なく、ほとんど生産されていない貴重品種。

（右）「ヤクシマシャクナゲ」 日本原産の野生種。屋久島（鹿児島県）の固有種で、蕾は濃いピンクだが、開花すると白色になる。

＜注目コンテンツ＞庭園の魅力をより深く楽しめる！フェア限定で多彩な催しを開催

“小田急 山のホテル”では「つつじ・しゃくなげフェア2026」開催中、庭園の魅力をより深く知り楽しんでいただける多彩なイベントを展開します。

１．【NEW！】グリーンアドバイザーによるツツジ庭園ツアー

庭園ツアー（イメージ）

ホテルの庭園を管理するグリーンアドバイザーによる「庭園ツアー」を開催。ツツジ開花シーズンは初めての開催となり、今しか見られない貴重品種や見頃のツツジを庭園の専門家が詳しく解説します。

＜タイトル＞ 山のホテル庭園見学ツアー

＜開催日時＞ 2026年5月4日（月・祝）・

6日（水・祝）・9日(土)

各日 9:00～、15:00～

※9日は9:00の回のみ

＜所要時間＞ 約30分間

＜参加費＞ 無料（各回定員15名様）

＜申込方法＞ 電話予約 小田急 山のホテル

TEL：0460-83-6321

（9:30～19:30）

２．倉重祐二氏によるツツジ講演会＆庭園ツアー

倉重祐二氏

「山のホテル庭園のツツジ」の調査を行ったツツジ・シャクナゲ研究者の倉重祐二氏による講演会を開催します。「ナショナルコレクション」に認定された、樹齢100年以上の貴重なツツジコレクションの歴史や品種など、奥深い魅力を語っていただきます。また今年は講演会の日限定で、倉重氏による庭園ツアーを開催します。

講演会（過去開催の様子）

＜タイトル＞ 小田急山のホテル 庭園のツツジ・

シャクナゲ―園芸文化遺産を

守り、未来へつなぐ―

＜講師＞ 倉重祐二氏

（公益社団法人2027年

国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPOラボ

植物ディレクター、

新潟県立植物園 顧問）

＜開催日時＞ 講演会

2026年5月9日（土）11:00～

庭園ツアー

2026年5月9日（土）15:30～

＜開催場所＞ 小田急 山のホテル

宴会場「金時」

＜参加費＞ 無料

＜定員＞ 講演会 40名様

庭園ツアー 20名様

＜申込方法＞ 電話予約 小田急 山のホテル

TEL：0460-83-6321

（9:30～19:30）

３．川瀬巴水 対話型鑑賞会

岩崎男爵別邸時代の庭園を描いた川瀬巴水の版画を眺めながら、感じたことを語り合う対話型鑑賞会です。対話を通して作品の新たな魅力に出会うイベントで、正解はなく、美術知識がなくても気軽に楽しめます。

＜タイトル＞ 川瀬巴水 対話型鑑賞会

＜開催日時＞ 2026年5月7日（木）

10:30～11:30、16:00～17:00

＜開催場所＞ 小田急 山のホテル

宴会場「金時」

＜参加費＞ 無料

＜定員＞ 各回８名（予約制）

＜予約方法＞ 予約開始 4月1日（水）10:00～

電話予約 小田急 山のホテル

TEL：0460-83-6321

（9:30～19:30）

※本イベントでは小田急グループ社員が進行役となり開催します。学芸員による教育講座ではございません

４．ツツジ苗木販売

苗木販売を行う特設テント

庭園内の特設テントでは、フェア期間中に苗木の販売を実施します。色鮮やかなツツジを鑑賞した後は、旅の思い出やご自宅用のお土産として、お気に入りの一鉢をお買い求めいただけます。

５．チャペルコンサート

山のホテル庭園内のチャペル

庭園の一角に佇む瀟酒なチャペルでサックスやヴァイオリンによる演奏会を開催。湖畔からのさわやかな風と庭園いっぱいの艶やかなツツジに囲まれてコンサートを楽しめます。

＜タイトル＞ チャペルコンサート

＜開催場所＞ 庭園内のチャペル

＜開催日時１.＞ 2026年5月3日（日）

12:00～、14:00～ ＊各30分

＜出演者１.＞ ミコアポコ（サックス＆

音楽パフォーマンス）

＜開催日時２.＞ 2026年5月10日（日）

12:00～、14:00～ ＊各30分

＜出演者２.＞ 松浦 瑠奈（ヴァイオリン）

中村華枝（シンセサイザー）

寺門恵子（ピアノ）

＜料金＞ 無料

＜新作スイーツ＞ツツジ庭園とともに楽しめるスイーツやテイクアウトメニューも充実

【NEW！】ツツジ庭園をイメージしたスイーツ「ジャルダン」（提供場所：ラウンジ）

ツツジ庭園をイメージした「ジャルダン」

庭園に面したホテル本館１階ラウンジでは、ホテルの庭園をイメージしたティラミス「ジャルダン」を提供します。コクのあるマスカルポーネに、甘酸っぱいベリーと抹茶クランチがアクセント。パイや苺のマカロン、ツツジを模したチュイルで華やかに仕上げました。ツツジが咲き誇る庭園を眺めながら、目と舌で楽しめる一品です。

＜商品名＞ ジャルダン

＜提供場所＞ ホテル本館１階ラウンジ

＜提供時間＞ 10:00～17:00(L.O.)

＜料金＞ 単品 1,000円

ドリンクセット1,950円

※上記は、消費税・サービス料を

含んだ金額です。

【NEW！】庭園散策にワンハンドスイーツやドリンクをテイクアウト

（提供場所：フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ）

ワンハンドスイーツとドリンク

4月16日(木)にホテル併設の“サロン・ド・テ ロザージュ”が新しい花の体験をお届けするフラワーカフェとしてリニューアルオープンいたします。

目玉となるのは、フランスの伝統菓子ミルフィーユを現代風にアレンジした、片手で楽しめる新感覚のデザートです。店内で焼き上げるサクサクのパイ生地と、シャキシャキとした食感を活かしたリンゴのコンポートが織りなす、芳醇な香りと味わいをお楽しみいただけます。

HAKONE ミルサンド

また、お花で可愛らしくデコレーションしたオリジナルドリンクも登場。コーヒー、フルーツ、抹茶といったベースドリンクにミルクを加え、仕上げに濃厚なクリームを絞りエディブルフラワーを華やかに飾った一杯は、ミルフィーユと一緒にテイクアウトして庭園散策のお供に楽しむのもおすすめです。

濃厚クリームの上に可愛らしいお花を飾った オリジナルドリンク

＜商品名＞ ワンハンドスイーツ

「HAKONE ミルサンド」

＜料金＞ 1,450円

＜商品名＞ ドリンク

「ローズ・スリジェ（いちご）」

「ヴェール・ロザージュ（抹茶）」

「ブラン・テュリップ

（カフェモカ風）」

＜料金＞ 各860円

＜提供時間＞ 10:00～16:00(L.O.)

※上記は、消費税を含んだ金額です。

ご紹介いただく際の一般の方からのお問い合わせ先

小田急 山のホテル

tel：0460-83-6321（受付時間9:30～19:30）

HP：https://www.hakone-hoteldeyama.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/odakyuhotel.yama/