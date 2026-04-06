【Bunkamura Gallery 8/】「Deathフェス2026」連携企画 祈りの輪郭 4月11日(土)より開催！

株式会社東急文化村「Deathフェス2026」連携企画祈りの輪郭

会期｜2026年4月11日(土)～26日(日)

会場｜Bunkamura Gallery 8/(渋谷ヒカリエ8階 渋谷駅直結)

営業時間｜11:00～20:00

会期中無休・入場無料

https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260411inori.html

あなたの祈りは誰に、または何に向けられているでしょうか？「Death フェス2026」連携、8名の作家が多様な祈りの対象を表現する企画展

上根拓馬「孔雀明王」 FRP樹脂、エポキシ樹脂、真鍮

この度Bunkamura Gallery 8/では「Death フェス2026」との連携企画を開催します。

死をポジティブに考察するイベント「Deathフェス」の視点に寄り添い、私達は今回、死と密接に結びつく「祈り」に着目しました。日常に様々ある祈り。その祈りの対象は国・文化、宗教によって異なり、目に見えないからこそ、その概念は多岐にわたり人の数だけ祈りの形が存在します。

本展では、そんな千姿万態ある「祈りの対象(物)」を、異なる価値観や表現の志を持つ8名の作家たちが、素材も技法も様々に表現しました。会場にはあなたの魂に響く、思いがけない存在との出会いもあるかもしれません。

皆さん自身の祈りのかたちに想い馳せながら、アーティストが紡ぎ出す祈りの輪郭をぜひご堪能ください。



〈出展作家〉

江頭 誠 ／上根拓馬／経塚真代 ／小山義人／酒井智也／菅原 優／橋本悠希／三代宏大

祈りの輪郭に迫る、イベント開催！

江頭 誠 作品小山義人「Flu」 油彩経塚真代「ひとつ/もうひとつ」 石粉粘土、木粉粘土、アクリル、岩絵具酒井智也 左「ReCollection - Aura だまま」 右「ReCollection - Aura ぼたまモ」 陶土橋本悠希「死無カード(キトラ古墳天文図)」 SIMカード菅原 優「戦乙女-valkyrja-」 キャンバス、油彩三代宏大「WAVE」 綿布、エマルション、油彩ギャラリートーク

出展作家が作品の制作背景やコンセプトについて、ツアー形式で解説します。

日時：4月11日(土)、12日(日)

場所：Bunkamura Gallery 8/

参加無料、事前申込不要

〈参加作家〉 1作家＝約15分

4月11日(土) 13:00～ 小山義人・酒井智也

4月11日(土) 15:35～ 経塚真代

4月12日(日) 13:00～ 上根拓馬・菅原 優・橋本悠希・三代宏大

ワークショップ 『つくろう！私の祈りの輪郭』

日常にある様々な祈りは、誰に、あるいは何に向けられているのでしょうか？

このワークショップでは、あなただけの「祈りの対象(物)」を粘土を使って表現します。ワークショップの前半には、出展作家のコンセプトをご紹介するギャラリーツアーを行い、制作を始めます。

この機会にぜひご自身の祈りの対象と向き合ってみてください。



日時：4月11日(土) 15:30～17:00

場所：8/CUBE3（ヒカリエ8階・Bunkamura Gallery 8/隣接会場）

定員：10名

参加費：500円（税込）

持ち物：エプロン（必要な方はお持ちください）

※年齢制限はございませんが、10歳以下のお子様は保護者の方がお付き添いください

【お申込み方法】お電話にてお申込みください。定員に達し次第、受付を終了します。詳細はホームページ(https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260411inori.html)をご覧ください。

[連携] 一般社団法人デスフェス

「Deathフェス2026」 4月11日(土)～16日(木)

https://deathfes.jp/