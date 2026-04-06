企業の取り組みをストーリーで発信する「THE COMPANY JOURNAL」が、サステナビリティや社会的価値に取り組む企業の無料紹介を開始

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サステナビリティや社会課題への取り組みをストーリーとして発信する企業紹介メディア「THE COMPANY JOURNAL」（https://the-company-journal.com/）を運営するmiraidot（https://miraidot.net/）は、このたび期間限定で無料掲載の募集を開始いたしました。

■掲載企業の募集について

THE COMPANY JOURNALでは、サステナビリティや地域貢献、社会課題の解決に取り組む企業を対象に、活動内容や想いを記事として発信しています。

掲載記事は、企業の取り組みを整理し、読み手に伝わる形に編集したコンテンツとして制作されます。自社では表現しきれない想いや背景を第三者視点で言語化することで、企業理解を深めるきっかけとなることを目指しています。

今回の募集では、以下のような企業・団体を対象としています。

- サステナビリティ・SDGsに取り組んでいる企業- 地域創生や地方活性に貢献している企業- 環境・エネルギー分野での取り組みを行っている企業- 社会課題の解決に取り組む事業者

なお、本募集は期間限定で無料掲載として実施しており、企業の取り組みやストーリーを記事としてまとめ、広く発信します。

■THE COMPANY JOURNALとは

THE COMPANY JOURNALは、企業のサステナビリティや社会的価値に焦点を当てたメディアです。

SDGsや環境配慮、地方創生、働き方改革など、社会的価値を持つ取り組みを行う企業の活動や背景にある想いを丁寧に言語化し、「ストーリー」として社会に届けることを目的としています。

単なる情報掲載ではなく、なぜその取り組みを始めたのか、どのような課題に向き合っているのか、どんな未来を目指しているのかといった文脈まで掘り下げることで、企業の価値をより深く伝えることを重視しています。

■伝わらない企業価値を、伝わる形に

THE COMPANY JOURNALへの掲載は、単なる露出にとどまらず、企業にとって活用可能なコンテンツとして機能します。

記事として整理された内容は、自社サイトへの掲載や採用ページでの活用、営業資料への転用、SNSでの発信など、さまざまな場面で活用することが可能です。

また、第三者視点で構成された記事は、自社発信とは異なる信頼性や客観性を持ち、企業の取り組みや姿勢をより自然な形で伝えることにつながります。

こうした積み重ねが、企業の認知や信頼の向上に寄与します。

■掲載内容

- 企業概要- 取り組み内容（SDGs・環境・地域など）- 今後の展望・想い

■掲載までの流れ

- メールまたはフォームよりお問い合わせ- 内容確認・簡単なヒアリング- 記事作成・掲載

■今後の展望

THE COMPANY JOURNALでは今後、掲載企業の拡充を進めるとともに、特集記事の企画や自治体・団体との連携などを通じて、企業の価値がより多くの人に伝わる仕組みづくりを進めていきます。

また、moraidotでは、企業の発信課題に対してより踏み込んだ支援を行うため、ストーリー記事制作や広報支援といったサービスの展開も予定しています。単なる掲載にとどまらず、企業の価値を継続的に発信していくパートナーとしての役割を担っていきます。