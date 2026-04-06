「戦国歴史検定 ～秀吉編～」開催決定！～秀吉の生き様を学べ！令和の成り上がり武将は君だ！～

日販セグモ株式会社

戦国歴史検定～秀吉編～ロゴ

豊臣秀吉。

「戦国武将一の成り上がり」「人たらし」「猿」など、彼を表すワードは、他の戦国武将とは大きく異なります。「調略」「水攻め」「兵糧攻め」など、秀吉の戦い方もまた他の武将とは一線を画します。「戦わずして勝つ」の秀吉の思想は、現代のビジネスマンにも学ぶべきところはあるのではないでしょうか。

片田舎の百姓の子が、最終的には天下統一を成し遂げます。この壮大な秀吉の人生のドラマを、検定を通じて学び直してみませんか？

歴史ファンはもちろん、秀吉の戦い方を学びたいビジネスマン、教育関係者や秀吉関連の観光に従事する方々、はたまたTVドラマを観て秀吉にハマった俄かファンにも受験していただきたい「戦国歴史検定 ～秀吉編～」。2026年・秋、開催いたします！

この検定に合格して、あなたにとっての“天下統一”を成し遂げろ！！

※日程の詳細は決定次第、公式サイトにて発表いたします。

なお、夏には合格対策講座を開講予定！黒田基樹先生にご登壇いただきます。

乞うご期待！！

＜概要＞

検定名

第1回戦国歴史検定 ～秀吉編～

主催

戦国歴史検定～秀吉編～実行委員会（日販セグモ株式会社）

監修

黒田基樹（駿河台大学 教授）

開催日

2026年・秋開催予定

試験方式

オンライン受験（実会場での開催も検討中）

※ご自宅等でカメラ付きパソコン・スマートフォン・タブレットから受験していただけます

問題形式

四者択一方式

実施級

１.立身出世級 ２.大返し級

申込受付開始

2026年初夏頃を予定

公式サイトからお申し込みいただきます

公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/

公式テキストブック

2026年6月発売予定（ぴあ刊、監修：黒田基樹）

主催

戦国歴史検定 ～秀吉編～ 実行委員会（日販セグモ株式会社）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

戦国歴史検定運営事務局

Mail：information@kentei-uketsuke.com