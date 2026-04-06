セキュリティ・キャンプ2026 全国大会／ネクスト／ジュニア 開催【参加費無料】

一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

次代を担う日本発で世界に通用する若年層の情報セキュリティ人材を発掘・育成することを目指す一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会は、「セキュリティ・キャンプ2026 全国大会／ネクスト／ジュニア」を、2026年8月10日（月）～8月15日（土）までの5泊6日、東京近郊（予定）にて開催することを決定しました。これに伴い、2026年5月11日（月）まで参加者のエントリー受付を実施します。

本イベントは、次代を担う情報セキュリティ人材を育成するため、最先端の技術と倫理観を学びながら、実践的なセキュリティスキルを磨くことができる貴重な機会です。情報セキュリティに興味を持つ若者たちの応募をお待ちしております。参加費は無料で、全国からの応募を受け付けています。

【カテゴリ概要・応募詳細】

本イベントは、年齢やスキルに応じて「全国大会」「ネクスト」「ジュニア」の3つのカテゴリで開催します。また、それぞれ対象となる年齢やスキルに応じて応募資格が設定されています。参加を希望される方は、必ず該当するカテゴリの応募資格の詳細をご確認ください。

全国大会

対象：2026年4月1日時点で13歳以上、2027年4月1日時点で22歳以下の日本国内の学校に在籍する学生・生徒

内容：高度かつ専門的な講義内容を理解して、質疑応答やグループディスカッション等が可能な日本語能力を有すること。2004年から延べ1,200名以上の人材を輩出し、業界内外から高い評価を受けています。

詳細：https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/zenkoku.html(https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/zenkoku.html)

ネクスト

対象：2026年4月1日時点で13歳以上、2027年4月1日時点で25歳以下の日本国内の学校に在籍する学生・生徒（全国大会修了レベル以上）

内容：全国大会修了生やそれに匹敵するスキルを持つ方を対象とした特別プログラムです。全国大会と併催され、次世代のフルスタック・エンジニアを目指す高度な技術教育を行います。

詳細：https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/next.html(https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/next.html)

ジュニア

対象：2027年4月1日時点で15歳以下の日本国内在住かつ、文部科学省所管の初等中等教育機関（中学校、小学校）の生徒・児童（全国大会との併願不可）

内容：小中学生向けに、少人数で行う基礎技術講義と実践を組み合わせたプログラムです。2023年度に新設され、全国大会・ネクストと同時開催されます。ネットワークやセキュリティの基礎を、手を動かしながら学ぶことができます。

詳細：https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/junior.html(https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/junior.html)

【開催概要】

セキュリティ・キャンプ2026見学会 受付開始

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96005/table/80_1_4e0800a325c61c8de618e2c718f1d62a.jpg?v=202604070851 ]

2026年8月11日（火）～13日（木）の3日間、セキュリティ・キャンプ2026全国大会の様子を見学できます。

お申込み・詳細ページ：https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/tour2026.html

【一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 概要】

本会は、次代を担う日本発で世界に通用する若年層の情報セキュリティ人材を発掘・育成するため、産業界、教育界を結集した講師による「セキュリティ・キャンプ」を実施し、それを全国的に普及、拡大していくことを目的としています。2004年にスタートしたセキュリティ・キャンプ全国大会は、これまでに延べ1,200名以上の修了生を輩出し、日本国内のセキュリティ業界やIT分野の最前線で活躍する若手人材の育成に貢献してきました。

基本情報- 名称：一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会- 所在地：東京都千代田区平河町二丁目16-1 平河町森タワー（株式会社ラック内）- 代表理事：長谷川 陽介- 設立：2004年4月- URL：https://www.security-camp.or.jp/- 活動内容：国内の学生に対して産業界の第一線で活躍する技術者から情報セキュリティに関する高度な技術教育を実施し、次世代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成する活動公式SNS- X：https://x.com/security_camp- Facebook：https://www.facebook.com/seccampjapan- YouTube：https://www.youtube.com/user/securitycampjapan/featured