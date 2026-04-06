🐾ペット専門の12薬局、EPARKペットライフと業務提携、予約サービス利用の動物病院に調剤サービスを提供、動物病院の業務効率化を後押し🐾

株式会社１２薬局

🐾動物病院に特化した調剤サービスの株式会社12薬局（本社：東京都世田谷区、代表取締役：石原玄基、以下「12薬局」）と、ペットの検索・予約ポータルサイト「EPARKペットライフ」を運営する株式会社 EPARKペットライフ（本社：東京都港区、代表取締役社長：園博之、以下「EPARKペットライフ」）は、動物医療分野における業務提携契約を締結し、予約サービスを利用している動物病院に12薬局の調剤サービスを提供開始いたします。

■12薬局について

🐾 自社開発のオンライン処方箋システムを通じて、動物病院から処方箋を受け取り、専門薬剤師が調剤した医薬品を飼い主様のご自宅にお届けしています。

■提携のポイント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nrnP1_w7-wI ]動物病院様のメリット

🐾EPARKペットライフの予約システムを利用することで、診療予約や待ち時間管理が簡単になり、患者様の満足度向上にもつながります。

🐾調剤業務を12薬局にお任せいただくことで、薬の分割や粉砕といった作業の負担を削減し、薬剤在庫や廃棄のリスクも低減できます。

🐾ペット専門の薬剤師が調剤を担当するため、院内スタッフは診療・ケアに集中できます。

ペットオーナー様のメリット

🐾EPARKペットライフで近くの動物病院を簡単便利に検索・予約できます。

🐾診察後は院内で薬を受け取る必要がなく、すぐに帰宅できるので待ち時間がありません。

🐾ペット専門の薬剤師による調剤で、安心してペットに投薬できます。

■今後の展望

🐾今回の提携により、動物病院の業務効率化とペットオーナーの利便性向上をさらに推進します。EPARKペットライフが持つ広域の予約ネットワークと、12薬局によるオンライン調剤・配送スキームを組み合わせることで、来院から投薬までを一貫してサポートするサービスを実現していきます。

■会社情報

・会社名：株式会社12薬局

・所在地：東京都世田谷区南烏山6-33-36（関東本局）、大阪府大阪市北区菅原町2-14（関西支局）、埼玉県川口市源左衛門新田6-4（どうぶつの総合病院前店）

・TEL：03-5314-1720（代表）

・事業内容：動物用調剤薬局の運営、動物医療関連サービスの提供

・URL：https://12pharmacy.co.jp/