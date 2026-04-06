ライアットゲームズ、ベトナム・ホーチミン市で行われるVCT Pacific Stage 1 Finalsのチケット情報を解禁！チケットは4月10日より販売

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、日本時間5月15日（金）～ 5月17日（日）にベトナム・ホーチミンで開催される「VCT Pacific Stage1 Finals」のチケット情報をお知らせします。

VCT Pacific Stage 1 Finalsが開催されるベトナムのホーチミン市のThiskyhall Sala Convention Centerでのイベント内容の詳細につきましては、開催日が近づきましたら改めてお知らせします。本大会では上位3チームがMasters Londonへの出場資格を得ることになります。



■チケット販売

観戦チケットは4月10日 午後2時（日本時間） からTicketbox(https://ticketbox.vn/vct-pacific-stage-1-final-hcm-25846)で購入可能になります。

チケットはTicketboxを通じてのみ販売され、会場での当日販売は行われません。

チケットはTier-B、Tier-A、Tier-S、そして3-Day Pass（Tier Sのみ）の4種類があり、それぞれに限定グッズと特典が付きます。チケットは1日単位で販売され、購入した日に予定されているすべての対戦を観戦できます。

限定グッズや特典、チケットの価格等に関する情報はTicketbox(https://ticketbox.vn/vct-pacific-stage-1-final-hcm-25846)でご確認ください。

Thiskyhall Sala Convention Centerで来月、ファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！

- 所在地：Cổng D6, 10 Đường Mai Chi Thọ, Khu đô thị Sala, An Khanh, Thanh phố Hồ Chi Minh, 71110, Việt Nam

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/

◆VALORANTについて

VALORANT（ヴァロラント）は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

関連リンク：

VALORANT公式サイト： https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@playvalorantjp