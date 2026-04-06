リアルタイム多言語通訳の新サービス「Buddycomかんたん通訳」、NPO法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ主催「YUNUS GLOBAL FORUM 2026 TOKYO」にて実証実験

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイエンスアーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡竜太朗）は、20206年3月26日に国連大学にて行われた特定非営利活動法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ主催、祝バングラデシュ人民共和国独立55周年「YUNUS GLOBAL FORUM 2026 TOKYO」にて、新サービス「Buddycom（バディコム）かんたん通訳」の実証実験を行ったことをお知らせします。

現在開発中の「Buddycomかんたん通訳」サービスは、リアルタイムに多言語に通訳し、お客様のスマートフォンに直接配信できる、通訳＆配信サービスです。国際会議や観光ツアー、施設アナウンス等による利用を想定し、低コストでかんたんに導入できる多言語対応サービスとして開発しております。

今回は、2006年ノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士の特別講演にあたり、海外の大使や日本の学生など、300名弱の聴衆者に向けて、実証の機会をいただきました。

サイエンスアーツは、フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となることをミッションとしています。フロントラインワーカーのみならず、すべての人をつなぎ笑顔あふれる社会づくりを目指します。

■イベント概要

イベント名：祝バングラデシュ人民共和国独立55周年「YUNUS GLOBAL FORUM2026 TOKYO」

開催日：2026年3月26日(木)

開催場所：国連大学 ウ・タント国際会議場

■ムハマド・ユヌス博士 コメント

久々の来日講演であり、バングラデシュ55回目の独立記念日での開催という特別なイベントでした。『3つのゼロの世界』を基に、貧困・失業・CO2排出をゼロにする「3ZERO（スリーゼロ）」社会の実現に向けた、私の声を、世界中の方に届けて広めていくために、今後もこのようなサービスを活用できると良いと思います。

■Buddycomかんたん通訳とは

QRコードを読み込み、ブラウザを開くことで、利用者のスマホに利用者の言語で「テキスト」「画像」「動画」を伝達するサービスです。今夏、サービスリリースを予定しております。

＜機能詳細＞１．アナウンスモード

日本語で話した内容を、受信者は選択した言語でテキスト確認できます。

受信者の言語設定に応じて、話した内容が自動で通訳・表示されるため、一度で多言語の配信が可能です。

対応言語：85言語

２．会話モード

QRコードを読み取るだけで、各自の端末であらゆる言語で双方向にコミュニケーション可能。

質疑応答対応も簡単にできます。

履歴が残るので、情報の再確認も可能です。

3．画像・定型文配信

説明に合わせた画像の送付も可能。

言葉では伝えにくい情報の連携や目印の一斉共有にもピッタリです。

また繰り返し伝えたい内容は定型文として登録できます。

■Buddycomとは ( https://buddycom.net/ )

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

利用実績は、航空、鉄道、建設、福祉施設、流通など様々な業種にわたり、コミュニケーション手段としての活用がされています。