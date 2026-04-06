あなたの声が商品になる！？ERWAYカスタムパーツプレゼントキャンペーン実施中！

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）はERWAYをご利用の方限定で「ERWAYカスタムパーツプレゼントキャンペーン」を実施。

私たちは「こういうパーツがあったら便利」「こういったカスタムがしてみたい」といったご意見を元に、ERWAY向けカスタムパーツの展開を検討しています。

本キャンペーンを通じて、是非あなたのアイデアや欲しいパーツなど様々お声をお聞かせください。

■キャンペーン参加要項

キャンペーン期間：2026年4月9日 (木) 23:59まで

キャンペーン対象者：ERWAYを現役でもっている方

参加条件：アンケートへの回答、カスタム後のお写真の提供(弊社SNSに投稿します)

アンケートURL → https://forms.gle/eaK8SNWs24eP4YFa8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEByirklXf-ZnsSTtyPLvPvYqeiDGOX7SPgp6D6hn0ixqH_g/viewform)

プレゼント内容：お好きなカスタムパーツ3点(5,000円相当)をプレゼント

プレゼント対象：10名様(10名を超えた場合は抽選)

アンケートにご協力いただいた10名様には、以下の6種類のパーツからそれぞれ3種類とお好みのカラーをお選びいただけます。

【選び方の注意点】

※パーツは必ず3種類お選びください。

※同じパーツの別の色で2つは選べません。

※4つ以上選ばないでください(プレゼント対象から外れます)。

■ ERWAYについて

ERWAYは、電動アシスト自転車に初めて乗る方でも、安心して選んでいただけることを大切に、製品づくりを行っています。

移動の負担を軽減し、行動範囲を広げることで、日常を少し快適にする。

ERWAYはこれからも、日本の暮らしに寄り添う電動アシスト自転車を提案し続けていきます。

■鑫三海株式会社について

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。

■ 会社概要

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役 伴場義通

所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/

Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/

X（旧Twitter）：https://x.com/SINSANKAI

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534