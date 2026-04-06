【はじめての愛犬旅を応援】手ぶらで安心、お散歩グッズ・愛犬ごはん付き特典プラン登場―天然温泉・サウナ・プール完備「ドッグヴィラ千葉南房総」

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するいぬやどでは、千葉県の南房総市に位置する「天然温泉＆プライベートスパ ドッグヴィラ千葉南房総」で、はじめて愛犬と一緒に旅行する方に向けた「愛犬旅応援プラン」を販売開始したことをお知らせいたします。

URL：https://www.privatevilla-chiba.com/

◆愛犬との旅行を楽しむ特別プランのご案内

「うちの子、旅行デビューしても大丈夫かな？」そんなパパ・ママの不安に寄り添いたいという想いから、このプランは生まれました。「ドッグヴィラ千葉南房総」を訪れるワンちゃんの約42％は、0～3歳の“旅行デビュー世代”。これまで数多くの「はじめて」を見守ってきた私たちだからこそできる、愛犬ファーストのおもてなしがあります。周りに気兼ねなく過ごせる安心の環境と、このプラン限定の特別な特典で、愛犬との一生に一度の“旅デビュー”をプロデュースいたします。さらに、パパ・ママも嬉しい選べる1泊2食付きプランをご用意しております。

■プランを彩る豪華な5大特典

愛犬の旅行デビューでも安心してお過ごしいただけるよう、プラン限定の5つの特典をご用意しました。はじめての環境でもリラックスできる工夫や、思い出を形に残す体験など、愛犬にもご家族にも嬉しい内容を厳選。不安を安心に変え、旅のひとつひとつの瞬間をより特別なものへと彩ります。

1.うれしい8種の愛犬グッズプレゼント

お散歩バッグやマナーポーチ、おやつなど、旅行中はもちろん日常でも役立つ愛犬グッズを全8種類ご用意。「持ってくればよかった」をなくし、はじめての愛犬旅行でも安心してお過ごしいただけます。

ご自宅に戻ったあとも使えるアイテムで、旅の思い出を、日常の中でも感じられる特別なアイテムです。※本バッグセットはオプション販売も行っており、他プランでも追加注文が可能です。

・ドッグヴィラオリジナルお散歩バッグ

・ウェットティッシュ

・おもちゃ

・マナーポーチ

・おやつ

・ミニタオル

・ウォーターボトル

・マナー袋

2.日替わりで楽しめる愛犬用特別夕食メニュー

夕食には、愛犬のための日替わり特別メニューをご用意。素材と栄養バランスに配慮し、旅先でのひとときをより豊かに彩ります。小型犬から大型犬まで、体格に合わせた適切なサイズで安心してお召し上がりいただけます。愛犬にとっても“ご褒美”となる、記憶に残る贅沢な時間をお届けします。

日替わりプレート3.愛犬の健康を想った特別な朝食「モン・クールプレート」

愛犬のための特別なお食事として、朝食には「モン・クール（Mon Coeur）プレート」をご用意。

全8種類から、体調や好みに合わせて選べる“ケア・サポートご飯”です。旅行デビューのわんちゃんからシニア犬、アレルギーに配慮が必要な子まで安心の内容で、栄養バランスと素材にこだわり、旅先でも安心と特別感をお届けします。

４.記念チェキ撮影付き

はじめての旅行というかけがえのない瞬間を、写真という“形”に残せる特典です。

チェックイン時やご滞在中のリラックスしたひとときに、愛犬とご家族の自然な表情をその場で撮影いたします。スマートフォンとはひと味違う、チェキならではのあたたかみのある一枚は、その日の空気や感情までも閉じ込めた特別な思い出に。ご自宅に帰ってからも“はじめての旅”を振り返る大切な記念としてお持ち帰りいただけます。

５.気分に合わせて選べる「セレクトスタイル」の1泊2食付きステイ。

ご滞在は1泊2食付きとなっており、飼い主様にとっても至福のひとときを。ご夕食は本プラン限定の「セレクトスタイル」にてご用意。気分に合わせてお好みの豪華ディナーをお選びいただけるのも、本プランならではの嬉しいポイントです。

グランピングBBQ※仕入れ状況・季節によりメニューは予告なく変更になる場合がございます。

・かずさ和牛のステーキ

・いもぶたのソーセージ

・三種の貝の盛り合わせ

・伊勢海老のグリル

・海の幸のアヒージョ

・バゲット

・彩野菜のチーズフォンデュ

・地元野菜のフレッシュサラダ

・本日のデザート

伊勢海老のしゃぶしゃぶコース※仕入れ状況・季節によりメニューは予告なく変更になる場合がございます。

・伊勢海老とかずさ和牛のしゃぶしゃぶ

・地元産の鍋野菜

・房総名物 三種の箱盛り（鮑 帆立 蛤）

・〆の雑炊

・本日のデザート

金目鯛とかずさ和牛のしゃぶしゃぶコース※仕入れ状況・季節によりメニューは予告なく変更になる場合がございます。

・鴨川特産 金目鯛とかずさ和牛のしゃぶしゃぶ

・地元産の鍋野菜

・鴨川特産 金目鯛とアワビの浜焼き

・〆の雑炊

・本日のデザート

こだわりの朝食

しゃぶしゃぶプランの場合は、羽釜で炊き上げた“たこ飯”や房総名物の干物など、地域の味を楽しむ和朝食を。洋食スタイルのブリオッシュサンドや季節のスープなど、多様な朝食メニューにも対応しています。

たこ飯と干物の和朝食（しゃぶしゃぶプラン）ブリオッシュサンドの洋朝食（グランピングBBQプラン）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/660_1_7159977f744fe4e9054e2db291602c00.jpg?v=202604060651 ]

わんちゃんと一緒に楽しめるプライベートBBQスペースも完備しており、悪天候時でも安心のしっかりした造りでご利用いただけます。地元の恵みを存分に味わいながら、愛犬と一緒に過ごす特別なディナー・朝食の時間をお楽しみください。

◆「天然温泉＆プライベートスパ ドッグヴィラ千葉南房総」について

このプラン予約する :https://reserve.489ban.net/client/dog-villa/0/detail/1222218

千葉県南房総エリアに位置する「天然温泉＆プライベートスパ ドッグヴィラ千葉南房総」は、愛犬とともに過ごすために設計された全棟独立型のプライベートヴィラです。都心から約90分という好アクセスながら、海と自然に囲まれた穏やかなロケーションで、非日常の滞在をお楽しみいただけます。

“愛犬も家族の一員”という想いのもと、設備・空間・サービスすべてにこだわった愛犬宿です。

１.愛犬ファーストの設備とサービス

当施設では、小型犬から大型犬まで、犬種・頭数の制限なくご宿泊可能。愛犬の宿泊料金も無料で、ご家族皆さまでお過ごしいただけます。ペットクッションやドライヤーなどの専用アメニティも完備し、手ぶらで快適な滞在を実現。さらに、滞在中いつでも楽しめる「無料おやつマルシェ」をご用意し、愛犬の好みに合わせた体験もお楽しみいただけます。

おやつマルシェ

人気の「ワンビュッフェ」は、獣医師団体が推奨する栄養価の高い、安心‧安全な全8種類のわんちゃん専用料理を自由にお召し上がりいただけるサービスです。また、全ての料理は、有名店で修行を積み、まごころ込めた日本料理を提供し続けてきた料理の道一筋のシェフが監修し、ヒューマンクオリティにこだわって仕上げております。

ワンビュッフェ２.80平方メートル 以上の専用ドッグラン

各棟には、約80平方メートル 以上の専用プライベートドッグランを併設。他のわんちゃんを気にせず、愛犬が思いきり走り回れる空間をご用意しています。小型犬から大型犬まで、のびのびと過ごせる十分な広さも魅力。客室およびガーデンには脱走防止用の柵を設置し、安全面にも配慮。滞在中はノーリードで、自由に特別なひとときをお楽しみいただけます。

３.天然温泉・プライベートサウナ・プライベートプール完備

敷地内に湧き出る自家源泉「黄金温泉」を全棟の客室に完備。泉質は鉄分を含むやや黄色がかったナトリウムー塩化物強塩泉。湯冷めしにくく、身体の芯から温まるのが特長です。さらに、“天然の化粧水”とも称されるメタケイ酸を基準値の倍以上含有し、なめらかな湯ざわりとしっとりとした湯上がり感をお楽しみいただけます。

また、各棟には専用のプライベートサウナを併設。湿度が高く温度はやや低めに設定されたフィンランド式サウナを採用し、ロウリュもお楽しみいただけます。アロマオイルのご利用も可能で、より深いリラックス体験をご堪能いただけます。温泉とサウナを客室内で完結できる完全プライベート設計のため、愛犬をそばに感じながら、ご自身のペースで“ととのう”時間をお楽しみいただけるのも魅力のひとつです。

各棟に備えられたプライベートプールは、他のお客様を気にせずご家族だけで楽しめる特別な空間です。浅瀬スペース付きで小さなお子さまも安心、愛犬も一緒に過ごせる設計となっています。ウッドデッキから専用ドッグランへとつながる開放的な動線で、自由に遊べるのも魅力。さらにナイトライトにより、夕暮れから夜は幻想的な雰囲気を演出。夏季限定ならではの、今だけの特別なひとときをお楽しみいただけます。

◆施設概要

施設名：天然温泉＆プライベートスパ ドッグヴィラ千葉南房総

HP：https://www.privatevilla-chiba.com/

宿泊棟数：4棟

住所：〒299-2223 千葉県南房総市高崎885-1

◆客室概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/660_2_f832a7db112eed7b2951ae798debf440.jpg?v=202604060651 ]

◆アクセス

【車でお越しの場合】

■東京より約1時間15分（富浦IC下車後、約7分）

【電車でお越しの場合】

■JR内房線「千倉駅」下車

「千葉駅」から内房線で「君津駅」

「君津駅」から乗り換え後「岩井駅」まで()

「岩井駅」下車後、タクシーで5分または徒歩15分

【高速バスでお越しの場合】

「東京駅」「バスターミナル東京八重洲」「バスタ新宿」

→「ハイウェイオアシス富楽里」下車後、タクシーで10分

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2024年10月時点で会員数が5万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。