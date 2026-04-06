音楽あふれるまちを巡る デジタルスタンプラリー開催
豊中市
スタンプラリースポット
オペラ通り沿いに設置された石造りのピアノ
詳細を見る :
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/doro/ondai_stamp.html
豊中市では、平成26年度から令和６年度にかけて、大阪音楽大学周辺整備事業として、庄内駅から大阪音楽大学をつなぐ道の景観整備を行いました。
本事業では、音楽を通じた地域の賑わいや交流の創出をめざし、五線譜をデザインした歩道や音符をイメージした街灯、石造りのピアノ、鍵盤をモチーフにした花壇などを整備しました。
このたび、整備した景観を多くの人に楽しんでいただくため、スタンプラリー「音楽を感じられる道路巡り」を開催します。各スポットで獲得できるデジタルスタンプを７つ集めた人に、市独自のデジタル地域ポイントのマチカネポイントを300ポイント進呈します。
スタンプラリー「音楽を感じられる道路巡り」の概要
開催期間
令和8年4月13日（月）～5月31日（日）
場所
庄内駅周辺
参加方法
マチカネポイントアプリをダウンロードして参加
参加特典
スタンプ７つでマチカネポイント300Pを進呈
スタンプラリースポット
オペラ通り沿いに設置された石造りのピアノ
詳細を見る :
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/doro/ondai_stamp.html