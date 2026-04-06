音楽あふれるまちを巡る　デジタルスタンプラリー開催

豊中市

豊中市では、平成26年度から令和６年度にかけて、大阪音楽大学周辺整備事業として、庄内駅から大阪音楽大学をつなぐ道の景観整備を行いました。

本事業では、音楽を通じた地域の賑わいや交流の創出をめざし、五線譜をデザインした歩道や音符をイメージした街灯、石造りのピアノ、鍵盤をモチーフにした花壇などを整備しました。

このたび、整備した景観を多くの人に楽しんでいただくため、スタンプラリー「音楽を感じられる道路巡り」を開催します。各スポットで獲得できるデジタルスタンプを７つ集めた人に、市独自のデジタル地域ポイントのマチカネポイントを300ポイント進呈します。

スタンプラリー「音楽を感じられる道路巡り」の概要

開催期間

令和8年4月13日（月）～5月31日（日）

場所

庄内駅周辺

参加方法

マチカネポイントアプリをダウンロードして参加

参加特典

スタンプ７つでマチカネポイント300Pを進呈

スタンプラリースポットオペラ通り沿いに設置された石造りのピアノ詳細を見る :https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/doro/ondai_stamp.html