「ヤンチャンWeb」と「チャンピオンクロス」どちらも会員数100万人突破を祝して、「総額100万コイン×2」が当たる、太っ腹感謝キャンペーンを開催！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）が運営するWebマンガサイト「ヤンチャンWeb」「チャンピオンクロス」はこの度、どちらも累計会員数が100万人を突破いたしました。日頃のご愛顧に感謝を込めて、4/6（月）よりヤンチャンWebで、続いて4/20（月）よりチャンピオンクロスで、それぞれ総額100万コイン、合計200万コインが当たるプレゼントと人気タイトルの無料キャンペーンを開催いたします。

「ヤンチャンWeb」URL：https://youngchampion.jp/

「チャンピオンクロス」URL：https://championcross.jp/

■【100万会員突破】総額100万コイン×2プレゼント

ヤンチャンWebとチャンピオンクロス、2つのサイトでそれぞれ100万コイン（合計200万コイン）山分けのビッグチャンス！

期間中にログインしてマンガを1エピソード「読了」するだけで応募完了です。

【プレゼント内容】

合計200万コインが、抽選で1,046名様（各サイト523名様）に当たります！

1等：100,000コイン

各サイト3名様

2等：10,000コイン

各サイト20名様

3等：1,000コイン

各サイト500名様

【開催期間】

第1弾：ヤンチャンWeb：2026年4月6日(月)0:00 ～ 2026年4月20日(月)23:59

第2弾：チャンピオンクロス：2026年4月20日(月)0:00 ～ 2026年5月4日(月)23:59

【応募方法】

それぞれの応募期間中に「ヤンチャンWeb」もしくは「チャンピオンクロス」にログインし、サイト内のマンガをいずれか1エピソード「読了（※）」するだけで応募完了となります。

期間中に1エピソードを「読了」した作品数に応じて、自動で応募口数が追加され、1作品読了＝1口としてカウント。サイトごとに最大10作品（10口）まで応募可能です！

（※）作品本編の最終ページではなく、「次の話を読む」「最新話まで読み終わりました」という文言が表示されるまでの閲読

■サイト周年記念企画「人気作無料リレー」も

2026年3月28日に迎えたヤンチャンWeb3周年、2026年4月23日に迎えるチャンピオンクロス2周年を祝し、期間限定で人気作品の無料範囲を拡大します。話題のサスペンスから大ヒットファンタジーまで、豪華ラインナップがリレー形式で読み放題の1ヶ月間！ ぜひお楽しみください。

【人気作無料リレー 作品ラインナップ】

・ヤンチャンWeb

１. 4月6日 - 4月8日

『聖女はとっくに召喚されている。日本に。』

２. 4月8日 - 4月10日

『秘密法人デスメイカー』

３. 4月10日 - 4月13日

『追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双』

４. 4月13日 - 4月15日

『異世界NTR～親友のオンナを最強スキルで堕とす方法～』

５. 4月15日- 4月17日

『惨家』

６. 4月17日- 4月20日

『センセ。』

・チャンピオンクロス

１. 4月20日 - 4月22日

『百眼のアーガス』

２. 4月22日 - 4月24日

『「おかえり、パパ」』

３. 4月24日 - 4月27日

『シリアルキラーランド』

４. 4月27日 - 4月30日

『まりも兄弟の茶飯事』

５. 4月30日(木) - 5月4日

『科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌』

■「ヤンチャンWeb」とは

秋田書店が運営するWEBマンガサイトです。アクション、サスペンス、異世界ファンタジー、エロティックなど幅広いジャンルの作品を配信し、無料でマンガを楽しめるサービスを提供しています。

3周年を迎え、今後も読者の皆様に楽しんでいただけるコンテンツを発信してまいります。

【サイト概要】

・名称：ヤンチャンWeb

・URL：[https://youngchampion.jp/]

・公式X（旧Twitter）：[https://x.com/champion_web_YC]

■「チャンピオンクロス」とは

秋田書店が運営するWEBマンガサイトです。少年・青年・少女・女性など多彩なジャンルの作品を配信し、どなたでも無料でマンガを楽しめるサービスを提供しています。

2周年を迎え、より多くの読者の皆さまに楽しんでいただけるよう、今後もコンテンツの充実を図ってまいります。

【サイト概要】

・名称：チャンピオンクロス

・URL：[https://championcross.jp/]

・公式X（旧Twitter）：[https://x.com/championcross]

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/