八王子市初の「IMAX(R)レーザー」が誕生！「イオンシネマ八王子滝山」6月26日（金）グランドオープン

イオンエンターテイメント株式会社▲「イオンシネマ八王子滝山」イメージ

全国に「イオンシネマ」97劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、八王子市初となる「IMAXレーザー」を含む全9スクリーンを備えたシネマコンプレックス「イオンシネマ八王子滝山」（東京都）を2026年6月26日(金)にオープンいたします。本劇場は、同日に開業する商業施設「イオン八王子滝山」内に開設するもので、映画館のみならず、食やエンターテイメントが一体となった空間の中で、地域の皆さまに日々がワクワクするような体験をお届けします。

「イオンシネマ八王子滝山」では「IMAXレーザー」を導入。「IMAXレーザー」は、革新的な４Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できます。さらに、最新の12chサウンドシステムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現。臨場感あふれるサウンドでシアター全体を満たし、圧倒的な没入感で、観客を映画の中へと導きます。また、IMAXシアターを含む全9スクリーンにレーザープロジェクターを採用。どのスクリーンでも、明るく色彩豊かで高コントラストな映像をお楽しみいただけます。

劇場内には、両肘付きの独立シートを全席に導入し、パーソナルスペースを重視した快適な鑑賞環境を整備。売店ではセルフオーダー方式を取り入れ、待ち時間を減らした、よりスムーズなご注文・商品受け取りを可能にしています。また、チケットの購入から入場までをスマートフォンで完結できるデジタルチケットにも対応し、利便性の高い映画体験を提供します。

イオンエンターテイメントは、末永く地域に愛される、笑顔集まるシネコンを目指し、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

劇場概要

劇場名 イオンシネマ八王子滝山

所在地 東京都八王子市滝山町一丁目884 イオン八王子滝山内

開業日 2026年6月26日(金)

＊IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

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