ファミリーフェス「Malia Fes 2026」４月２６日（日）辻堂で開催！～瑛人スペシャルライブ＆巨大ガチャも登場～

株式会社Malia Production湘南発のママ向けフリーペーパー「Malia」を運営する株式会社Malia Production（本社：神奈川県藤沢市、代表：柴田幸美）は、2026年4月26日(日)に藤沢市神台公園にて、入場無料のファミリーフェス「Malia Fes 2026」を開催します 。本イベントは、シンガーソングライター瑛人さんのスペシャルライブや、フリーマーケット、マルシェ、巨大ガチャなど家族全員が楽しめるコンテンツを用意しています。







子育て中でも『好き』を諦めない子どもを大切に思いながらも、産後うつや孤立感に悩む人は少なくありません 。Malia Fesは、「子育て中でも、社会や文化の中にいられる」と感じられる場を目指し、子どもが楽しめることはもちろん、大人も一人の個人として、おしゃれに、心地よく、ワクワクできるイベントです。フォトブースもあるので、家族の思い出を記録として残していただけます。出店情報やライブ詳細などは、公式インスタグラム（https://www.instagram.com/malia_fes/）にて随時発信予定です。

【主なコンテンツ】



◆シンガーソングライター 瑛人さんスペシャルライブ

ご自身も3児の父である「香水」でおなじみのシンガーソングライター・瑛人さんによるスペシャルライブを実施します。家族で楽しめる音楽体験を通して、会場全体が一体となる時間を創出します。※ライブ時間は公式インスタグラムで告知します。





◆親子で熱狂！巨大ガチャ

会場内には、親子で楽しめる仕掛けのひとつとして、巨大ガチャが登場。大人も子どもも思わず笑顔になる、"ちょっとした非日常"を感じられる体験をお楽しみください。参加条件有、数量限定。





◆キッチンカーエリア湘南で人気のラクサ専門店や、フォトジェニックなフルーツわたあめなどが出店予定です。

【いただきます食堂】

ラクサ専門店『いただきます食堂』

ラクサとは海老とココナッツのらーめんのような食べ物

当店のラクサはレシピは一切見ず、現地で食べた味から作った完全オリジナルラクサです。

Rokks

Mantas号!!︎

Rokksキッチンカーの姉妹car

フィッシュ＆チップスを専門に販売。

ハートチュロスも大人気。

◆湘南マルシェ＆体験ブース

海を感じる雑貨やアクセサリーの販売やカスタムクレヨンのワークショップなどを開催。体験ブースでは、ドライヘッドマッサージや耳つぼジュエリーなど、いつも頑張る自分へのご褒美におすすめのリラクゼーションを用意しています。

crayonfactory2525

湘南地域でカスタムクレヨンの販売・ワークショップをしておりますcrayonfactory2525です。

１つでたくさんの色が楽しめて、可愛い形にワクワク(ハート)️

万が一、口に入っても安全な素材で出来ているので小さなお子様でも安心！

誰とも被らないプレゼントとして今大注目されています。

ruShell

植物由来のオイルやバターを使い

コールドプロセス製法と言う昔ながらの製法で

天然の保湿成分をギュッと閉じ込め

1ヶ月以上の熟成期間を経てひとつひとつ丁寧に作り上げられた石けんです。

環境に配慮し、パームオイルフリーで地球にもお肌にも優しい石けんです。

ハーブを使った石けんが多く、自然の恵みと植物の力をたっぷりと配合しております。

赤ちゃんからペットまで 家族全員でお使いいただける石けんで、人用の石けん、キッチンソープ、ワンちゃん用のシャンプー石けん、一緒に使えるハーブクリームなどの販売があります。

private salon Hygge

湘南で脳(ドライヘッド)・腸・子宮膣の施術を行なう

女性専用デトックスサロンを運営。

また「孤育てをなくしたい」を合言葉に産前産後ママさん向けのイベントや、月経や女性学をテーマにしたイベントを主催。

オールハンドの施術にこだわり、それぞれのステージで頑張る女性がより晴れやかな気持ちで日々を送るお手伝いをしています

◆サステナブル・フリーマーケット

掘り出し物のお得なアイテムがずらりと並ぶ、サステナブルなマーケット 。





※上記は店舗一例です。





【MESSAGE】

日本では今も、子育てをきっかけに社会との接点を失ってしまう人たちがいます。Maliaは、そうした声に寄り添い続けてきました。

Malia Fesは、子育て中でも、社会の真ん中にいられる場所。ひとりじゃないと気づける場所。「私の“好き”は、まだここにある」と思い出せる場所です。

このフェスが、ひとりの笑顔から始まり、地域へ、そして次の世代へとつながっていくことを願っています。





【Malia Fes開催概要】

開催日時：2026年4月26日（日）10:00～16:00

会場：神台公園（シークロス公園）

神奈川県藤沢市辻堂神台1-6-2（辻堂駅徒歩5分）

入場料：無料

後援：藤沢市

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/malia_fes/(https://www.instagram.com/malia_fes/)





【Maliaについて】

2019年創刊。「ママの力を社会の価値に」をミッションに発行している、湘南発の子育て世帯向けフリーペーパー。全国7拠点（湘南・横浜・東京・福岡・札幌・大阪・名古屋）で展開。





株式会社Malia Production

代表：柴田幸美

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢7-2-2F

https://malia.co.jp/(https://malia.co.jp/)





【本件に関するお問い合わせ】



広報担当宛

E-mail: info@malia.co.jp

TEL: 070-1504-7310