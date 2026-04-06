[動画公開] 内閣府大臣官房政府広報室の国際広報事業において、当社の『URCYL』が取り上げられました。

合同会社ＥＬＥＭＵＳ

合同会社ＥＬＥＭＵＳ（本社：愛知県岡崎市 代表社員：ダントーホールディングス株式会社、職務執行者ＣＥＯ小原淳）は、１００％天然素材だけを使って人工的に形をつくる成型技術『ＵＲＣＹＬ』を内閣府大臣官房政府広報室に取材頂いて、首相官邸公式YouTubeチャンネル『Prime Minister's Office of Japan』に動画が公開されました。

URCYLのロゴ

ELEMUSは、天然の樹液を出すウルシノキを世界で初めて人工発芽に成功、現在では愛知県内で人工栽培にもチャレンジしています。石油由来原料（ナフサなど）を一切使用せず、栽培すれば天然高分子を自分たちで作ることができる、という新しい仕組みを世界で初めて取り組んでいます。

この動画では、プラスチックに代わる天然樹脂を日本の山で栽培し、身近にあるモノを作るような新しい循環サイクルを作っていきたい、という想いを語っています。ELEMUSの動画は『Prime Minister's Office of Japan』でご覧いただけます。

動画制作の背景

当社は2025年以降、毎年パリで開催される展示会や、パリでのショールーム展開、海外企業との取り組みなどを通じて、最先端の脱炭素素材についての考え方や、社会的な変遷を目の当たりにして、世界で戦っているベンチャー企業として、日本企業に伝える役割を担っていると考えています。

今の脱炭素やカーボンニュートラルの流れを踏まえ、100年後の世代が快適安心に暮らしてほしい、という願いを込めて、この新素材スキームに向き合っています。

動画詳細について

今後の展開とお願い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134593/table/8_1_d5f517428960649b15834df85df653ee.jpg?v=202604060251 ]

URCYLの目指す、「植える→育てる→加工する→使う」という循環型スキームは、世界を変革する仕組みです。この仕組みをライセンス化して各企業に提供することを事業戦略の根幹に置いています。

ウルシノキの発芽、栽培については、来月や来年結果が出るものではありません。未来の世代に継承する天然高分子の仕組みを、一緒に研究開発するパートナーを募集しています。研究成果は次の世代のために、共同パーナートの共有資産にしたいと考えています。

人的・資金・モノ的リソースを未来のために提供して頂ける、企業様、個人様、投資家様を広く募集します。

ELEMUSは、今後も日本の伝統素材や技術を通じて、次の世代により良い環境を提供できるようなソリューションを展開してまいります。