神戸空港 第２ターミナルビル「SOUVENIR神戸旅日記」がオープン

関西エアポート株式会社

関西エアポートグループは、神戸空港第２ターミナルビルに「SOUVENIR神戸旅日記」が出店し、2026年4月17日（金）にオープンすることをお知らせします。

第２ターミナルビルは、2025年4月に供用を開始し、現在国際チャーター便が就航しています。今回出店する「神戸旅日記」は、「お客さまの旅に寄り添い、神戸らしさと思い出を彩る逸品と出会える空間」をコンセプトにしたお土産店舗です。神戸のお菓子を中心に、神戸・関西の定番商品に加え、海外のお客さまに人気の高い商品も全国各地から厳選し、国内外のお客さまにお楽しみいただける商品を取り揃えています。

関西エアポートグループは、地域の皆さまや空港利用者に便利で快適なサービスを提供するとともに、空港の利便性向上と新たな魅力の創出に取り組んでまいります。

【店舗概要】

○店 舗 名：SOUVENIR 神戸旅日記

○オープン日：2026年4月17日（金）

○営業時間：8:30～19:00

○出店場所：神戸空港 第２ターミナルビル 搭乗待合エリア

○運営会社：関西エアポートリテールサービス株式会社